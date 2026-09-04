Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Πότε έρχεται το SMS για την τοποθέτηση – Τα επόμενα βήματα

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2024, φτάνοντας τα 3,62 δισ. ευρώ, την ώρα πάντως που η απασχόληση στον συγκεκριμένο τομέα κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, με μείωση τόσο στο συνολικό όσο και στο ερευνητικό προσωπικό.