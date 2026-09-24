Νέα επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης για κρατούμενους στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας

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Νέα δυνατότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποκτούν οι κρατούμενες στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας, μετά την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Στόχος της νέας δομής είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η ενίσχυση των προοπτικών κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης μετά την αποφυλάκιση.

Μια νέα δυνατότητα εκπαίδευσης αποκτούν οι κρατούμενοι στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας.

Κοινή υπουργική απόφαση ιδρύει εντός του καταστήματος Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), με σκοπό να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες και να ενισχύσει τις προοπτικές τους μετά την αποφυλάκιση.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, συνυπέγραψε, μαζί με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλο, Κοινή Απόφαση για την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας.

Τι προσφέρει η νέα δομή

Η νέα δομή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατουμένων, προσφέροντας πρόσβαση σε οργανωμένη επαγγελματική κατάρτιση και τη δυνατότητα ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν μετά την αποφυλάκισή τους. Η πρωτοβουλία συμβάλλει στη δημιουργία νέων προοπτικών και στη διευκόλυνση της ομαλής επανένταξης στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, δήλωσε: «Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί βασικό στοιχείο μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής, με ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξη των δυνατοτήτων κάθε ανθρώπου.

Η ίδρυση της Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία, καθώς παρέχει στις κρατούμενες την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επενδύει στη ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης και στη δημιουργία συνθηκών που ενισχύουν την αυτονομία, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική επανένταξη, με στόχο κάθε άνθρωπος να μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητές του και να χαράζει μια νέα πορεία στη ζωή του».