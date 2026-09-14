Αποσπάσεις: Απίστευτη ταλαιπωρία εκπαιδευτικών – «Ανακοινώθηκαν τα ονόματα, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένοι»

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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα, αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν - Τι καταγγέλλει ο Νεκτάριος Κορδής

Την άμεση αποδέσμευση των εκπαιδευτικών των οποίων έχουν ήδη ανακοινωθεί αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων ζητά ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής, επισημαίνοντας ότι πολλοί από τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς έχουν αιτηθεί τη μετακίνησή τους για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ενώ αρκετοί ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες.

Όπως αναφέρει, παρότι τα σχετικά ονόματα ανακοινώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν ακόμη να μετακινηθούν στις περιοχές απόσπασής τους, καθώς προηγείται η κάλυψη των κενών στις θέσεις όπου υπηρετούν.

«Η ταλαιπωρία δεν έχει τελειωμό»

Ο Νεκτάριος Κορδής κάνει λόγο για συνεχιζόμενη ταλαιπωρία εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, τονίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδύνατο να εξακολουθούν να βρίσκονται στον τόπο διορισμού ή της αρχικής τους τοποθέτησης.

«Η ταλαιπωρία των εκπαιδευτικών που αποσπώνται για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και πολλές/οι εξ αυτών ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, δεν έχει τελειωμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις, αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν

Σύμφωνα με τον αιρετό στο ΚΥΣΔΕ, το πρόβλημα προκύπτει παρά το γεγονός ότι στις 11 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν τα ονόματα για αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων.

Όπως επισημαίνει, η μετακίνηση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, καθώς πρέπει προηγουμένως να καλυφθούν τα κενά που αφήνουν στις περιοχές όπου υπηρετούν.

Ο ίδιος υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια τυπική διοικητική διαδικασία, καθώς πίσω από τις αιτήσεις απόσπασης υπάρχουν, όπως αναφέρει, ιδιαίτερα σοβαρές προσωπικές καταστάσεις.

Κορδής: «Να αποδεσμευτούν άμεσα»

Ο Νεκτάριος Κορδής ζητά να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση η αποδέσμευση των εκπαιδευτικών, σημειώνοντας παράλληλα ότι στις περιοχές όπου έχουν αποσπαστεί υπάρχουν κενά τα οποία μπορούν να καλύψουν άμεσα.

«Απαιτείται άμεσα η αποδέσμευση αυτών των ανθρώπων που θα καλύψουν άμεσα υπάρχοντα κενά στις περιοχές αποσπάσεων», τονίζει.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, κάνει λόγο για εκπαιδευτικούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και ζητά άμεση επίλυση του προβλήματος.

«Πίσω από τους εκπαιδευτικούς αυτούς υπάρχουν πολύ δύσκολες καταστάσεις που τους οδηγούν σε απόγνωση! Να δοθεί τώρα λύση», αναφέρει.