Παπαϊωάννου για μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών και τους φοιτητές

Τις αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι γονείς ή κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών, ενώ στην περίπτωση ενηλίκων μαθητών η αίτηση υποβάλλεται από τους ίδιους.

Πότε θα έχει διαμορφωθεί η τελική έκθεση προτάσεων, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για το σχετικό νομοσχέδιο.

Αλλάζει το μοντέλο στην Παιδεία: Οι προτάσεις Τσίπρα για εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προχώρησε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βάσω Κιντή, απαντώντας σε δημοσίευμα της 2ας Σεπτεμβρίου 2026.

Την έντονη αντίδρασή της για την απόρριψη αιτημάτων μόνιμων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε άλλα σχολεία του νησιού εκφράζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή απόφαση στα εκπαιδευτικά χρονικά του νομού και ζητώντας από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναθεωρήσει τη στάση της.

Μια σημαντική διευκόλυνση για τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη χώρα εξασφαλίζεται και τη φετινή σχολική χρονιά, καθώς η SKY express ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προσφέροντας έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια.

Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Δύο παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά, χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες κατηγορίες πολιτών βρίσκονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το φθινόπωρο, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Νέος κύκλος αιτήσεων ανοίγει σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, για επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την επιχορήγηση της απασχόλησης ανέργων και πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

Ειδική πρόβλεψη για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που έχουν πληγεί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ισχύει και για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026, παρέχοντας τη δυνατότητα καθ’ υπέρβαση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, καθώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Με αιχμές για τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν άλυτα λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΕΛΜΕ Κέρκυρας απευθύνει μήνυμα προς τους εκπαιδευτικούς, καλώντας τους σε συλλογική διεκδίκηση και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το εκτεταμένο σχέδιο αλλαγών για τη Δημόσια Παιδεία, από την προσχολική εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο έως την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και τη φοιτητική μέριμνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τη δήλωση προτίμησης τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλήφθηκαν κατά την Α΄ φάση για το σχολικό έτος 2026-2027, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να ολοκληρώσουν την αίτησή τους μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Με χαμηλούς μισθούς, οξύ στεγαστικό πρόβλημα, χιλιάδες κενά, πολυπληθή τμήματα και σοβαρές ελλείψεις στις σχολικές υποδομές περιγράφει η ΟΛΜΕ την εικόνα με την οποία ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, αμφισβητώντας ευθέως τη ρητορική περί «απόλυτης ετοιμότητας» του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε τροχιά αλλαγών μπαίνει το Λύκειο, με το Υπουργείο Παιδείας να ανοίγει τον Εθνικό Διάλογο για το νέο μοντέλο μάθησης και το Εθνικό Απολυτήριο.

Πανεπιστήμια: Ανακοινώθηκε η έγκριση ή μη των αιτήσεων για τους Έλληνες του εξωτερικού

Παπαϊωάννου για μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών και τους φοιτητές

Νίκος Παπαϊωάννου

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Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.