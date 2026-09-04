Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας: Ανοίγουν οι αιτήσεις – Οι προθεσμίες και οι δικαιούχοι

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Ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, δίνοντας τη δυνατότητα σε αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης να συνδυάσουν την περαιτέρω κατάρτισή τους με την απόκτηση εμπειρίας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Η διαδικασία αφορά το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης να γνωστοποιεί τις ημερομηνίες, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους υποψήφιους μαθητευόμενους ανοίγει στις 16:00 της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, ενώ η προθεσμία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τόσο την αίτησή τους όσο και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν από το πληροφοριακό σύστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων και την ενίσχυση των δυνατοτήτων ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της Μαθητείας συνδυάζονται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» και το «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας», συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την εκπαίδευση με την πρακτική εμπειρία.

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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Μεταλυκειακού Έτους– Τάξης Μαθητείας είναι ότι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία μέσω αμειβόμενης κατάρτισης στον εργασιακό χώρο, παράλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ οι υποψήφιοι καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το νέο εκπαιδευτικό έτος και να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους.

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027:

Από την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 16:00 μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 15:00.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ./ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και περιλαμβάνει:

«Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο»

«Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας»

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους και να ενισχύσουν τη δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση στο σχολείο με αμειβόμενη κατάρτιση στον εργασιακό χώρο.

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης.

Για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας οι οποίες θα λειτουργήσουν το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2026 -2027 μπορείτε να ενημερωθείτε στον σύνδεσμο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.:

https://gsvetlly.minedu.gov.gr/metalykeiako-etos-taksi-mathiteias-ton-epa-l/enimerotiko-yliko-gia-mathitevomenous

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Μαθητείας μπορείτε να αναζητήσετε:

στην ιστοσελίδα: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

από τον Υπεύθυνο Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. της περιοχής σας

από τον Υπεύθυνο Μαθητείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας

από το Συντονιστή Μαθητείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας