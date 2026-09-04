Όταν η Υπολογιστική Γλωσσολογία βγαίνει από το αμφιθέατρο: Τρεις ψηφιακοί βοηθοί για ανθρώπους που τους χρειάζονται

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Τρεις ψηφιακοί βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης επιχειρούν να κάνουν την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση πιο άμεσα προσβάσιμη σε ασθενείς, φροντιστές και τις οικογένειές τους.

Οι εφαρμογές αναπτύχθηκαν από τη SimasiaAI, που συνίδρυσαν ο καθηγητής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας Στέργιος Χατζηκυριακίδης και ο απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Παπαδάκης, μέσα από συνεργασίες με οργανώσεις ασθενών.

Πρόκειται για το ΣΚΠ-i, τη Μυρτώ και το BPAN Companion, τρία εργαλεία που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη με επίκεντρο την αξιόπιστη πληροφόρηση και τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Αναλυτικά το άρθρο που έγραψαν οι : Στέργιος Χατζηκυριακίδης, Καθηγητής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, συνιδρυτής της SimasiaAI, Δημήτρης Παπαδάκης, απόφοιτος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης με μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία (ΠΚ), συνιδρυτής της SimasiaAI:

Τι σημαίνει στην πράξη «ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη»; Για εμάς, σήμαινε να πάρουμε όσα διδάσκουμε και ερευνούμε στο Τμήμα Φιλολογίας, τη γλώσσα ως αντικείμενο υπολογιστικής μελέτης, και να τα βάλουμε στην υπηρεσία ανθρώπων που χρειάζονται έγκυρη ενημέρωση και δεν την βρίσκουν εύκολα. Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, ένας καθηγητής και ένας απόφοιτος του Τμήματος ιδρύσαμε τη SimasiaAI, με αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Παρουσιάζουμε εδώ τρεις συνεργασίες με οργανώσεις ασθενών, που οδήγησαν στη δημιουργία ισάριθμων ψηφιακών βοηθών που ενημερώνουν υπεύθυνα και έγκυρα το ειδικό κοινό τους.

ΣΚΠ-i: ενημέρωση για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, όλο το εικοσιτετράωρο

Με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ)

Η ΠΟΑμΣΚΠ παρουσίασε το νέο της Digital Hub, στην «καρδιά» του οποίου βρίσκεται το ΣΚΠ-i, το πρώτο chatbot τεχνητής νοημοσύνης της Ομοσπονδίας, δημιουργημένο από τη SimasiaAI. Ένα άτομο με ΣΚΠ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ρωτήσει για τη νόσο, την καθημερινή διαχείρισή της, τα δικαιώματά του και τις υπηρεσίες της Ομοσπονδίας, και να λάβει τεκμηριωμένη απάντηση, βασισμένη σε επιστημονικές πηγές, χωρίς να περιμένει ώρες γραφείου ή να ψάχνει σε διάσπαρτες ιστοσελίδες με αμφίβολο περιεχόμενο.

Το ΣΚΠ-i δεν υποκαθιστά τον θεράποντα ιατρό ούτε παρέχει ιατρική γνωμάτευση. Λειτουργεί ως εργαλείο έγκυρης ενημέρωσης βασισμένο στις πηγές και τη μακρόχρονη εμπειρία της ΠΟΑμΣΚΠ, ενισχύοντας την αυτοδιαχείριση της νόσου και την ενεργό συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις για την υγεία τους.

www.poamskp.gr

Μυρτώ: μια ψηφιακή πλοηγός για άτομα με βίωμα καρκίνου

Με το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κάπα3)

Ένας ασθενής με καρκίνο δεν ανησυχεί μόνο για την υγεία του: αναμονές στον ΕΟΠΥΥ για φάρμακα, κόστος συνταγών και εξοπλισμού, μετακινήσεις από την περιφέρεια για θεραπεία, γραφειοκρατία σε ΚΕΠΑ και κοινωνικές υπηρεσίες για σύνταξη αναπηρίας, και σχεδόν καθόλου ψυχολογική υποστήριξη για ασθενείς και φροντιστές. Το Κάπα3, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2020 από ανθρώπους που έζησαν το πρόβλημα, συγκεντρώνει αυτή τη σύνθετη και συνεχώς μεταβαλλόμενη πληροφορία και, μέσω του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός», έχει εξυπηρετήσει περίπου 7.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.

Το 2026 το Κάπα3 συνεργάστηκε με τη SimasiaAI για τη δημιουργία της Μυρτώς, με ιδρυτικό χορηγό το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ. Το Κάπα3 έφερε τη γνώση για το πού βρίσκεται η διασκορπισμένη πληροφορία (ΦΕΚ, εγκύκλιοι, οδηγίες φορέων), αλλά και για τα σημάδια στη γλώσσα ενός ασθενούς που δεν ξέρει τι να ρωτήσει, που χάνει μια παροχή ή, ακόμα σοβαρότερο, που σκέφτεται να διακόψει τη θεραπεία ή μοιάζει να έχει φτάσει σε ένα ακραίο ψυχικό όριο.

Εμείς φέραμε τη γλωσσολογική και τεχνική γνώση: το πότε τίθεται μια διευκρινιστική ερώτηση, την αναγνώριση συναισθήματος και την κατάλληλη υφολογική ανταπόκριση, τη σήμανση περιπτώσεων που χρειάζονται άμεση ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τα αυστηρά όρια στις απαντήσεις, τη συμπεριληπτική γλώσσα και την πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες. Η Μυρτώ δεν απαντάει όταν δεν έχει έγκυρη πληροφόρηση, παραπέμπει σε ανθρώπινη επαφή όταν απαιτείται και πολλαπλασιάζει την εμβέλεια του Κάπα3. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη σε ασθενείς, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και κάθε ενδιαφερόμενο.

simasiaai.gr/news/myrto-ai-cancer-support

BPAN Companion: καθοδήγηση για μια εξαιρετικά σπάνια νόσο

Με τον Σύλλογο «Ήρωες της BPAN»

Η BPAN είναι μία εξαιρετικά σπάνια νευροεκφυλιστική νόσος, με μόλις τρεις καταγεγραμμένες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Για τον Σύλλογο «Ήρωες της BPAN» αναπτύξαμε pro bono το BPAN Companion, έναν βοηθό που απαντά σε ερωτήσεις για τη νόσο βασιζόμενος στο υλικό του Συλλόγου, σε επίσημες κλινικές οδηγίες και σε υλικό αντίστοιχων οργανισμών διεθνώς, πάντα με παραπομπές.

Είναι πολύγλωσσο (πάνω από 60 γλώσσες), δέχεται φωνητικές ερωτήσεις και δημιουργεί εξατομικευμένα εικονογραφημένα παραμύθια για τα παιδιά (με θέματα εντελώς φανταστικά αλλά και για οποιαδήποτε πρόκληση μπορεί να αντιμετωπίζουν μέσα στη μέρα). Οι απαντήσεις του δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρική γνωμάτευση, αλλά αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης για γονείς, φροντιστές και το ευρύ κοινό.

Τα τρία αυτά έργα είναι για εμάς ένα παράδειγμα του τι μπορεί να προσφέρει η γλωσσολογική έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης έξω από το Πανεπιστήμιο: επιστροφή της επιστήμης στις κοινότητες και τους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Τεχνητή Νοημοσύνη από τον Άνθρωπο για τον Συνάνθρωπο.

bpanheroes.gr