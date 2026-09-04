Αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Τετραετής θητεία για διοικητικούς υπαλλήλους
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Στην ανακοίνωση αποσπάσεων διοικητικών υπαλλήλων τετραετούς διάρκειας σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι για την κάλυψη θέσεων διοικητικού προσωπικού στο ΙΕΠ μέσω τετραετών αποσπάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία είχαν, μεταξύ άλλων, διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και άλλων αποκεντρωμένων υπηρεσιών του υπουργείου, των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στη νέα απόφαση αποσπώνται σε θέσεις διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.
Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τετραετείς αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού του ΙΕΠ, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου.
Το αναλυτικό έγγραφο με την απόφαση για τους διοικητικούς υπαλλήλους είναι διαθέσιμο μέσω της σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας. Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις τετραετείς αποσπάσεις στο ΙΕΠ
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