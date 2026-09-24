Αυτά είναι τα 10 πιο περιζήτητα επαγγέλματα στην ΕΕ – Η προκαταρκτική λίστα

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Δέκα επαγγέλματα περιλαμβάνει η προκαταρκτική λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία Κοινών Πλαισίων Κατάρτισης, με στόχο να διευκολυνθεί στο μέλλον η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και η μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών.

Δέκα επαγγέλματα, από πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους έως βοηθούς νοσηλευτών και εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, περιλαμβάνει η ενδεικτική λίστα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η λίστα δεν αποτελεί οριστική κατάταξη των πιο περιζήτητων επαγγελμάτων, αλλά αφορά ειδικότητες για τις οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν Κοινά Πλαίσια Κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε αλλαγές με στόχο να διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ και να κάνει τα επαγγελματικά προσόντα πιο εύκολα αναγνωρίσιμα από τη μία χώρα στην άλλη. Στο πλαίσιο του νέου πακέτου για τη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων, η Κομισιόν έχει καταρτίσει μια ενδεικτική λίστα 10 επαγγελμάτων προτεραιότητας, στα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν Κοινά Πλαίσια Κατάρτισης.

Ποια είναι τα 10 επαγγέλματα

Φυσικοθεραπευτές

Πολιτικοί μηχανικοί

Τεχνικοί βιοϊατρικών εργαστηρίων

Ηλεκτρολόγοι

Αρχιτέκτονες Τοπίου

Βοηθοί νοσηλευτών

Βοηθοί υγειονομικής περίθαλψης

Εργοθεραπευτές

Ακτινολόγοι

Νηπιαγωγοί και εργαζόμενοι σε δομές παιδικής φροντίδας

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους

Τα Κοινά Πλαίσια Κατάρτισης (Common Training Frameworks) καθορίζουν ένα κοινό ελάχιστο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για ένα επάγγελμα. Όταν ένα τέτοιο πλαίσιο θεσπιστεί, οι επαγγελματίες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορούν να επωφελούνται από αυτόματη αναγνώριση των προσόντων τους μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο πλαίσιο.

Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν καταργεί τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να διατηρούν τα δικά τους εκπαιδευτικά μονοπάτια, ενώ το κοινό πλαίσιο προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος.

Πρώτο βήμα οι φυσικοθεραπευτές

Παράλληλα με τη νέα λίστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υιοθετήσει το πρώτο Κοινό Πλαίσιο Κατάρτισης για τους φυσικοθεραπευτές, έναν κλάδο στον οποίο αρκετά κράτη-μέλη καταγράφουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Οι φυσικοθεραπευτές που πληρούν τις κοινές προϋποθέσεις θα μπορούν να επωφεληθούν από την αυτόματη αναγνώριση των προσόντων τους, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ουσιαστικές αξιολογήσεις.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι η επιλογή των επαγγελμάτων της νέας λίστας βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη σύγκλιση των εθνικών προτύπων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Στόχος είναι να εντοπιστούν ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Ψηφιακά τα επαγγελματικά προσόντα

Οι αλλαγές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της Κομισιόν για την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων. Η Επιτροπή προτείνει τα επαγγελματικά προσόντα να εκδίδονται σε τυποποιημένη ψηφιακή μορφή και να μπορούν να αποθηκεύονται στο EU Digital Identity Wallet, διευκολύνοντας τον έλεγχο της γνησιότητας και τη διασυνοριακή αναγνώρισή τους.

Παράλληλα, προτείνεται υποχρεωτική ψηφιακή διαδικασία για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Η Κομισιόν εκτιμά ότι ο χρόνος για τη διασυνοριακή αναγνώριση θα μπορούσε να περιοριστεί από περίπου τρεις μήνες σε πέντε εβδομάδες.