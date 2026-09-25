Εκπαιδευτικοί: Πάνω από 15.000 ελλείψεις στα σχολεία – Καταγγελίες για «εξαφάνιση» κενών με καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων

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Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κενά στα σχολεία διατυπώνει η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ, υποστηρίζοντας ότι αντί να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, προχωρούν συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η φετινή σχολική χρονιά άρχισε με περισσότερα από 15.000 κενά, τα οποία, όπως αναφέρουν οι ΣΥΝΕΚ, μεταφράζονται σε πάνω από 300.000 διδακτικές ώρες που χάνονται κάθε εβδομάδα.

Η παράταξη κάνει λόγο για «τεχνητή εξαφάνιση» των κενών, συνδέοντας την κατάσταση με την κατάργηση ή συγχώνευση εκατοντάδων τμημάτων. Παράλληλα, αναφέρει ότι σε ορισμένες περιοχές έχουν ήδη δοθεί υποχρεωτικές υπερωρίες σε εκπαιδευτικούς.

Καταγγελία για τμήματα με 29 και 30 μαθητές

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ΣΥΝΕΚ, η μη κάλυψη των κενών δεν αντιμετωπίζεται με τις απαιτούμενες προσλήψεις, αλλά με παρεμβάσεις στη λειτουργία των τμημάτων.

Όπως αναφέρουν, συγχωνεύσεις και καταργήσεις οδηγούν στη δημιουργία τμημάτων στα οποία φοιτούν ακόμη και 29 ή 30 μαθητές και μαθήτριες.

Οι ΣΥΝΕΚ υποστηρίζουν ότι μια τέτοια εξέλιξη έχει σημαντικές παιδαγωγικές συνέπειες για τους μαθητές, ενώ παράλληλα επιβαρύνει περαιτέρω τους εκπαιδευτικούς και εντείνει την επαγγελματική τους εξουθένωση.

«Περισσότερα από 15.000 κενά»

Στην ανακοίνωσή τους, οι ΣΥΝΕΚ ανεβάζουν τον αριθμό των κενών με τα οποία ξεκίνησε η σχολική χρονιά σε πάνω από 15.000, κάνοντας παράλληλα λόγο για περισσότερες από 300.000 χαμένες διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα.

Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τις ανάγκες της εκπαίδευσης με δημοσιονομικά κριτήρια και υποστηρίζουν ότι, αντί να διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους για την κάλυψη των ελλείψεων, επιλέγει να περιορίσει τα εμφανιζόμενα κενά μέσω αλλαγών στα τμήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ ασκεί συνολικότερη κριτική στις κυβερνητικές δημοσιονομικές επιλογές, αντιπαραβάλλοντάς τες με τις ανάγκες των δημόσιων σχολείων.

Τι καταγγέλλουν για τις κινητοποιήσεις

Η ανακοίνωση αναφέρεται και στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τόπους από ΕΛΜΕ με αντικείμενο τις καταργήσεις τμημάτων και στις οποίες, σύμφωνα με τις ΣΥΝΕΚ, συμμετείχαν επίσης γονείς και μαθητές.

Η παράταξη καταγγέλλει ότι απέναντι στις συγκεκριμένες διαμαρτυρίες υπήρξε παρουσία διμοιριών των ΜΑΤ και ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την ίδια, αντιμετωπίστηκαν οι κινητοποιήσεις.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ καλεί ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα να αντιδράσει στις συγκεκριμένες επιλογές.