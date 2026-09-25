Παιδική παχυσαρκία: Νέο Ερευνητικό Κέντρο στο Χαροκόπειο – Χρηματοδότηση 4,5 εκατ. ευρώ

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Νέα χρηματοδότηση, ύψους έως 4,5 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με στόχο την ανέγερση νέου κτηρίου που θα στεγάσει Ερευνητικό Κέντρο για την παιδική παχυσαρκία.

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου 2026–2030 και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία μιας μόνιμης διεπιστημονικής και ερευνητικής υποδομής, με αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, αλλά και την ενίσχυση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κλινικής πράξης.

Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα ύψους έως 4,5 εκατ. ευρώ για την ανέγερση κτηρίου που θα στεγάσει Ερευνητικό Κέντρο για την παιδική παχυσαρκία στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ενεργοποιεί με απόφασή της η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η χρηματοδότηση, που εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου 2026–2030, δίνει τη δυνατότητα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο να αξιοποιήσει μακρόχρονη τεχνογνωσία στον τομέα της διαχείρισης βάρους, στην κλινική πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών της παχυσαρκίας. Το κέντρο θα αποτελέσει μια μόνιμη, διεπιστημονική και ερευνητική υποδομή για την δημόσια υγεία, την πρόληψη, την εκπαίδευση και την κλινική πράξη για την αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας.

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι νέες εγκαταστάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου αποτελώντας μόνιμη επένδυση για το Ίδρυμα, με τη συγκέντρωση ερευνητικών ομάδων και διάθεση εξοπλισμού αιχμής, την ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών, την υλοποίηση μακροχρόνιων ερευνητικών προγραμμάτων και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Παράλληλα διαμορφώνεται μια εθνική υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει με συστηματικό και μακροχρόνιο τρόπο τις δράσεις της Πολιτείας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Με χρηματοδότηση έως 4,5 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλουμε στην προσπάθεια του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου να αποκτήσει ένα νέο κτήριο για τη στέγαση του Ερευνητικού Κέντρου Παιδικής Παχυσαρκίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιστημονική έρευνα και τη δημόσια υγεία.

Η καθημερινή λειτουργία ενός σύγχρονου δημόσιου Πανεπιστημίου χρειάζεται τις κατάλληλες υποδομές. Χρειάζεται χώρους λειτουργικούς και ασφαλείς, που επιτρέπουν στους ανθρώπους του να εργάζονται καλύτερα και στο Ίδρυμα να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή του κοινότητα.

Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους με συγκεκριμένο προσανατολισμό: να λύνουμε πραγματικά προβλήματα και να δημιουργούμε υποδομές που αποτελούν επένδυση με διάρκεια για τα δημόσια Πανεπιστήμιά μας».