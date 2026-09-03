Παπαϊωάννου για μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών και τους φοιτητές
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Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας ή κατάργησης του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρά τις πρόσφατες ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews.
«Ο νόμος είναι συνταγματικός και ισχυρός», υποστήριξε και τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα.
Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσεις τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών μη κρατικών πανεπιστημίων, κρίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το πρότυπο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν περιλάμβανε επαρκώς εξειδικευμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.
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Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαϊωάννου, θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικεύσεις που ζήτησε το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ.
Τι θα γίνει με τους φοιτητές που ήδη σπουδάζουν
Για τους φοιτητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρώτο έτος στα συγκεκριμένα ιδρύματα, ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί η ακαδημαϊκή χρονιά και ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν στο δεύτερο έτος των σπουδών τους.
«Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο φοίτησαν», ανέφερε, χωρίς να εξειδικεύσει τον νομικό και διοικητικό τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το μεταβατικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της επαναπιστοποίησης.
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