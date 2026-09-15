Υπουργείο Παιδείας: Κατανομή 13,3 εκατ. ευρώ σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ

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Απόφαση για επιχορήγηση ύψους 13.315.000 ευρώ σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και αφορά τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Στη 2η επιχορήγηση ύψους 13.315.000 ευρώ σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του οικονομικού έτους 2026, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Η σχετική απόφαση υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και αφορά τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου για τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η κατανομή γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια και τον σχετικό αλγόριθμο, ενώ ειδική μεταχείριση προβλέπεται για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της.

Στην κορυφή της κατανομής βρίσκεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 1.619.376 ευρώ, ενώ ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 1.562.114,40 ευρώ. Στη συνέχεια βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 988.402,80 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 978.687,60 ευρώ και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 852.799,20 ευρώ.

Μεταξύ των ιδρυμάτων που λαμβάνουν μικρότερη επιχορήγηση περιλαμβάνονται το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 116.938,80 ευρώ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 216.176,40 ευρώ και το Πολυτεχνείο Κρήτης με 189.116,40 ευρώ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τις σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας για το οικονομικό έτος 2026 και αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων.

Η κατανομή στα Πανεπιστήμια