Αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Τετραετής θητεία για διοικητικούς υπαλλήλους

Νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2027, με την αύξηση να αφορά άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και να επηρεάζει παράλληλα τις αποδοχές στο Δημόσιο, τις τριετίες αλλά και επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο.