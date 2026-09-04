Πανεπιστήμια: Εξεταστική με… μόνο μολύβι – Στο στόχαστρο AI, «ψείρες» και έξυπνα γυαλιά

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών ενόψει της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, καθώς η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει σημαντικά και τις μεθόδους αντιγραφής που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις.

Το παραδοσιακό «σκονάκι» φαίνεται πλέον να δίνει τη θέση του σε πολύ πιο εξελιγμένα μέσα, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις ηλεκτρονικές συσκευές, τις «ψείρες» αυτιού και τα «έξυπνα» γυαλιά να προκαλούν προβληματισμό στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο μετά από αυστηρό μήνυμα καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών προς τους φοιτητές του, ενόψει εξέτασης που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Σεπτεμβρίου. Ο διδάσκων ενημέρωσε τους εξεταζόμενους ότι θα πρέπει να προσέλθουν έχοντας μαζί τους μόνο ένα μολύβι, ενώ ειδική αναφορά γίνεται ακόμη και στα γυαλιά μυωπίας.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές που φορούν γυαλιά καλούνται να μπορούν να επιδείξουν σχετική ιατρική βεβαίωση. Ο καθηγητής εξηγεί στο μήνυμά του ότι η αυστηροποίηση των κανόνων αποσκοπεί στο να αποτραπεί η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να μη μετατραπεί η διαδικασία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε «πανηγύρι Τεχνητής Νοημοσύνης».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι στόχος είναι να προστατευθούν οι φοιτητές που έχουν αφιερώσει χρόνο στην προετοιμασία τους και έχουν διαβάσει συστηματικά για τις εξετάσεις. Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει έναν ευρύτερο προβληματισμό που έχει δημιουργήσει η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων ηλεκτρονικών συσκευών σχετικά με τη διασφάλιση του αδιάβλητου των πανεπιστημιακών εξετάσεων.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη προχωρήσει στη θέσπιση «Οδικού Χάρτη» για την αντιμετώπιση της τεχνολογικής αντιγραφής. Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται περιλαμβάνεται η ενημέρωση των νεοδιορίστων διδασκόντων, αλλά και η πραγματοποίηση προληπτικών δειγματοληπτικών προφορικών εξετάσεων.

Στο θέμα έχει τοποθετηθεί και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ο οποίος, μιλώντας στην «Πελοπόννησο», σημείωσε ότι η αντιγραφή δεν αποτελεί ένα καινούργιο φαινόμενο, καθώς υπήρχε ανέκαθεν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό που έχει αλλάξει, ωστόσο, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται, αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει η ίδια η τεχνολογία για τον εντοπισμό περιστατικών αντιγραφής.

«Σήμερα το AI μπορεί να μας υποδείξει ποια γραπτά προϊόντα αποτελούν προϊόν αντιγραφής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρύτανης, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο ίδιος έστειλε παράλληλα μήνυμα προς τους φοιτητές που αναζητούν νέους τρόπους για να παρακάμψουν τους κανόνες των εξετάσεων. Όπως τόνισε, ορισμένοι δαπανούν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να ανακαλύψουν μεθόδους αντιγραφής, αντί να αξιοποιούν αυτή την ενέργεια στο διάβασμα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια επιλογή μπορεί να έχει συνέπειες αργότερα στην επαγγελματική τους πορεία.