ΟΛΜΕ για ασφάλεια σχολείων: «Οι εκπαιδευτικοί δεν θα γίνουμε τεχνικοί ελεγκτές» – Τι καταγγέλλει

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Η ΟΛΜΕ αντιδρά στο έγγραφο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και προειδοποιεί για μετακύλιση τεχνικών ευθυνών σε Διευθυντές και εκπαιδευτικούς.

Την έντονη αντίδρασή της για το έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα την «Ασφαλή λειτουργία σχολικών μονάδων» εκφράζει η ΟΛΜΕ, καταγγέλλοντας ότι επιχειρείται να μεταφερθεί στους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς ευθύνη για ζητήματα που απαιτούν τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση.

Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι η ασφάλεια των σχολείων αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, επισημαίνει όμως ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν την αρμοδιότητα ούτε την επιστημονική ιδιότητα για να πιστοποιούν την καταλληλότητα εγκαταστάσεων και υποδομών. «Οι εκπαιδευτικοί δεν θα γίνουμε οι “τεχνικοί ελεγκτές”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι ζητά το έγγραφο από τις σχολικές μονάδες

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, με το έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολείων καλούνται «να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες» και να ενημερώσουν για σειρά ζητημάτων που συνδέονται με την ασφαλή λειτουργία των κτιρίων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και οι καυστήρες, η πυροπροστασία, η αντισεισμική προστασία, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι στέγες, οι καμινάδες και οι μονώσεις, αλλά και οι μπασκέτες, ο αθλητικός εξοπλισμός, τα δέντρα και τα φρεάτια.

ΟΛΜΕ: Οι Διευθυντές δεν μπορούν να πιστοποιούν την ασφάλεια

Η Ομοσπονδία εστιάζει στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν είναι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί φυσικού αερίου ή ειδικοί στατικής επάρκειας.

Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει, δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι τεχνικές εγκαταστάσεις και σχολικές υποδομές είναι κατάλληλες και ασφαλείς. Η ΟΛΜΕ σημειώνει μάλιστα ότι στο ίδιο το έγγραφο γίνεται αναφορά σε ελέγχους και αυτοψίες από «αρμόδιο τεχνικό», «πιστοποιημένο τεχνικό» και «αρμόδιους τεχνικούς ή/και ειδικούς».

Η προειδοποίηση για μετακύλιση της ευθύνης

Η ΟΛΜΕ τονίζει ότι οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι Διδασκόντων επισημαίνουν τα προβλήματα που διαπιστώνουν στα σχολεία, τα καταγράφουν και ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαφορετικό ζήτημα, όπως επισημαίνει, είναι να τους ζητείται να βεβαιώσουν ότι ένας καυστήρας, μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, μια στέγη, μια μπασκέτα ή συνολικά ένα σχολικό κτίριο είναι τεχνικά ασφαλή, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες έγγραφες πιστοποιήσεις των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η Ομοσπονδία εκφράζει παράλληλα την ανησυχία ότι μια τυπική απάντηση από μια σχολική μονάδα θα μπορούσε μελλοντικά να εμφανιστεί ως ανάληψη ευθύνης για ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται έξω από την επιστημονική και υπηρεσιακή αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών.

«Άμεση ανταπόκριση» για την ολοκλήρωση των ελέγχων

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΟΛΜΕ και στο γεγονός ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση ζητά από τις σχολικές μονάδες ενημέρωση και «άμεση ανταπόκριση» σχετικά με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι, αντί αυτού, η Περιφερειακή Διεύθυνση θα έπρεπε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, ζητώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτοψίες και τεχνικούς ελέγχους, έκδοση των απαραίτητων πιστοποιήσεων και άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε επικινδυνότητας.

Τι αναφέρει η ΟΛΜΕ για τις αρμοδιότητες των Δήμων

Στην ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ επικαλείται τον ν. 3852/2010, σημειώνοντας ότι στο θεσμικό πλαίσιο εντάσσονται στις αρμοδιότητες των Δήμων ζητήματα σχολικής στέγης και προβλέπεται η κατανομή πιστώσεων για την επισκευή και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι αναγκαίες αυτοψίες, οι τεχνικές γνωματεύσεις, οι πιστοποιήσεις και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πιστοποιημένους τεχνικούς. Τα σχολεία, όπως σημειώνει, μπορούν και πρέπει να γνωστοποιούν τα προβλήματα, ενώ ο έλεγχος και η αποκατάστασή τους πρέπει να γίνεται από εκείνους που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα.

Η ΟΛΜΕ ζητά να μην υπάρξει καμία μετακύλιση τεχνικής ή άλλης ευθύνης στους Διευθυντές, στους Συλλόγους Διδασκόντων και στους εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιηθούν άμεσα όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι στα σχολεία από τους αρμόδιους φορείς και τις τεχνικές υπηρεσίες.

Ζητά ακόμη να παραδίδονται εγγράφως στις σχολικές μονάδες τα αποτελέσματα των αυτοψιών και οι σχετικές πιστοποιήσεις, καθώς και να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση, προκειμένου να αποκατασταθούν επικίνδυνες ή προβληματικές υποδομές.

Παράλληλα, θέτει αίτημα για σταθερό περιοδικό πρόγραμμα προσεισμικών και μετασεισμικών ελέγχων και για τις απαραίτητες παρεμβάσεις όπου απαιτούνται, με κεντρική ευθύνη του κράτους μέσω των Κτιριακών Υποδομών. Ζητά επίσης ουσιαστική χρηματοδότηση των Δήμων, ώστε να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες τακτικές συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων.

Τέλος, η Ομοσπονδία ζητά να σταματήσει, όπως αναφέρει, η διάχυση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του κράτους σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς, ενώ τάσσεται κατά των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, των αναθέσεων και άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων στον χώρο της σχολικής στέγης.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η ΟΛΜΕ στέλνει σαφές μήνυμα σχετικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων.

«Οι εκπαιδευτικοί δεν θα γίνουμε οι “τεχνικοί ελεγκτές” και το άλλοθι για τις ελλείψεις και την εγκατάλειψη των σχολικών υποδομών!», αναφέρει, ζητώντας «σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά σχολεία» και την ανάληψη των ευθυνών από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.