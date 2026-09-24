Αγρίνιο: 13χρονος κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριάς του – Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
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Στη Δικαιοσύνη βρίσκεται υπόθεση μεταξύ δύο 13χρονων μαθητών στο Αγρίνιο, μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης σε βάρος συμμαθητή της.
Μία πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά δύο 13χρονους μαθητές βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης στο Αγρίνιο, μετά την καταγγελία μητέρας 13χρονης σε βάρος συμμαθητή της κόρης της.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, η καταγγελία αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο στο οποίο φοιτούν οι δύο ανήλικοι.
Όπως καταγγέλθηκε, ο 13χρονος φέρεται να ακινητοποίησε τη συμμαθήτριά του κρατώντας την από τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, ενώ εκείνη φέρεται να προσπάθησε να απομακρυνθεί.
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ανηλίκου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ωστόσο, η υπόθεση έλαβε διαφορετική ποινική διάσταση κατά την εξέλιξη της διαδικασίας. Από την Εισαγγελία η κατηγορία σε βάρος του ανηλίκου αναβαθμίστηκε και πλέον φέρεται να αφορά βιασμό κατ’ εξακολούθηση.
Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης που προχώρησε στην καταγγελία.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων.
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