ΔΥΠΑ: «Ανοίγουν» 2.500 θέσεις εργασίας για δεκάδες ειδικότητες

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Περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας ανοίγουν για υποψηφίους διαφορετικών ειδικοτήτων και επιπέδων εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 57ης «Ημέρας Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

Στη διήμερη διοργάνωση θα συμμετάσχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να έρθουν σε απευθείας επαφή με εργοδότες, να ενημερωθούν για τις ανάγκες στελέχωσης και να πραγματοποιήσουν ακόμη και συνεντεύξεις επί τόπου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη συμμετοχή για όσους αναζητούν εργασία.

Μια σημαντική ευκαιρία άμεσης επαφής με την αγορά εργασίας προσφέρει η 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, στην οποία περισσότερες από 100 επιχειρήσεις θα αναζητήσουν προσωπικό για πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, στην Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4.

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Οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να πληροφορηθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις προϋποθέσεις τους, αλλά και να συμμετάσχουν σε επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας.

Από ποιους κλάδους αναζητούνται εργαζόμενοι

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων, ενδυμάτων, καλλυντικών και ειδών υγιεινής, φαρμάκων, χρωμάτων, δομικών υλικών, μεταλλικών κατασκευών και χαρτιού.

Θέσεις προσφέρονται επίσης από επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου, κατασκευών και τεχνικών έργων, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη διοργάνωση εκπροσωπούνται ακόμη οι τομείς της παροχής υπηρεσιών, των μεταφορών, της εστίασης και της ψυχαγωγίας.

Οι ειδικότητες με διαθέσιμες θέσεις

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η γκάμα των επαγγελματικών ειδικοτήτων που αναζητούν οι επιχειρήσεις. Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν για ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους και χημικούς μηχανικούς, χημικούς, ψυκτικούς, τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικούς σχεδιασμού και παραγωγής, υπεύθυνους ασφάλειας, πολιτικούς μηχανικούς και τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Παράλληλα, ζητούνται σύμβουλοι πωλήσεων, αποθηκάριοι, οδηγοί, ταμίες, εργάτες παραγωγής, λογιστές και διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά και βιολόγοι, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικοί και γραφίστες.

Στις διαθέσιμες θέσεις περιλαμβάνονται ακόμη project managers, στελέχη marketing, fashion designers, καθώς και επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής, όπως web και software developers και engineers, IT database administrators, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανικοί πληροφοριακών συστημάτων.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης αφορούν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και διαφορετικούς βαθμούς εξειδίκευσης, με στόχο να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προφίλ.

Κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Καριέρας», οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ενημερωθούν για τις επιχειρήσεις και τις θέσεις που προσφέρουν, αλλά και να εξετάσουν διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με τους εργοδότες.