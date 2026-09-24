Ψύλλοι ξανά σε δημοτικό σχολείο: Εκκενώθηκε μετά από τσιμπήματα σε μαθητές

Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του προχωρά το ΑΣΕΠ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων του. Εκτός λειτουργίας θα παραμείνουν από τις 25 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 οι πλατφόρμες αιτήσεων και μητρώου, καθώς και το helpdesk.