Νέες θέσεις ευθύνης στις δημόσιες ΣΑΕΚ – Πρόσκληση για Υποδιευθυντές
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Σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης προχωρά το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.
Η διαδικασία αφορά θέσεις σε δημόσιες ΣΑΕΚ που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιλογή των προσώπων που θα αναλάβουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές.
Η διαδικασία επιλογής
Η πρόσκληση εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή των στελεχών των δημόσιων ΣΑΕΚ και ειδικότερα των Διευθυντών και Υποδιευθυντών τους.
Το σχετικό πλαίσιο καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής για τις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας.
Με τη νέα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων Υποδιευθυντών.
Θέσεις ευθύνης στις δημόσιες ΣΑΕΚ
Οι Υποδιευθυντές αποτελούν μέρος της διοικητικής δομής των δημόσιων ΣΑΕΚ και η επιλογή τους πραγματοποιείται βάσει του ισχύοντος πλαισίου για τα στελέχη των συγκεκριμένων δομών επαγγελματικής κατάρτισης.
Η πρόσκληση της 2ας Σεπτεμβρίου αφορά ειδικά την «πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης» που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
Σημείωση: Η επίσημη σελίδα του υπουργείου αυτή τη στιγμή δεν ανακτάται πλήρως από το σύστημα, επομένως δεν προσθέτω αυθαίρετα αριθμό θέσεων, συγκεκριμένες ΣΑΕΚ ή προθεσμίες που δεν μπόρεσα να επιβεβαιώσω από το ίδιο το έγγραφο.
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