Κατώτατος μισθός: Νέα αύξηση το 2027 – Ποιοί εργαζόμενοι θα δουν περισσότερα χρήματα

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Νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2027, με την αύξηση να αφορά άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και να επηρεάζει παράλληλα τις αποδοχές στο Δημόσιο, τις τριετίες αλλά και επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει ότι ο κατώτατος μισθός θα κινηθεί πάνω από το όριο των 950 ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το ακριβές ποσό. Σήμερα, από την 1η Απριλίου 2026, ο νόμιμος κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ μεικτά.

Συνολικά, η επόμενη αύξηση εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζομένους, ενώ περίπου 550.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο βρίσκονται μεταξύ εκείνων που θα δουν άμεσα την αλλαγή στις αποδοχές τους.

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Ποιοι θα επηρεαστούν από τη νέα αύξηση

Η αναπροσαρμογή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους εργαζομένους που λαμβάνουν σήμερα τα 920 ευρώ. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο, οι δημόσιοι υπάλληλοι μέσω της προσαρμογής των αποδοχών τους, καθώς και όσοι λαμβάνουν προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας.

Παράλληλα, η αύξηση επηρεάζει παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, μεταξύ των οποίων βρίσκονται το επίδομα ανεργίας και η παροχή μητρότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αλλαγή για τους εργαζομένους με αναγνωρισμένες τριετίες. Για τους υπαλλήλους που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό προβλέπεται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία, έως τρεις τριετίες και συνολικό ποσοστό 30%.

Το σενάριο για κατώτατο μισθό 970 ευρώ

Ένα από τα ενδεικτικά σενάρια που χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθεί το αποτέλεσμα της επόμενης αύξησης προβλέπει κατώτατο μισθό 970 ευρώ μεικτά. Το συγκεκριμένο ποσό, πάντως, δεν αποτελεί οριστική απόφαση για το 2027.

Με βάση το συγκεκριμένο σενάριο, ένας εργαζόμενος χωρίς τριετία θα περάσει από τα 920 στα 970 ευρώ μεικτά.

Για εργαζόμενο με μία τριετία, οι αποδοχές υπολογίζονται στο συγκεκριμένο παράδειγμα ότι θα αυξηθούν από 1.012 σε 1.062 ευρώ μεικτά. Με δύο τριετίες, από 1.104 ευρώ θα φτάσουν τα 1.154 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες θα διαμορφωθούν από 1.196 σε 1.246 ευρώ μεικτά.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους εργαζομένους

Η επόμενη αύξηση του κατώτατου αποκτά επομένως ευρύτερη σημασία, καθώς η μεταβολή της κατώτατης αμοιβής λειτουργεί ως βάση για μια σειρά άλλων αποδοχών και παροχών.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο και διαθέτει μία αναγνωρισμένη τριετία θα έχει μεγαλύτερο όφελος από κάποιον χωρίς προϋπηρεσία, καθώς η προσαύξηση υπολογίζεται πάνω στη νέα βάση του κατώτατου μισθού.

Αντίστοιχα, η μεταβολή περνά και στους δημοσίους υπαλλήλους μέσω της οριζόντιας προσαρμογής των βασικών μισθών. Έτσι, η τελική απόφαση για το ύψος του κατώτατου μισθού το 2027 θα καθορίσει και το μέγεθος των αυξήσεων για ευρύτερες κατηγορίες εργαζομένων.

Το ακριβές ύψος της νέας αύξησης μένει να καθοριστεί, με δεδομένη μέχρι στιγμής την κυβερνητική δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός το 2027 θα βρεθεί πάνω από τα 950 ευρώ.