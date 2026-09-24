Ψύλλοι ξανά σε δημοτικό σχολείο: Εκκενώθηκε μετά από τσιμπήματα σε μαθητές
Πίνακας περιεχομένων
Νέα εμφάνιση ψύλλων σημειώθηκε στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απεντόμωσης που είχαν πραγματοποιηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Τουλάχιστον τρεις μαθητές φέρεται να δέχθηκαν τσιμπήματα, με αποτέλεσμα η διεύθυνση του σχολείου να προχωρήσει στην εκκένωσή του. Οι μαθητές μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην πλατεία του χωριού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Το σχολείο είχε παραμείνει κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες απεντόμωσης, ωστόσο η νέα εμφάνιση ψύλλων δείχνει ότι το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί οριστικά.
Στο σημείο αναμένεται να μεταβούν ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Ακτύπης και ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Αθανάσιος Κατσίμπελης, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr