Αναστάτωση σε Νηπιαγωγείο: Γονείς καταγγέλλουν σπασμένα μπουκάλια, ζυγαριές ακριβείας και ύποπτες ουσίες στην αυλή

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Έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μικρών παιδιών εκφράζουν γονείς του 16ου Νηπιαγωγείου Συκεών στη Θεσσαλονίκη, καταγγέλλοντας ότι στον προαύλιο χώρο του σχολείου εντοπίζονται επανειλημμένα αντικείμενα που θεωρούν επικίνδυνα και ακατάλληλα για έναν χώρο στον οποίο καθημερινά κινούνται νήπια.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, δεν εμφανίστηκε με την έναρξη της φετινής χρονιάς. Οι γονείς αναφέρουν ότι ήδη από την προηγούμενη σχολική περίοδο άρχισαν να βρίσκουν στην αυλή του Νηπιαγωγείου σπασμένα μπουκάλια, ζυγαριές ακριβείας αλλά και ουσίες, για τις οποίες οι ίδιοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να ήταν ναρκωτικά.

Τι καταγγέλλουν για τον χώρο του σχολείου

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, τις οποίες μεταδίδει η ΕΡΤ, άγνωστα άτομα εισέρχονται στον χώρο του σχολείου εκτός της λειτουργίας του.

Όπως υποστηρίζουν, εκεί καταναλώνεται αλκοόλ, ενώ κάνουν λόγο και για περιστατικά που συνδέουν με διακίνηση ναρκωτικών.

Για τα όσα έχουν καταγραφεί έχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κληθεί αρκετές φορές και η Αστυνομία, με την κατάσταση να προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία στις οικογένειες των μαθητών.

Έγγραφη καταγγελία με την έναρξη της νέας χρονιάς

Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, οι γονείς αποφάσισαν να προχωρήσουν και εγγράφως στις αρμόδιες Αρχές.

Στην καταγγελία τους έχουν συγκεντρώσει τα περιστατικά που, όπως αναφέρουν, έχουν σημειωθεί στον χώρο του Νηπιαγωγείου και ζητούν να ληφθούν μέτρα για την προστασία των παιδιών.

Για την κατάσταση έχει ενημερωθεί και ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών.

Στο τραπέζι η τοποθέτηση καμερών

Οι γονείς έχουν επικοινωνήσει και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κ. Βουλγαρίδη, θέτοντάς του το ζήτημα που αντιμετωπίζει το σχολείο.

Σύμφωνα με όσα τους μετέφερε, μία δυνατότητα που εξετάζεται είναι η τοποθέτηση καμερών στον χώρο. Όπως τους ανέφερε, αντίστοιχο μέτρο έχει εφαρμοστεί ήδη σε άλλα σχολεία και έχει συμβάλει στη μείωση τόσο των βανδαλισμών όσο και της εισόδου εξωσχολικών.

Για να προχωρήσει, ωστόσο, η τοποθέτηση καμερών απαιτείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, η έγγραφη συγκατάθεση των διδασκόντων.

Οι γονείς ζητούν πλέον από τις αρμόδιες Αρχές να υπάρξει παρέμβαση, ώστε να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά που καταγγέλλουν και να διασφαλιστεί ο χώρος στον οποίο βρίσκονται καθημερινά τα παιδιά.