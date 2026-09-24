Αγιασμός και εγκαίνια των νέων εκπαιδευτικών δομών στο Κατάστημα Κράτησης Νικηφόρου

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Lead: Μια νέα ευκαιρία εκπαίδευσης και επανένταξης στην κοινωνία αποκτούν οι κρατούμενοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νικηφόρου Δράμας, όπου εγκαινιάστηκαν το Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Με ένα ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη της εκπαίδευσης, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα μιας νέας αρχής πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του Δημοτικού Σχολείου και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νικηφόρου Δράμας.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, ενώ παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κα Άννα Ροκοφύλλου, ο Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Μιχάλης Μουρβετίδης, ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου, η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης κα Ευφροσύνη Χαραλαμπίδου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, της τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Η τελετή ξεκίνησε με τον Αγιασμό από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ. Δωρόθεο.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης ανέδειξε την ιδιαίτερη κοινωνική και ανθρώπινη σημασία της λειτουργίας των νέων εκπαιδευτικών δομών. «Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς δύο σχολικές δομές. Ανοίγουμε δύο πόρτες. Πόρτες προς τη γνώση, την αξιοπρέπεια, την αυτοπεποίθηση και, κυρίως, προς μια νέα αρχή.

Για εμάς στο Υπουργείο Παιδείας, η εκπαίδευση δεν σταματά στην πόρτα ενός καταστήματος κράτησης. Εκεί ίσως αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί η γνώση δεν είναι μόνο ένας τίτλος σπουδών. Είναι η δυνατότητα να δεις τον εαυτό σου διαφορετικά, να ανακαλύψεις ξανά τις δυνατότητές σου και να προετοιμαστείς για την ημέρα που θα επιστρέψεις στην κοινωνία.

Το Δημοτικό Σχολείο και το νέο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Νικηφόρο στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Κάθε άνθρωπος μπορεί, μέσα από τη γνώση και την εκπαίδευση, να διεκδικήσει μια νέα αρχή και να ξαναχτίσει τη σχέση του με την κοινωνία. Και μια Πολιτεία που επενδύει στην εκπαίδευση, επενδύει ταυτόχρονα στην κοινωνική συνοχή, στην πρόληψη και σε μια ασφαλέστερη κοινωνία.

Η δεύτερη ευκαιρία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Είναι η απόφαση να δώσουμε στους ανθρώπους τα εφόδια ώστε, όταν έρθει η ώρα να επιστρέψουν στην κοινωνία να το κάνουν με περισσότερη γνώση, περισσότερες δεξιότητες, περισσότερη αυτοπεποίθηση και ένα πραγματικό σχέδιο για τη ζωή τους.

Αυτό είναι το όραμά μας για την Παιδεία: μια Παιδεία που δεν αποκλείει, δεν εγκαταλείπει και δεν παραιτείται από κανέναν άνθρωπο».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος αναφέρθηκε στη βαθύτερη αξία της εκπαίδευσης, σημειώνοντας: «Με πολλή χαρά και ενθουσιασμό δεχτήκαμε την επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας αλλά και την επίσκεψή μας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της Δράμας με την ευκαιρία των εγκαινίων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για τους κρατουμένους.

Το σχολείο πάντοτε είναι οι παρεχόμενες γνώσεις, οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε καλύτερες επιλογές στη ζωή του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του μεγάλου Ρώσου λογοτέχνη Ντοστογιέφσκι, ο οποίος μεταβαίνοντας στην εξορία -κατόπιν δικαστικής αποφάσεως για σοβαρό παράπτωμά του- δέχθηκε «τυχαία» από μία γυναίκα του λαού ένα μικρό βιβλιαράκι. Από αυτό, χωρίς να το διαβάσει, έβγαζε κάθε μέρα μια σελίδα και βάζοντας καπνό έφτιαχνε τσιγάρο για να καπνίσει. Κάποια μέρα όμως από περιέργεια θέλησε να διαβάσει το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου και διαπίστωσε ότι ήταν η Αγία Γραφή και μάλιστα η σελίδα εκείνη που περιγράφεται η επιστροφή του Ασώτου Υιού στο σπίτι του πατέρα του. Αυτό το μικρό βιβλιαράκι συντέλεσε στο να αλλάξει όλη του η ζωή και να γίνει ο σπουδαίος αυτός λογοτέχνης.

Αυτό εύχομαι να συμβεί κα σε εσάς τους σπουδαστές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας εδώ στο Σωφρονιστικό κατάστημα της Δράμας.»

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης κα Άννα Ροκοφύλλου τόνισε στην ομιλία της: «Η έναρξη λειτουργίας του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δράμας αποτελεί μια στρατηγική απάντηση της Πολιτείας στην πρόκληση της κοινωνικής επανένταξης. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υφυπουργό, κ. Κωνσταντίνο Βλάση, κάνουμε πράξη μια βασική πολιτική μας παραδοχή: η εκπαίδευση δεν μπορεί να γνωρίζει αποκλεισμούς, ούτε να σταματά στις πύλες ενός σωφρονιστικού καταστήματος.

Στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επενδύουμε σε δομές που μετατρέπουν τον χρόνο της κράτησης από περίοδο αδράνειας σε χρόνο προσωπικής ανάπτυξης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες στη μάθηση για ανθρώπους που τις στερήθηκαν στο παρελθόν, δεν προσφέρουμε απλώς μια τυπική πιστοποίηση σπουδών. Δημιουργούμε τις πραγματικές προϋποθέσεις ώστε η επιστροφή στην κοινωνία να γίνει από θέση ισχύος, με εφόδια, αυτοπεποίθηση και νέες προοπτικές για το αύριο.

Κοινός μας στόχος με την πολιτική ηγεσία είναι να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη που στερήθηκε στο παρελθόν το δικαίωμα στη μάθηση, να κάνει μια νέα αρχή. Με τη δημιουργία αυτής της νέας δομής, επενδύουμε σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ανοίγει νέους δρόμους και προσφέρει τις βάσεις για μια επιτυχημένη κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη.»

Ο Διευθυντής του Σωφρονιστικού Καταστήματος κ. Αντώνιος Σταμπουλής υπογράμμισε ότι η λειτουργία των δύο σχολικών δομών αποτελεί σημαντικό βήμα για έναν σωφρονισμό που επενδύει στη γνώση, την προσωπική ανασυγκρότηση και την προετοιμασία για την επιστροφή στην κοινωνία. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ και της Επανόδου) ως εφοδίων που μπορούν να στηρίξουν τους κρατούμενους στην προσπάθειά τους για μια νέα πορεία και να συμβάλουν στη μείωση της υποτροπής.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής των Σχολικών Δομών του Καταστήματος κ. Ελευθερίου Μαυρουδής, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την ταχεία και σύννομη ίδρυση των δύο δομών, επισημαίνοντας τη σημασία τους ως χώρων γνώσης, ελπίδας και νέας ευκαιρίας. Ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς και εθελοντές της προηγούμενης χρονιάς, τους τοπικούς φορείς, τους δωρητές και το προσωπικό που στήριξαν την προσπάθεια, ενώ απευθυνόμενος στους εκπαιδευόμενους κρατούμενους χαρακτήρισε το σχολείο ισχυρό εφόδιο για την ομαλή επιστροφή τους στην κοινωνία.

Μετά την ολοκλήρωση των χαιρετισμών πραγματοποιήθηκε η επίσημη κοπή της κορδέλας από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Βλάση, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ. Δωρόθεο, την Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κα Άννα Ροκοφύλλου, εκπροσώπους της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον Διευθυντή του Σωφρονιστικού Καταστήματος και τον Διευθυντή των Σχολικών Δομών.

Η ίδρυση του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δράμας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα εντάσσεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης και την ανάπτυξη του δικτύου εκπαιδευτικών δομών στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Σε πανελλαδικό επίπεδο λειτουργούν 83 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, εκ των οποίων 13 σε σωφρονιστικά καταστήματα και 35 ως εκτός έδρας δομές, διευρύνοντας την πρόσβαση ενηλίκων στην εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση.

Το νέο ΣΔΕ λειτουργεί από το σχολικό έτος 2026-2027 και δίνει στους κρατούμενους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου.