Πανεπιστήμιο Πατρών: 600 λιγότεροι πρωτοετείς φέτος – Η στεγαστική κρίση «διώχνει» τους φοιτητές

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Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς το υψηλό κόστος στέγασης, η δημογραφική συρρίκνωση και ο ανταγωνισμός από άλλες εκπαιδευτικές επιλογές επηρεάζουν τον αριθμό των φοιτητών που τελικά επιλέγουν να σπουδάσουν στην πόλη.

Σε μια ιδιόμρφη κατάσταση έχει μπει το Πανεπιστήμιο Πατρών με τις συνθήκες που επικρατούν στην στεγαστική αγορά της Πάτρας να επιηρεάζει τον αριθμό των φοιτητών που μένουν τελικά στην πόλη και σπουδάζουν. Οι νέοι που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο είναι τελικά πολύ λιγότεροι από τους εισαχθές, όπως απέδειξε και φέτος η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πρωτοετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρύτανης του Πανεπιστήμιου στη δημοσιότητα το ίδρυμα φέτος 600 επιτυχόντες λιγότερους.

Ο Χρήστος Μπούρας διευκρινίζει ότι μια από τις πιθανές αιτίες του προβληματος είναι το υψηλό κόστος ενοικίων που ταλαιπωρούν τους φοιτητές που φτάνουν στην Πάτρα. Ο ίδιος αναφέρει επίσης ότι είναι μεγάλη η ανάγκη για μειωμένο φοιτητικό εισιτήριο -κάτι βέβαια που είναι σε διαδικασία ρύθμισης μετά τη σχετική χρηματοδότηση εκ μέρους της Περιφέρειας- και επισημαίνει ότι «αρκετοί φοιτητές επιλέγουν να σπουδάζουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους, ενώ η ύπαρξη πολλών μη κρατικών εκπαιδευτικών επιλογών στην Αθήνα λειτουργεί επίσης ανταγωνιστικά».

Ο κ. Μπούρας περιέγραψε στην Πελοπόννησο τη μεγάλη πτώση στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα το οποίο αποτυπώνει τη μείωση του φοιτητικού δυναμικού. Στο Αγρίνιο από 310 φοιτητές το 2020 έφτασαν 88 την προηγούμενη χρονιά και στο Μεσολόγγι από 128 το 2020 σε μόλις 27.

Παράλληλα ο πρύτανης του Πανεπιστημίου ανέδειξε και μία άλλη διάσταση του προβλήματος, η οποία αφορά στην παραμονή των φοιτητών μετά το πρώτο έτος. «Σε τμήματα όπως Βιολογία και Χημεία, τα οποία προσελκύουν φοιτητές που δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε Ιατρική ή Φαρμακευτική, περίπου το 25% αποχωρεί στο δεύτερο έτος».

Σε ό,τι αφορά τον συνολικό αριθμό φοιτητών, αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο έχει σήμερα περίπου 30.000 φοιτητές, αλλά ο αριθμός των πραγματικά ενεργών φοιτητών αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στους 25.000–26.000, μετά τις επικείμενες διαγραφές και την αποφοίτηση παλαιότερων φοιτητών. Ο πρύτανης σημειώνει επίσης: «Ο ακαδημαϊκός χάρτης αλλάζει πολύ γρήγορα, καθώς οι διαγραφές και η δημογραφική συρρίκνωση μειώνουν τον αριθμό των φοιτητών».

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο κ. Μπούρας θεωρεί κρίσιμη την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Αναφέρει ως παράδειγμα το ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής, το οποίο προσέλκυσε περίπου 180 υποψήφιους φοιτητές για τις 60 θέσεις που διατίθενται. Αναφέρει επίσης ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επεκτείνει τη διεθνή του δραστηριότητα, με κινήσεις στην Κίνα και προσπάθειες επέκτασης στην Αίγυπτο.

Η βασική προειδοποίηση του Χρήστου Μπούρα είναι ότι, αν το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν καταφέρει να προσελκύσει περισσότερους ξένους φοιτητές και δεν αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές και ακαδημαϊκές αλλαγές, τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας ορισμένων πανεπιστημιακών δομών.

Παράλληλα, ζητά ουσιαστικά μια αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη, καθώς θεωρεί ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς περιμένοντας τις δημογραφικές εξελίξεις.