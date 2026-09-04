Άνοιγμα σχολείων: Χωρίς χρήματα στα σχολεία, με κενά εκπαιδευτικών και λιγότερους μαθητές

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Με λιγότερους μαθητές, σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικούς και νέα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Κώστας Πολύζος.

Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού φτάνει φέτος το 8%, ενώ σχολικές μονάδες δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους στις 11 Σεπτεμβρίου, καθώς είχαν παραμείνει επί σειρά ετών χωρίς καμία εγγραφή μαθητή.

Την ίδια στιγμή, η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών κάλυψε, όπως αναφέρει, μόλις το 70% των κενών, με τις υπόλοιπες ανάγκες να μεταφέρονται στη δεύτερη φάση, η οποία αναμένεται στο τέλος Σεπτεμβρίου. Στον προβληματισμό των εκπαιδευτικών προστίθενται η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και η απουσία αυτόνομου ταμείου στα σχολεία, αλλά και το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές, για το οποίο εκφράζονται ενστάσεις σχετικά με τις ευθύνες που ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς.

Με μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς η μείωση του αριθμού των μαθητών, τα ακάλυπτα εκπαιδευτικά κενά και οι αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων δημιουργούν νέα δεδομένα.

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Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η υπογεννητικότητα και η αποτύπωσή της στον μαθητικό πληθυσμό. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Κώστας Πολύζος στον Ταχυδρόμο, αριθμός των μαθητών εμφανίζεται φέτος μειωμένος κατά 8% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα, στα Δημοτικά αναμένεται να φοιτήσουν 9.156 μαθητές, ενώ στα Νηπιαγωγεία ο αντίστοιχος αριθμός διαμορφώνεται σε 2.495 παιδιά.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την υπογεννητικότητα ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα, με τις συνέπειες να γίνονται πλέον ορατές και στον σχολικό χάρτη.

Σχολικές μονάδες δεν θα ανοίξουν

Στις 11 Σεπτεμβρίου, το πρώτο κουδούνι δεν θα χτυπήσει σε τέσσερα Δημοτικά και δύο Νηπιαγωγεία.

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Πρόκειται για τα Δημοτικά Σχολεία σε Πλάτανο, Βρύναινα, Μακρυρράχη και Πουρί, καθώς και για τα Νηπιαγωγεία σε Κρόκιο και Περίβλεπτο. Οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες καταργήθηκαν λίγο πριν από το καλοκαίρι, έχοντας προηγουμένως παραμείνει για σειρά ετών χωρίς ούτε μία εγγραφή μαθητή.

Καλύφθηκε το 70% των κενών

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορά τη στελέχωση. Παρά τους μόνιμους διορισμούς και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η έναρξη των μαθημάτων θα βρει τα σχολεία με ακάλυπτες θέσεις εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τον Κώστα Πολύζο, από την πρώτη φάση καλύφθηκε περίπου το 70% των υφιστάμενων κενών.

Στη γενική εκπαίδευση είχαν ζητηθεί 70 εκπαιδευτικοί και προσλήφθηκαν 51, ενώ στην Ειδική Αγωγή, έναντι 180 ατόμων που είχαν ζητηθεί, έγιναν 134 προσλήψεις.

Αντίστοιχα, για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είχαν ζητηθεί 100 άτομα και προσλήφθηκαν 73. Η μοναδική κατηγορία στην οποία καλύφθηκε το σύνολο των αναγκών ήταν το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, όπου πραγματοποιήθηκαν 30 προσλήψεις, όσες ακριβώς είχαν ζητηθεί.

Τα κενά που παραμένουν αναμένεται να αντιμετωπιστούν με τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τοποθετείται χρονικά στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε, ωστόσο, εκτιμά ότι οι ανάγκες ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω εξαιτίας αναρρωτικών αδειών ή αδειών κύησης. «Είναι δύσκολο, όπως φαίνεται, να ξεκινήσει σωστά μία σχολική χρονιά», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Χωρίς δικό τους ταμείο τα σχολεία

Στα προβλήματα στελέχωσης προστίθενται και ζητήματα που αφορούν την οικονομική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, τα σχολεία δεν διαθέτουν πλέον το δικό τους ταμείο, καθώς τα σχετικά υπόλοιπα έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμούς των κατά τόπους δήμων.

Ο Κώστας Πολύζος εκφράζει προβληματισμό για το κατά πόσο θα μπορούν πλέον οι σχολικές μονάδες να αντιμετωπίζουν γρήγορα καθημερινές ανάγκες ή έκτακτες βλάβες. Όπως υποστηρίζει, για κάθε πρόβλημα θα απαιτείται ενημέρωση του αρμόδιου δήμου και η προβλεπόμενη διαδικασία για την αντιμετώπισή του.

Ενστάσεις και για τις σχολικές εκδρομές

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρόεδρος του Συλλόγου και στο νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές, εστιάζοντας στις ευθύνες που, όπως υποστηρίζει, μεταφέρονται στους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν ευθύνες που εκτείνονται από την ασφάλεια της μετακίνησης έως την καταλληλότητα του χώρου στον οποίο πραγματοποιείται μια σχολική επίσκεψη.

«Γινόμαστε ελεγκτές των πάντων χωρίς να έχουμε γνώσεις», σημειώνει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ακόμη και για μια σύντομη μετακίνηση από το σχολείο δημιουργούνται πρόσθετες διαδικασίες.

Όπως τονίζει, αντί η οργάνωση των σχολικών δραστηριοτήτων να γίνεται απλούστερη, το νέο πλαίσιο, κατά την άποψή του, προσθέτει δυσκολίες και περισσότερες ευθύνες στους εκπαιδευτικούς.