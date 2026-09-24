ΑΣΕΠ: Ποιες υπηρεσίες «κατεβάζουν ρολά» για έξι μέρες
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Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του προχωρά το ΑΣΕΠ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων του. Εκτός λειτουργίας θα παραμείνουν από τις 25 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 οι πλατφόρμες αιτήσεων και μητρώου, καθώς και το helpdesk.
Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών προχωρά το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών του συστημάτων.
Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες αιτήσεων και μητρώου, καθώς και το helpdesk (κέντρο εξυπηρέτησης) του ΑΣΕΠ.
Τι θα παραμείνει διαθέσιμο
Παρά την προσωρινή αναστολή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η πληροφοριακή πύλη του ΑΣΕΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας για ανακοινώσεις, δελτία Τύπου και τις γενικότερες εξελίξεις του φορέα.
Η διοίκηση του ΑΣΕΠ ευχαρίστησε τους υποψηφίους, τους πολίτες και τους δημόσιους φορείς για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά το διάστημα των τεχνικών εργασιών.
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