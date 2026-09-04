Σφοδρές αντιδράσεις για το Εθνικό Απολυτήριο: «Ολόκληρο το Λύκειο μετατρέπεται σε μηχανισμό πρόσβασης και διαρκούς ανταγωνισμού»

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Νέο Λύκειο: Πυρά για το Εθνικό Απολυτήριο - «Κάθε βαθμός θα μετρά για το Πανεπιστήμιο»

Σφοδρή κριτική στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για το «νέο Λύκειο» και το Εθνικό Απολυτήριο ασκεί το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι οι προωθούμενες αλλαγές όχι μόνο δεν θα περιορίσουν την εξεταστική πίεση, αλλά αντίθετα θα μετατρέψουν ολόκληρη τη λυκειακή βαθμίδα σε μια διαρκή διαδικασία αξιολόγησης και ανταγωνισμού για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το ΚΚΕ εκτιμά ότι η προσμέτρηση της επίδοσης των μαθητών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, σε συνδυασμό με τις πανελλαδικές εξετάσεις, θα οδηγήσει σε περισσότερες εξετάσεις, μεγαλύτερο άγχος και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών. Παράλληλα, αντιπαραβάλλει τη συζήτηση για το «Λύκειο του αύριο» με τα προβλήματα που, όπως καταγγέλλει, παραμένουν άλυτα στα σχολεία: τα κενά εκπαιδευτικών, τις ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, τα προβλήματα σχολικής στέγης αλλά και τις δυσκολίες στέγασης των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές – Τα μεγάλα ερωτήματα για τις Πανελλαδικές

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στις αλλαγές που σχεδιάζονται για το Λύκειο και ειδικότερα στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου εκφράζει το ΚΚΕ, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για τον σχεδιασμό που βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου για το νέο μοντέλο της λυκειακής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, πίσω από τη συζήτηση για το «νέο Λύκειο» βρίσκεται στην πραγματικότητα ένα σύστημα με περισσότερα εξεταστικά φίλτρα, μεγαλύτερη πίεση στους μαθητές και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να παρουσιάσει ως απαίτηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών ένα σύστημα στο οποίο θα υπάρχουν περισσότερες εξετάσεις και κάθε βαθμός στο Λύκειο θα αποκτά σημασία για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.

Τι λέει το ΚΚΕ για το Εθνικό Απολυτήριο

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συνδέεται η σχολική επίδοση με την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το ΚΚΕ αναφέρει ότι με το Εθνικό Απολυτήριο η επίδοση του μαθητή και στις τρεις τάξεις του Λυκείου θα αποκτά βαρύτητα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ σε αυτή θα προστίθεται στη συνέχεια και η επίδοση στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Κατά το κόμμα, μια τέτοια αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα ολόκληρο το Λύκειο να λειτουργεί ως μηχανισμός πρόσβασης στα Πανεπιστήμια, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών και μεταφέροντας την εξεταστική πίεση σε όλη τη διάρκεια της τριετούς φοίτησης.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ακόμη ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση θα ενισχύσει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση και θα επιβαρύνει οικονομικά τις λαϊκές οικογένειες.

Κριτική και στις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Η ανακοίνωση δεν περιορίζεται στην κριτική προς την κυβέρνηση. Το ΚΚΕ στρέφεται επίσης εναντίον των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, σημειώνοντας ότι παρά τις διαφορετικές διατυπώσεις περί «Εθνικού Απολυτηρίου» ή «ισχυρού χαρτιού Λυκείου», οι προτάσεις τους οδηγούν, κατά την εκτίμησή του, σε αλλεπάλληλες εξεταστικές διαδικασίες μέσα στο σχολείο.

Παράλληλα, κατηγορεί τις συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις ότι επικαλούνται το άγχος που προκαλούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που, σύμφωνα με το ίδιο, δημιουργεί η ενίσχυση των εξετάσεων κατά τη διάρκεια του Λυκείου.

Το ΚΚΕ επαναφέρει ταυτόχρονα τη δική του πρόταση για κατοχύρωση της βαθμολογίας μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, την οποία παρουσιάζει ως δυνατότητα αποφόρτισης της διαδικασίας και παροχής μιας δεύτερης ευκαιρίας στους μαθητές.

«Το σχολείο του σήμερα» και τα προβλήματα που καταγγέλλει

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην κατάσταση με την οποία, σύμφωνα με το ΚΚΕ, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά.

Το κόμμα αντιπαραβάλλει τις κυβερνητικές αναφορές για το «Λύκειο του αύριο» με όσα χαρακτηρίζει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα του σημερινού δημόσιου σχολείου.

Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, χρόνια προβλήματα στη σχολική στέγη αλλά και ένα οξύ πρόβλημα στέγασης των εκπαιδευτικών.

Μάλιστα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και για τις λύσεις που παρουσιάζονται για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, αναφερόμενο χαρακτηριστικά στα «100 δωμάτια που βρέθηκαν».

Προαναγγέλλει κινητοποιήσεις κατά του νομοσχεδίου

Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι θα επιχειρήσει να εμποδίσει την προώθηση του σχεδιαζόμενου νομοσχεδίου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Όπως αναφέρει, το ίδιο και η ΚΝΕ θα κινηθούν στην κατεύθυνση της ενημέρωσης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, αλλά και της οργάνωσης αντιδράσεων απέναντι στις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

«Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε να μην κατατεθεί και να μην περάσει το νομοσχέδιο για το “Εθνικό Απολυτήριο”», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.