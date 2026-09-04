Μη κρατικά πανεπιστήμια: Το χρονοδιάγραμμα για αδειοδότηση και πιστοποιήσεις – Προβληματισμός για τις επιπτώσεις στα δημόσια ΑΕΙ

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Την κατηγορηματική αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και στη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων εκφράζει η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, ζητώντας παράλληλα την κατάργηση του λεγόμενου «νόμου Πιερρακάκη».

Μήνας εξελίξεων ο Σεπτέμβριος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καθώς εκκρεμεί η χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια καθώς και η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, η ανεξάρτητη Αρχή ΕΘΑΑΕ έχει κληθεί εντός του μήνα να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα τρία μη κρατικά πανεπιστήμια που έχασαν την άδεια λειτουργίας τους τον Αύγουστο, ύστερα από απόφαση του ΣτΕ καθώς και στα επτά νέα που αδειοδοτήθηκαν νωρίτερα το καλοκαίρι.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, η πρόσβαση σε εγγραφές παραμένει αποκλεισμένη. Αυτή τη στιγμή, εγγραφές φοιτητών μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, του οποίου η άδεια παραμένει πλήρως έγκυρη και σε ισχύ.

Παπαϊωάννου για μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών και τους φοιτητές

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει σπεύσει να καθησυχάσει γονείς και φοιτητές, που σπούδασαν κατά το προηγούμενο έτος στα μη κρατικά πανεπιστήμια που έχασαν την άδειά τους από το ΣτΕ, ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί.

Παράλληλα, έχουν διευκρινίσει ότι δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας ή κατάργησης του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, παρά τις πρόσφατες ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ),

«Ο νόμος είναι συνταγματικός και ισχυρός», ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews. υποστηρίζοντας ότι τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ 100.3, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Keele Greece, Δρ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, έθεσε ζήτημα νομοθετικής παρέμβασης για την προστασία των φοιτητών. «Η επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων από την ΕΘΑΑΕ – την αρμόδια αρχή που πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών των δημόσιων και μη κρατικών ΑΕΙ – πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε τα προγράμματα να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά.

Επίσης, χρειάζεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει πλήρως το καθεστώς των εκατοντάδων φοιτητών και φοιτητριών που φοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 στα ΝΠΠΕ. Μιλάμε για νέους ανθρώπους και οικογένειες που εμπιστεύθηκαν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν μπορούν να παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας για κάτι που δεν είναι ούτε δική τους ούτε δική μας ευθύνη», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ ακύρωσε την άδεια λειτουργίας του Keele Greece, με την κ. Παρασκευοπούλου να σημειώνει ότι το σκεπτικό της απόφασης αφορούσε αποκλειστικά διαδικαστικά ζητήματα και όχι ουσιαστικές αδυναμίες στις υποδομές ή στα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος. Πριν λίγες ημέρες, το μη κρατικό πανεπιστήμιο ανέκτησε την άδειά του κι αναμένεται και η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του.

Τι θα γίνει με τους φοιτητές που ήδη σπουδάζουν

Για τους φοιτητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρώτο έτος στα συγκεκριμένα ιδρύματα, ο κ. Παπαϊωάννου διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί η ακαδημαϊκή χρονιά και ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν στο δεύτερο έτος των σπουδών τους.

«Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο φοίτησαν», ανέφερε, χωρίς να εξειδικεύσει τον νομικό και διοικητικό τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το μεταβατικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της επαναπιστοποίησης.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις – Οι προβληματισμοί των Πανεπιστημιακών

Στο θολό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μερίδα πανεπιστημιακών συνεχίζει να αντιδρά στην εφαρμογή του νόμου.

Σε ανακοίνωσή της, η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, υποστηρίζει ότι οι αλλαγές που προωθούνται εντάσσονται σε μια ευρύτερη πορεία ιδιωτικοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και προειδοποιεί ότι διακυβεύεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας των πανεπιστημίων.

Στρέφεται ειδικότερα κατά της πρόβλεψης για παροχή ανώτατης εκπαίδευσης από ιδιώτες, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ ιδρυμάτων, μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Παράλληλα, καλεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία στη συγκρότηση κινήματος ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, δηλώνοντας ότι θα βρεθεί «στην πρώτη γραμμή» των σχετικών διεκδικήσεων.

Σε μετωπική αντίθεση με την προωθούμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 τάσσεται η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, η οποία ζητά ταυτόχρονα την κατάργηση του «νόμου Πιερρακάκη» και των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη υποστηρίζει ότι τις τελευταίες δεκαετίες ακολουθείται μια πολιτική ιδιωτικοποίησης κοινωνικών αγαθών και συρρίκνωσης του δημόσιου χώρου, εντάσσοντας σε αυτό το πλαίσιο και τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίζεται απέναντι στον «νόμο Πιερρακάκη», υποστηρίζοντας ότι με αυτόν ενισχύθηκε η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα, στη γενίκευση υψηλών διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα και στα παραρτήματα πανεπιστημίων στο εξωτερικό.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών συνδέει την ίδια πολιτική και με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, υποστηρίζοντας ότι αποκλείει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους από τα δημόσια πανεπιστήμια και τους κατευθύνει προς τα κολέγια.

Τι καταγγέλλει για την αναθεώρηση του άρθρου 16

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναθεωρήσει το άρθρο 16 «στα μέτρα του “νόμου Πιερρακάκη”», ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα παροχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και από ιδιώτες.

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Η Συσπείρωση υποστηρίζει ακόμη ότι οι ιδιώτες θα μπορούν να επωφελούνται από την κρατική εποπτεία και να ενισχύονται οικονομικά από το κράτος, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα εντείνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα μέλη ΔΕΠ αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές.

Ως βασικότερο κίνδυνο παρουσιάζει την υποχώρηση της δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης, την οποία χαρακτηρίζει βασικό αγαθό μιας δημοκρατικής κοινωνίας και τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται για όλους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους δυνατότητα.

Ζητά κατάργηση των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών υπενθυμίζει ότι είχε τοποθετηθεί κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων ήδη από το 2024, όταν είχε παρουσιάσει κείμενο με 24 λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στη συγκεκριμένη επιλογή.

Σήμερα επαναφέρει τη θέση της και ζητά την πλήρη και οριστική κατάργηση των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, καθώς και την αποτροπή κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης των δημόσιων πανεπιστημίων. Στις μορφές ιδιωτικοποίησης που αναφέρει περιλαμβάνει την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων με δίδακτρα και παραρτημάτων στην Κύπρο.

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Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου κινήματος με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας, με στόχο να αποτραπεί η αναθεώρηση του άρθρου 16.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών δηλώνει ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των διεκδικήσεων, καταλήγοντας με τη θέση ότι «το μόνο πραγματικά ελεύθερο πανεπιστήμιο είναι το δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό πανεπιστήμιο».