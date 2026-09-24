Αγρίνιο: 13χρονος κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριάς του – Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τα σχολεία όλης της χώρας βάζουν τον αθλητισμό στο επίκεντρο, στο πλαίσιο της 13ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, όπου θα συμμετάσχουν σε αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες.

Κατά την απολογία του στον ανακριτή, o 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε δεχθεί επανειλημμένα λεκτικές και σωματικές επιθέσεις από τον συγκεκριμένο μαθητή.

Καταγγελία αναπληρώτριας στο iPaideia για τις καθυστερήσεις στη στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ

Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται συνολικά 21 σχολικές μονάδες στη Θεσσαλία για το σχολικό έτος 2026-2027, λόγω έλλειψης μαθητών.

Β’ φάση αναπληρωτών: Τελευταίο βήμα πριν από τις προσλήψεις – Το χρονοδιάγραμμα για τα ονόματα και την ανάληψη υπηρεσίας

ΠΔΕ Αττικής: Τι ζητά από τους Διευθυντές για την ασφάλεια των σχολείων – Η αντίδραση των Αιρετών

Τα χρήματα της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 φτάνουν στους δικαιούχους μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Άνοιξε από σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, με το Υπουργείο Παιδείας να θέτει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δέχεται αιτήσεις για το ακαδ. έτος 2026-2027 για τις τελευταίες διαθέσιμες θέσεις.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Εκπαιδευτικοί: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών για το Ψηφιακό Φροντιστήριο – Τι προβλέπει η πρόσκληση

Η τελετή ένδυσης της φαρμακευτικής ποδιάς σηματοδότησε συμβολικά την έναρξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους διαδρομής

Χρήματα στους λογαριασμούς τους αναμένεται να δουν αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και πληρώνουν ενοίκιο στην περιοχή όπου υπηρετούν.

Η ΟΛΜΕ αντιδρά στο έγγραφο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και προειδοποιεί για μετακύλιση τεχνικών ευθυνών σε Διευθυντές και εκπαιδευτικούς.

Ο 13ος κύκλος των Executive Seminars 2026-2027 του ΙΝΣΕΤΕ θέτει στο επίκεντρο την επαγγελματική εξέλιξη, τη διαρκή ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού.

Νέα δυνατότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποκτούν οι κρατούμενες στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας, μετά την ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Στόχος της νέας δομής είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η ενίσχυση των προοπτικών κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης μετά την αποφυλάκιση.

Στη Δικαιοσύνη βρίσκεται υπόθεση μεταξύ δύο 13χρονων μαθητών στο Αγρίνιο, μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης σε βάρος συμμαθητή της.

Νέα εμφάνιση ψύλλων σημειώθηκε στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απεντόμωσης που είχαν πραγματοποιηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του προχωρά το ΑΣΕΠ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων του. Εκτός λειτουργίας θα παραμείνουν από τις 25 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 οι πλατφόρμες αιτήσεων και μητρώου, καθώς και το helpdesk.

Lead: Μια νέα ευκαιρία εκπαίδευσης και επανένταξης στην κοινωνία αποκτούν οι κρατούμενοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νικηφόρου Δράμας, όπου εγκαινιάστηκαν το Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Αγρίνιο: 13χρονος κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριάς του – Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

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Στη Δικαιοσύνη βρίσκεται υπόθεση μεταξύ δύο 13χρονων μαθητών στο Αγρίνιο, μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης σε βάρος συμμαθητή της.