Τι αλλάζει για τους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό – Όσα ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη για αποσπάσεις και επιμίσθιο

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Σημαντικές αλλαγές για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά φέρνουν οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, με αιχμή την επαναλειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο, το οποίο από το 2021 εποπτευόταν από τη Νέα Υόρκη.

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται ακόμη η καταβολή του ειδικού επιμισθίου και κατά το πέμπτο έτος απόσπασης, με αναδρομική εφαρμογή για όσους βρίσκονταν ήδη στο συγκεκριμένο έτος, αλλά και η δυνατότητα, σε εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες και όταν δεν μπορεί να αντικατασταθεί εκπαιδευτικός, να παρατείνεται η απόσπαση πέραν της εξαετίας για έως τρία συνεχόμενα σχολικά έτη, χωρίς επιμίσθιο. Παράλληλα, φέτος οι αποσπάσεις 156 εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού υπογράφηκαν ήδη από τις 14 Μαΐου 2026.

Από την ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Αποστόλου και τα ελληνικά σχολεία του Τορόντο και του Μόντρεαλ έως την πανεπιστημιακή κοινότητα – Επαναλειτουργεί το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης στο Τορόντο – Συγκεκριμένες αποφάσεις για τους εκπαιδευτικούς και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση

Με επισκέψεις στις σχολικές αίθουσες όπου εκατοντάδες παιδιά της Ομογένειας μαθαίνουν καθημερινά ελληνικά, συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και πανεπιστημιακούς, επαφές με τις οργανωμένες ελληνικές κοινότητες, αλλά και με τη συμμετοχή της στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Αποστόλου, ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στον Καναδά.

Το τετραήμερο πρόγραμμα, από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, σε Τορόντο και Μόντρεαλ, ανέδειξε στην πράξη τις δύο βασικές διαστάσεις της παρουσίας του Υπουργείου Παιδείας στον Καναδά: τη στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και της νέας γενιάς της Ομογένειας και, παράλληλα, την περαιτέρω ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεσμών Ελλάδας–Καναδά.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, από την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων και το επιμίσθιο των αποσπασμένων εκπαιδευτικών έως την επαναλειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο, αλλά και η χρηματοδότηση, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τριών κοινών ή διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων Ελλάδας–Καναδά συνολικού προϋπολογισμού 4,72 εκατ. ευρώ.

Στο Τορόντο, η Σοφία Ζαχαράκη παρέστη στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Αποστόλου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της Εκκλησίας και του σχολείου στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας στις νεότερες γενιές της Διασποράς, υπογραμμίζοντας ότι, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως αυτό του Καναδά, η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως ρίζα, παρουσία και γέφυρα: να διατηρεί σταθερή τη σχέση με την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά και συγχρόνως να ανοίγεται στον διάλογο, στον σεβασμό και στη συνύπαρξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα γενιά της Ομογένειας και στον ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως ζωντανού εκπαιδευτικού και κοινωνικού εργαλείου, μέσα από το οποίο τα παιδιά και οι νέοι ελληνικής καταγωγής γνωρίζουν τις ρίζες τους και οικοδομούν τη δική τους σύγχρονη σχέση με την Ελλάδα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Η καρδιά της Ομογένειας χτυπά εκεί όπου βρίσκονται η Εκκλησία και το σχολείο. Εκεί όπου η πίστη και η γλώσσα ζουν στις καρδιές, στον νου και στα χείλη των ανθρώπων».

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση: αποφάσεις για εκπαιδευτικούς και Συντονιστικό Γραφείο στο Τορόντο

Η επίσκεψη στα ελληνικά σχολεία του Καναδά έδωσε στην Υπουργό τη δυνατότητα να δει από κοντά την εφαρμογή μιας σειράς αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Με απόφαση της Σοφίας Ζαχαράκη και με τη στήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο επαναλειτουργεί το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης στο Τορόντο, το οποίο από το 2021 εποπτευόταν από τη Νέα Υόρκη. Η θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Τορόντο έχει ήδη προκηρυχθεί από τον Ιούνιο, ώστε ο Καναδάς να αποκτήσει εκ νέου αυτοτελή συντονισμό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, με νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού θεσπίστηκε η καταβολή του ειδικού επιμισθίου και κατά το πέμπτο έτος απόσπασης, με αναδρομική εφαρμογή για τους εκπαιδευτικούς που ήδη βρίσκονταν στο συγκεκριμένο έτος. Η ρύθμιση αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων για μεγαλύτερη συνέχεια στη στελέχωση των ελληνόγλωσσων δομών του εξωτερικού.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η σημαντικά ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών στελέχωσης. Ήδη από τις 14 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, υπεγράφησαν οι αποσπάσεις 156 εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού, ώστε οι ίδιοι να γνωρίζουν εγκαίρως τη χώρα και τη μονάδα τοποθέτησής τους και οι εκπαιδευτικές δομές να μπορούν να οργανώσουν τη λειτουργία τους πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει, για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες και όταν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, τη δυνατότητα παράτασης της απόσπασης πέραν της εξαετίας, χωρίς επιμίσθιο, για έως τρία συνεχόμενα σχολικά έτη.

Η σημασία των παρεμβάσεων αποτυπώθηκε και στις συζητήσεις της Υπουργού με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στον Καναδά αναφέρθηκαν στη σημασία που έχει για τον προσωπικό και οικογενειακό προγραμματισμό τους η δυνατότητα να γνωρίζουν έγκαιρα τη διάρκεια και τους όρους παραμονής τους, αλλά και η οικονομική στήριξη κατά το πέμπτο έτος.

Στις τάξεις της Ομογένειας σε Τορόντο και Μόντρεαλ

Στο Τορόντο, η Υπουργός επισκέφθηκε δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας. Στην περιοχή του Τορόντο, συνολικά 724 παιδιά και νέοι συμμετέχουν σε δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ενώ στα πανεπιστήμια της πόλης η ελληνική γλώσσα και οι ελληνικές σπουδές εξακολουθούν να έχουν ενεργή παρουσία.

Η Υπουργός επισκέφθηκε επίσης την ελληνική γειτονιά του Τορόντο, στην περιοχή του Danforth.

Στο Μόντρεαλ, η επίσκεψη επικεντρώθηκε στις σχολικές μονάδες της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ και ιδιαίτερα στο δίκτυο Socrates–Démosthène.

Στις πέντε σχολικές μονάδες του δικτύου φοιτούν συνολικά 975 μαθητές και μαθήτριες σε 49 τμήματα, ηλικίας περίπου 4 έως 17 ετών. Τα σχολεία λειτουργούν στο γαλλόφωνο εκπαιδευτικό πλαίσιο του Québec, με παράλληλη διδασκαλία της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, δημιουργώντας ένα πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η Σοφία Ζαχαράκη μπήκε στις σχολικές αίθουσες, συνομίλησε με παιδιά και εκπαιδευτικούς και παρακολούθησε σχολική χορωδία και ελληνικούς χορούς, έχοντας άμεση εικόνα τόσο της καθημερινής προσπάθειας για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας όσο και των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων.

18 ακαδημαϊκές συνεργασίες – 4,72 εκατ. ευρώ για τρία κοινά και διπλά μεταπτυχιακά Ελλάδας–Καναδά

Ξεχωριστό σκέλος της επίσκεψης αποτέλεσε η ενίσχυση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Καναδά.

Σήμερα καταγράφονται 18 διακριτές συμφωνίες ελληνικών πανεπιστημίων με καναδικά πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς φορείς, που καλύπτουν κοινή έρευνα, ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, επιστημονικές δράσεις και προγράμματα σπουδών.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 4,72 εκατ. ευρώ τρία κοινά ή διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών και καναδικών πανεπιστημίων, επενδύοντας στην εμβάθυνση της ακαδημαϊκής συνεργασίας των δύο χωρών.

Στο Τορόντο, η Υπουργός είχε επαφές με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας και του Hellenic Heritage Foundation, με επίκεντρο την ενίσχυση των ελληνικών σπουδών, της ελληνικής γλώσσας και των ακαδημαϊκών ανταλλαγών.

Στο McGill University, η Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε με τον καθηγητή Τάσο Αναστασιάδη και ενημερώθηκε για το ερευνητικό πρόγραμμα Immigrec, που αφορά την ελληνική Διασπορά, καθώς και για το πρόγραμμα B.Ed. TESL Greek, το οποίο εκπαιδεύει πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα σχολεία της Ομογένειας. Στο πλαίσιο των επαφών της στο McGill συναντήθηκε επίσης με την Κοσμήτορα Lisa Shapiro και την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα Sonja Laszlo, με αντικείμενο τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών, την ανάπτυξη κοινών και διπλών τίτλων σπουδών και την κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού.

Στο Concordia University, η Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε με την Provost και Vice-President, Academic Faye Diamantoudi και τους καθηγητές Ted Stathopoulos και Aphrodite Salas. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δεσμών με τα ελληνικά πανεπιστήμια, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών, η κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού και η προώθηση κοινών ερευνητικών δράσεων.

Θεσμικές επαφές και οργανωμένη Ομογένεια

Στο Τορόντο, η Σοφία Ζαχαράκη, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, συμμετείχε στις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο Doug Ford και τη Δήμαρχο του Τορόντο Olivia Chow, στις οποίες συζητήθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας–Καναδά και ο ιδιαίτερος ρόλος της ελληνικής Ομογένειας στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Στις επαφές στο Τορόντο συμμετείχε και η επικεφαλής της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα, Αικατερίνη Δημάκη, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄.

Στο Μόντρεαλ πραγματοποιήθηκε επίσημη δεξίωση προς τιμήν της Υπουργού, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, εκπροσώπων της Ομογένειας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Πρέσβης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), Δημήτρης Αζεμόπουλος, καθώς και ο διακεκριμένος νεοελληνιστής Jacques Bouchard.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, η Σοφία Ζαχαράκη είχε επαφές με τις οργανωμένες ελληνικές κοινότητες, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, πανεπιστημιακούς και νέους ελληνικής καταγωγής, με κοινό σημείο αναφοράς τη διατήρηση μιας ζωντανής σχέσης των νεότερων γενεών με την Ελλάδα.

Η επίσκεψη σε Τορόντο και Μόντρεαλ ανέδειξε έτσι μια ενιαία αλυσίδα που ξεκινά από την οικογένεια και την Κοινότητα, περνά από την Εκκλησία και το ελληνικό σχολείο και φτάνει έως το πανεπιστήμιο και την έρευνα: με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για τους εκπαιδευτικούς, θεσμική παρουσία στον Καναδά και επένδυση 4,72 εκατ. ευρώ σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, με στόχο η ελληνική γλώσσα, η Παιδεία και οι ακαδημαϊκοί δεσμοί Ελλάδας–Καναδά να αποκτούν συνέχεια και προοπτική.