Νέος κύκλος σεμιναρίων του ΙΝΣΕΤΕ για την εξέλιξη των ανθρώπων του τουρισμού

Πίνακας περιεχομένων

Ο 13ος κύκλος των Executive Seminars 2026-2027 του ΙΝΣΕΤΕ θέτει στο επίκεντρο την επαγγελματική εξέλιξη, τη διαρκή ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού.

Για 13η συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) ανακοινώνει τον νέο κύκλο των Executive Seminars 2026-2027, με επίκεντρο την επαγγελματική εξέλιξη, τη διαρκή ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού.

Ο σχεδιασμός των Executive Seminars βασίζεται στις μελέτες του Ινστιτούτου για τις ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης στον τουρισμό, καθώς και στην ετήσια αξιολόγηση των ίδιων των συμμετεχόντων.

Από το 2015 έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει διαμορφώσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό αποτύπωμα, με 659 σεμινάρια σε 12 εκπαιδευτικούς κύκλους, περισσότερες από 13.500 συμμετοχές επαγγελματιών και παρουσία σε 22 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, καθώς και online.

Η σταθερά υψηλή αξιολόγηση των συμμετεχόντων επιβεβαιώνει την αξία του προγράμματος: ο μέσος βαθμός ικανοποίησης στον τελευταίο κύκλο ανήλθε σε 9,4/10, παραμένοντας σταθερά πάνω από το 9 από την έναρξη των εκπαιδευτικών κύκλων.

Ένας χάρτης 30 δεξιοτήτων

Τα Executive Seminars οργανώνονται γύρω από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 30 δεξιοτήτων, που καλύπτει έξι βασικές περιοχές: Think & Grow (Σκέψη & Εξέλιξη), Relate & Lead (Σύνδεση & Ηγεσία), Deliver & Delight (Εξυπηρέτηση & Ικανοποίηση), Adapt & Endure (Προσαρμογή & Ανθεκτικότητα), Care & Wellbeing (Φροντίδα & Ευημερία) και Tech & Thrive (Τεχνολογία & Πρόοδος).

Κάθε σεμινάριο συνδέεται με συγκεκριμένες δεξιότητες, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και να επιλέγουν στοχευμένα πεδία ανάπτυξης.

Θεματικές που απαντούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της αγοράς

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει θεματικές που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς:

Τεχνητή νοημοσύνη (TN) στην πράξη : Πρακτικά εργαλεία, εφαρμογές στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, αλλά και το ηθικό και νομικό πλαίσιο της χρήσης ΤΝ στη φιλοξενία.

: Πρακτικά εργαλεία, εφαρμογές στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, αλλά και το ηθικό και νομικό πλαίσιο της χρήσης ΤΝ στη φιλοξενία. Βιωσιμότητα με ουσία : Αξιόπιστη επικοινωνία πέρα από το greenwashing, πιστοποιήσεις, στρατηγικές ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση) και σχεδιασμός βιώσιμων εμπειριών.

: Αξιόπιστη επικοινωνία πέρα από το greenwashing, πιστοποιήσεις, στρατηγικές ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση) και σχεδιασμός βιώσιμων εμπειριών. Συμπερίληψη : Φιλικός τουρισμός για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, ένταξη ατόμων με αναπηρία και νευροποικιλομορφία, Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη (Diversity-Equity-Inclusion) στην καθημερινή λειτουργία των ομάδων.

: Φιλικός τουρισμός για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, ένταξη ατόμων με αναπηρία και νευροποικιλομορφία, Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη (Diversity-Equity-Inclusion) στην καθημερινή λειτουργία των ομάδων. Ηγεσία και ανθρώπινο δυναμικό : Διοίκηση ομάδων, προσέλκυση ταλέντων, ομάδες πολλών γενεών, διαδικασία ανατροφοδότησης (feedback), καθώς και η σειρά «Starting Strong» για όσους αναλαμβάνουν για πρώτη φορά θέση ευθύνης.

: Διοίκηση ομάδων, προσέλκυση ταλέντων, ομάδες πολλών γενεών, διαδικασία ανατροφοδότησης (feedback), καθώς και η σειρά «Starting Strong» για όσους αναλαμβάνουν για πρώτη φορά θέση ευθύνης. Εξυπηρέτηση και λειτουργία: Εμπειρία επισκέπτη, Front Office, Housekeeping, F&B, διαχείριση εσόδων και οικονομική ανάλυση.

Οι θεματικές συνδέουν την ανάπτυξη των επαγγελματιών με τις ευρύτερες προκλήσεις του ελληνικού τουρισμού, όπως η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η ποιότητα της εμπειρίας και η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων

Τα περισσότερα σεμινάρια πραγματοποιούνται online, σε πρωινή ή απογευματινή ζώνη, ώστε να συνδυάζονται εύκολα με τα ωράρια των εργαζομένων. Επιλεγμένα σεμινάρια πραγματοποιούνται δια ζώσης, μεταξύ άλλων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Στήριξη της πρόσβασης των επαγγελματιών και των ΜμΕ στην κατάρτιση

Το ΙΝΣΕΤΕ, πέρα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Executive Seminars, καλύπτει σημαντικό μέρος του κόστους συμμετοχής , ώστε η πρόσβαση σε σύγχρονη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση να είναι πιο προσιτή στους επαγγελματίες του τουρισμού.

Η στήριξη αυτή διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή στελεχών από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες το κόστος κατάρτισης μπορεί να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

Το πρόγραμμα και οι εγγραφές στα Executive Seminars του ΙΝΣΕΤΕ είναι διαθέσιμα εδώ.