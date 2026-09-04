Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Πότε έρχεται το SMS για την τοποθέτηση – Τα επόμενα βήματα
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Στην τελική ευθεία για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας βρίσκονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σε συγκεκριμένα στάδια τις επόμενες ημέρες
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς από την ενημέρωση για τη σχολική μονάδα τοποθέτησης έως την ανάληψη υπηρεσίας και την υπογραφή της σύμβασης μεσολαβούν συγκεκριμένα βήματα.
Σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, οι αναπληρωτές θα λάβουν SMS, μέσω του οποίου θα ενημερωθούν για τη σχολική μονάδα ή τη δομή στην οποία έχουν τοποθετηθεί.
Το επόμενο βήμα αφορά την ανάληψη υπηρεσίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.
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Μετά την ανάληψη υπηρεσίας ακολουθεί η καταχώριση στο MySchool, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται και η σύναψη της ψηφιακής σύμβασης.
Οι κρίσιμες ημερομηνίες
4 Σεπτεμβρίου: Ενημέρωση μέσω SMS για τη σχολική μονάδα ή τη δομή τοποθέτησης.
7-8 Σεπτεμβρίου: Ανάληψη υπηρεσίας.
Μετά την ανάληψη: Καταχώριση στο MySchool και σύναψη ψηφιακής σύμβασης.
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