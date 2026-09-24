Υπουργείο Παιδείας: Διευκρινίσεις για την ημέρα χωρίς τσάντα στα σχολεία

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Στην αξία της γλωσσικής πολυμορφίας και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκμάθηση γλωσσών στην επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών είναι αφιερωμένη η φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, που τιμάται στις 26 Σεπτεμβρίου.

Το κεντρικό μήνυμα για το 2026 συμπυκνώνεται στη φράση «Οι γλώσσες ενώνουν!», με τη φετινή διοργάνωση να στρέφει το ενδιαφέρον στη γλωσσική πολυμορφία, στην εκπαίδευση και στη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.

Τι αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Εν όψει της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of languages), που εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Petra Bayr, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2026, “Οι γλώσσες ενώνουν!”, μας υπενθυμίζει ότι οι γλώσσες μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες ανάμεσα σε ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Σε έναν κόσμο που συχνά χαρακτηρίζεται από διχασμό και παρεξηγήσεις, η προθυμία να μάθουμε άλλες γλώσσες, να τις μιλάμε και να τις εκτιμάμε καλλιεργεί τον αμοιβαίο σεβασμό, την ενσυναίσθηση και τη συνεργασία.

Η πλούσια γλωσσική κληρονομιά της Ευρώπης είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της. Ενθαρρύνοντας την εκμάθηση γλωσσών σε όλα τα στάδια της ζωής, προστατεύοντας τις περιφερειακές γλώσσες και τις γλώσσες των μειονοτήτων, και προωθώντας την πολυγλωσσική εκπαίδευση, βοηθάμε στη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών, συμπαγών και ανθεκτικών κοινωνιών.

Η Ευρώπη μιλάει με πολλές φωνές, και κάθε γλώσσα που μαθαίνεται μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές και να ενισχύσει την κοινή μας ευρωπαϊκή δέσμευση στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτισμική κατανόηση.»

Από το 2001, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, που τιμάται στις 26 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει τον πλούτο των γλωσσών που συνυπάρχουν στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 200 ιθαγενείς γλώσσες στην Ευρώπη, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι γλώσσες που έχουν φτάσει στην ήπειρο μέσω της μετανάστευσης.

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι:

Η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών με σκοπό την αύξηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης,

Η προώθηση της πλούσιας γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης,

Η ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης γλωσσών εντός και εκτός σχολείου.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται στενά για τον συντονισμό της Ημέρας.

Ο ειδικός ιστότοπος (https://edl.ecml.at/el/Home) παρέχει λεπτομέρειες για τις εκατοντάδες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα για τον εορτασμό της Ημέρας, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία πόρων και δραστηριοτήτων για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις γλώσσες και τη γλωσσική εκμάθηση.