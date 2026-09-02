Νέες θέσεις ευθύνης στις δημόσιες ΣΑΕΚ – Πρόσκληση για Υποδιευθυντές

Έντονο προβληματισμό για το νέο πλαίσιο που διέπει τις σχολικές εκδρομές εκφράζει η ΟΙΕΛΕ, υποστηρίζοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις μεταφέρουν στους εκπαιδευτικούς ένα δυσανάλογο γραφειοκρατικό και νομικό βάρος, με αρμοδιότητες που, όπως επισημαίνει, ξεπερνούν τον παιδαγωγικό τους ρόλο και ενδέχεται να τους εκθέσουν ακόμη και σε πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες.