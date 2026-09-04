Συντάξεις: Έρχεται «διπλή» πληρωμή – Για ποιούς

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Μια «διπλή» πληρωμή αναμένεται τον Νοέμβριο για τους συνταξιούχους, καθώς στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται τόσο η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης όσο και οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, με τις πιθανότερες για τις συντάξεις Δεκεμβρίου να τοποθετούνται στις 25 και 27 Νοεμβρίου. Για την οικονομική ενίσχυση προβλέπονται συγκεκριμένα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν ποιοι συνταξιούχοι εντάσσονται στους δικαιούχους.

Ο Νοέμβριος αναμένεται να αποτελέσει μήνα διπλής πληρωμής για τους συνταξιούχους, καθώς μέσα στο ίδιο διάστημα προγραμματίζεται η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης και η πληρωμή των συντάξεων του Δεκεμβρίου 2026.

Το επίδομα έχει προσδιοριστεί στα 300 ευρώ, χωρίς ωστόσο το ύψος του να θεωρείται οριστικά «κλειδωμένο». Σύμφωνα με το powergame, υπάρχουν σκέψεις για αύξηση του ποσού ακόμη και στα 446,87 ευρώ.

Παράλληλα, προς το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν και οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026. Αν και οι ημερομηνίες είναι ακόμη νωρίς για να θεωρηθούν οριστικές, ως πιθανότερες αναφέρονται η 25η και η 27η Νοεμβρίου.

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Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το επίδομα των 250 ευρώ είχε καταβληθεί στις 28 Νοεμβρίου, χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε και η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος

Στους δικαιούχους της ενίσχυσης των 300 ευρώ περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2025, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1960.

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Στην ενίσχυση εντάσσονται επίσης όσοι είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1965, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου και όχι δική τους σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

Δικαιούχοι είναι ακόμη όσοι έλαβαν κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς και όσοι λαμβάνουν το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων ή προνοιακές παροχές σε χρήμα.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον διαθέτουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης προβλέπονται συγκεκριμένα όρια εισοδήματος. Για τον άγαμο συνταξιούχο, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνεται το εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του και είτε είναι φορολογούμενο είτε απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Για τους έγγαμους συνταξιούχους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ.

Τα όρια για την ακίνητη περιουσία

Κριτήριο αποτελεί και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ.

Για τους άγαμους, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης το ανώτατο όριο ανέρχεται στις 400.000 ευρώ.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζεται η περιουσία του δικαιούχου, του ή της συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης, καθώς και των εξαρτώμενων τέκνων.