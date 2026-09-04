Καταγγελία αναπληρωτών: Μεγάλες αποκλίσεις στα κενά – Τι ζητούν για τη ΝΕΑ φάση προσλήψεων

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Με σημαντικά κενά εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής να παραμένουν μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.) ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε μια μεγάλη και δίκαιη Β΄ φάση προσλήψεων, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η Ένωση εστιάζει ιδιαίτερα στις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στην κάλυψη των κενών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου το ποσοστό κάλυψης πλησιάζει το 80%, ενώ σε άλλες φτάνει μόλις στο 2%.

Με τη χαρακτηριστική φράση «δεν υπάρχουν μαθητές του 80% και μαθητές του 2%», τονίζει ότι όλοι οι μαθητές έχουν το ίδιο δικαίωμα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και ζητά η Β΄ φάση να διορθώσει τις μεγάλες αυτές ανισότητες.

Σημαντικός αριθμός λειτουργικών κενών στον κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής εξακολουθεί να παραμένει ακάλυπτος μετά την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.

Η Ένωση αναφέρει ότι το προηγούμενο διάστημα είχε επανειλημμένα επισημάνει τις ελλείψεις και την ανάγκη ουσιαστικής κάλυψής τους ήδη από την πρώτη φάση. Όπως υπογραμμίζει, οι ανάγκες ήταν γνωστές, τα κενά είχαν καταγραφεί και τα σχετικά στοιχεία βρίσκονταν στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας. Παρ’ όλα αυτά, όπως καταγγέλλει, σημαντικό τμήμα των πραγματικών αναγκών εξακολουθεί να μην έχει καλυφθεί.

Μεγάλες αποκλίσεις στην κάλυψη των κενών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανομή των προσλήψεων μεταξύ των διαφορετικών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

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Σύμφωνα με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., με βάση τα λειτουργικά κενά και τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν, σε ορισμένες Διευθύνσεις η κάλυψη προσεγγίζει το 80%, την ώρα που σε άλλες περιορίζεται ακόμη και στο 2%.

Η Ένωση θεωρεί ότι δεν μπορεί σε μία περιοχή να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών και σε κάποια άλλη, όπου επίσης υπάρχουν πραγματικά και καταγεγραμμένα κενά, να παραμένει ουσιαστικά ακάλυπτο σχεδόν το σύνολό τους.

«Δεν υπάρχουν μαθητές του 80% και μαθητές του 2%», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι όλοι οι μαθητές έχουν το ίδιο δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

«Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε την περσινή εικόνα»

Παράλληλα, η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. υπενθυμίζει ότι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά υπήρξαν σχολικές μονάδες στις οποίες, παρά την ύπαρξη λειτουργικού κενού, δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Για τον λόγο αυτό ζητά να μη μεταφέρονται γνωστά κενά διαδοχικά από την Α΄ στη Β΄ και στη συνέχεια στη Γ΄ φάση, με αποτέλεσμα μαθητές να παραμένουν επί μήνες χωρίς εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής.

«Η κάλυψη των λειτουργικών κενών δεν μπορεί να γίνεται με το σταγονόμετρο», τονίζει.

Αίτημα για μεγάλη Β΄ φάση προσλήψεων

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται πλέον η Β΄ φάση αναπληρωτών. Η Ένωση ζητά να μην περιοριστεί σε μία μικρή συμπληρωματική διαδικασία, αλλά να πραγματοποιηθεί άμεσα μια μεγάλη Β΄ φάση προσλήψεων ΠΕ11, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως επισημαίνει, στόχος πρέπει να είναι αφενός η κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών κενών και αφετέρου η αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών μεταξύ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. καλεί το Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις και να πραγματοποιήσει τις προσλήψεις που αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

«Δεν ζητάμε έναν μεγαλύτερο αριθμό για τα στατιστικά. Ζητάμε εκπαιδευτικούς εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Ζητάμε να καλυφθούν τα σχολεία», αναφέρει.

Τρία αιτήματα συνάντησης χωρίς απάντηση

Η ανακοίνωση θέτει, τέλος, και ζήτημα θεσμικού διαλόγου με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., από τον περασμένο Μάρτιο έχουν κατατεθεί τρεις φορές επίσημα αιτήματα συνάντησης, τα οποία έχουν λάβει αριθμούς πρωτοκόλλου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει οριστεί συνάντηση.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο είχε δοθεί διαβεβαίωση από τον Γενικό Γραμματέα ότι θα υπήρχε χρόνος για ουσιαστική συζήτηση των ζητημάτων του κλάδου. «Έναν χρόνο και τρία επίσημα, πρωτοκολλημένα αιτήματα αργότερα, εξακολουθούμε να περιμένουμε», σημειώνει η Ένωση, θέτοντας το ερώτημα γιατί ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει συναντηθεί με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.