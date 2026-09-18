Υπουργείο Παιδείας: 2,4 εκατ. ευρώ στα σχολεία Ειδικής Αγωγής για ψηφιακά παιχνίδια κίνησης και ειδικές αίθουσες χαλάρωσης για τα παιδιά

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«Το σχολείο πρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε παιδιού» δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Δύο νέες παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,4 εκατ. ευρώ δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας για την ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι δράσεις αφορούν 420 σχολικές μονάδες και περιλαμβάνουν την προμήθεια εξειδικευμένου διαδραστικού λογισμικού, καθώς και τη δημιουργία 40 αιθουσών πολυαισθητηριακής εξερεύνησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια εξειδικευμένου διαδραστικού λογισμικού μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για 420 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), καθώς και η δημιουργία 40 αιθουσών πολυαισθητηριακής εξερεύνησης σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής σε όλη τη χώρα.

Κάθε δράση έχει προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ και οι δύο παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας 2026–2030, στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση και αναβάθμιση της Εκπαίδευσης».

Στόχος είναι τα σχολεία Ειδικής Αγωγής να αποκτήσουν περισσότερα σύγχρονα και εξειδικευμένα εργαλεία, προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, ώστε να ενισχύονται η ισότιμη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, η αυτονομία, η επικοινωνία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Kinems σε 420 ΣΜΕΑΕ: Όταν η κίνηση και η αλληλεπίδραση γίνονται μέρος της μάθησης

Η πρώτη δράση προβλέπει την προμήθεια, για 420 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αδειών χρήσης εξειδικευμένου διαδραστικού λογισμικού μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, με χρονική διάρκεια δέκα ετών.

Μέσα από το Kinems, η σωματική δραστηριότητα συνδυάζεται με την ψηφιακή μάθηση, δημιουργώντας ένα ελκυστικό, πολυαισθητηριακό και εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον. Η κίνηση και η αλληλεπίδραση γίνονται μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με δυνατότητα προσαρμογής στις διαφορετικές ανάγκες κάθε παιδιού.

Το εργαλείο θα μπορεί να αξιοποιείται από μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της επικοινωνίας, της κινητικότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τη συναισθηματική ρύθμιση, αλλά και την ενεργότερη συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα καταγραφής της επίδοσης και συστηματικής παρακολούθησης της εξέλιξης κάθε μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν έτσι να τεκμηριώνουν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις τους και να υποστηρίζουν καλύτερα τόσο τον σχεδιασμό όσο και την αξιολόγηση των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης.

Άμεσα ωφελούμενοι από τη δράση είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις ΣΜΕΑΕ. Παράλληλα, ενισχύεται το έργο του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ενώ τα οφέλη επεκτείνονται στις οικογένειες και συνολικά στη σχολική κοινότητα.

Snoezelen: 40 νέοι χώροι αποφόρτισης και αισθητηριακής ρύθμισης

Η δεύτερη δράση, επίσης προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ, αφορά τη δημιουργία 40 ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών πολυαισθητηριακής εξερεύνησης σε αντίστοιχες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Δεν πρόκειται απλώς για την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού σε μία σχολική αίθουσα, αλλά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ασφαλούς, προβλέψιμου και παιδαγωγικά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος, στο οποίο το παιδί θα μπορεί να αποφορτίζεται, να διαχειρίζεται τα αισθητηριακά ερεθίσματα και να υποστηρίζεται ανάλογα με τις δικές του ανάγκες.

Στους χώρους αυτούς οι μαθητές θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με ερεθίσματα όπως το φως, ο ήχος, η αφή, η κίνηση και η δόνηση, μέσα σε ένα ελεγχόμενο πολυαισθητηριακό περιβάλλον.

Οι αίθουσες θα υποστηρίζουν τη συναισθηματική ρύθμιση, την αισθητηριακή επεξεργασία, τη συγκέντρωση και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα εξατομικευμένης παρέμβασης για μαθητές με αυτισμό, νοητική αναπηρία, αισθητηριακές ή κινητικές δυσκολίες και άλλες σύνθετες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στους στόχους της δράσης περιλαμβάνονται ακόμη η μείωση του άγχους και της αισθητηριακής υπερφόρτωσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης, η βελτίωση της συγκέντρωσης και της συμμετοχής, καθώς και η ενίσχυση της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Οι νέοι χώροι θα αποτελέσουν παράλληλα ένα πρόσθετο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, των εργοθεραπευτών και των άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στις ΣΜΕΑΕ, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας.

Σοφία Ζαχαράκη: «Ισότητα σημαίνει να δίνουμε σε κάθε παιδί αυτό που χρειάζεται»

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Στην Ειδική Αγωγή δεν υπάρχει μία λύση και ένας τρόπος μάθησης για όλα τα παιδιά. Κάθε παιδί έχει τις δικές του δυνατότητες, τον δικό του ρυθμό και τις δικές του ανάγκες. Και για εμάς, ισότητα στην εκπαίδευση σημαίνει να δίνουμε σε κάθε παιδί τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζεται για να συμμετέχει, να επικοινωνεί, να μαθαίνει και να προχωρά.

Με δύο νέες παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, επενδύουμε ακριβώς σε αυτή τη λογική. Όχι απλώς σε νέο εξοπλισμό, αλλά σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που μπορεί να προσαρμόζεται περισσότερο στο ίδιο το παιδί.

Με το Kinems, 420 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής αποκτούν για τα επόμενα δέκα χρόνια ένα σύγχρονο εργαλείο που συνδέει την κίνηση και την αλληλεπίδραση με την ψηφιακή μάθηση, επιτρέποντας παράλληλα την εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε μαθητή.

Ταυτόχρονα, δημιουργούμε 40 νέους πολυαισθητηριακούς χώρους Snoezelen. Και εδώ θέλω να είμαστε σαφείς: δεν μιλάμε απλώς για εξοπλισμένες αίθουσες. Δημιουργούμε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου ένα παιδί θα μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες του, να αποφορτίζεται, να διαχειρίζεται καλύτερα τα αισθητηριακά ερεθίσματα, να συγκεντρώνεται και να υποστηρίζεται από τους ανθρώπους του σχολείου του.

Ενισχύουμε, ταυτόχρονα, το έργο των εκπαιδευτικών μας, των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, των εργοθεραπευτών και όλων των ανθρώπων της Ειδικής Αγωγής, δίνοντάς τους περισσότερα και σύγχρονα εργαλεία για να μπορούν να βρίσκονται ουσιαστικά δίπλα σε κάθε παιδί.

Για εμάς, η Ειδική Αγωγή είναι μια διαρκής υποχρέωση. Σημαίνει καλύτερες υποδομές, κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και ουσιαστική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Θέλουμε ένα σχολείο που δεν ζητά από το παιδί να προσαρμοστεί σε αυτό, αλλά εξελίσσεται το ίδιο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού. Γιατί ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση σημαίνει να δίνουμε σε κάθε παιδί ό,τι χρειάζεται για να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί».