Συνεργασία ΓΓΕΕ και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Πίνακας περιεχομένων

Τετραετές Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση της παιδείας στα Μέσα και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης υπέγραψαν η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Μνημόνιο Συνεργασίας τετραετούς διάρκειας υπέγραψαν η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), με αντικείμενο την ενίσχυση της παιδείας στα Μέσα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Ε. Καλδής.

Μέσα από τη συνεργασία επιδιώκεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα βοηθούν τους πολίτες να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Κεντρικό ρόλο αναμένεται να έχουν τα ψηφιακά παιχνίδια και τα διαδραστικά εργαλεία ως μέσα εκπαίδευσης. Η προσέγγιση δεν περιορίζεται στη θεωρητική ενημέρωση, αλλά αξιοποιεί την εικόνα, το κινούμενο σχέδιο, τα διαδραστικά παιχνίδια και ειδικές εφαρμογές, ώστε η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η αναγνώριση της παραπληροφόρησης να πραγματοποιούνται με πιο βιωματικό και διαδραστικό τρόπο.

Η συνεργασία θα αναπτυχθεί σε τέσσερις άξονες

Ο πρώτος αφορά την παιδεία στα Μέσα και την κατανόηση της λειτουργίας των οπτικοακουστικών μέσων, με εκπαιδευτικά προγράμματα, θερινά σχολεία, εργαστήρια, φεστιβάλ και διαγωνισμούς για μαθητές, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, θα αξιοποιούνται σχετικές έρευνες στη χάραξη δημόσιας πολιτικής.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών εφαρμογών που θα εξασκούν τους χρήστες στην επαλήθευση πληροφοριών, στην αναγνώριση παραποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και στην προστασία από τον μισαλλόδοξο λόγο και τη χειραγώγηση.

Ο τρίτος άξονας αφορά τις οπτικοακουστικές δεξιότητες και την επαγγελματική εξέλιξη, με δράσεις κατά του ψηφιακού αναλφαβητισμού και έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους και επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης και του οπτικοακουστικού τομέα.

Ο τέταρτος άξονας αφορά την έρευνα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, με κοινές μελέτες και εκδόσεις, καθώς και τη συνδιοργάνωση συνεδρίων και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου δήλωσε ότι η νέα στρατηγική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει ως στόχο να αποκτήσουν οι πολίτες, και πρώτα απ’ όλα οι νέοι, τα εφόδια για να ξεχωρίζουν την αλήθεια από την παραπληροφόρηση.

Όπως ανέφερε, η παραπληροφόρηση δεν περιορίζεται πλέον στο κείμενο, αλλά αξιοποιεί όλο και περισσότερο την εικόνα και το βίντεο, τα οποία διακινούνται ταχύτερα, ελέγχονται δυσκολότερα και μπορούν να πείσουν ευκολότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, αξιοποιούνται εργαλεία που απευθύνονται στους νέους, όπως το κινούμενο σχέδιο, τα ψηφιακά παιχνίδια και εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν και να κατανοούν με ποιον τρόπο μπορεί να παραποιηθεί μια εικόνα. «Έτσι η κριτική σκέψη γίνεται συνήθεια, όχι θεωρία», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην Εθνική Στρατηγική για την παιδεία στα Μέσα, την οποία η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους, ο κ. Κιρμικίρογλου τόνισε ότι δεν μπορεί να αποτελεί έργο μίας μόνο υπηρεσίας, αλλά απαιτεί τη συμμετοχή των πανεπιστημίων, των εκπαιδευτικών, των δημοσιογράφων και των δημιουργών.

Όπως υπογράμμισε, το Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΠΑΔΑ φέρνει τη γνώση και τη δημιουργικότητα του πανεπιστημίου στην υπηρεσία αυτού του στόχου. «Η Παιδεία στα Μέσα δεν είναι απλώς μια δεξιότητα. Είναι ασπίδα ενίσχυσης της κοινωνικής ανθεκτικότητας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών να ελέγχουν όσα βλέπουν.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Ε. Καλδής δήλωσε ότι η υπογραφή του Μνημονίου αποτυπώνει την κοινή βούληση των δύο πλευρών να ανταποκριθούν στις σύνθετες επικοινωνιακές προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, σε ένα περιβάλλον μεγάλης ταχύτητας και όγκου πληροφόρησης, αλλά και ευρείας διάδοσης της παραπληροφόρησης, των ψευδών ειδήσεων και φαινομένων μισαλλοδοξίας.

Ο κ. Καλδής υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένες συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις που θα ενισχύουν την παιδεία στα Μέσα, τον οπτικοακουστικό γραμματισμό, τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ανθεκτικότητα των πολιτών, καλλιεργώντας παράλληλα μια δημοκρατική και υπεύθυνη κουλτούρα επικοινωνίας.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία με τη γενική γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης δημιουργεί νέες δυνατότητες σύζευξης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, του πολιτισμού και της επικοινωνίας, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Στην υπογραφή παρέστησαν ο αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΠΑΔΑ Αριστείδης Παπαγρηγορίου, ο καθηγητής του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας και διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου ANIMAPRO Σπύρος Σιάκας, η επίκουρη καθηγήτρια του ίδιου Τμήματος Λαμπρινή Τριβέλλα, καθώς και στελέχη της γενικής γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Από την πλευρά του ΠΑΔΑ, την υλοποίηση των δράσεων θα αναλάβει το ερευνητικό εργαστήριο ANIMAPRO του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, το οποίο έχει μακρά εμπειρία στο κινούμενο σχέδιο, στην οπτικοακουστική παραγωγή και στον σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών.