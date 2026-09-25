Σχολικά λεωφορεία: «Γολγοθάς» για μαθητές και οικογένειες – 150 παιδιά χωρίς μεταφορά

Πίνακας περιεχομένων

Περισσότεροι από 150 μαθητές εξακολουθούν να μην έχουν εξασφαλισμένη ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση

Σε κινητοποίηση προχωρούν γονείς και μαθητές του 2ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης, καθώς, έντεκα ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το ζήτημα της μεταφοράς των παιδιών παραμένει άλυτο.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, περισσότεροι από 150 μαθητές, σε ένα σχολείο συνολικά 195 παιδιών, εξακολουθούν να μην έχουν εξασφαλισμένη ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία.

Η κατάσταση έχει μεταφέρει ουσιαστικά το βάρος της καθημερινής μετακίνησης στις οικογένειες. Οι γονείς αναφέρουν ότι οργανώνονται μεταξύ τους και χρησιμοποιούν ιδιωτικά αυτοκίνητα για κοινές διαδρομές, προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να φτάσουν στο σχολείο και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μεγάλες αποστάσεις και επικίνδυνα σημεία

Για τον Σύλλογο Γονέων, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην απουσία των απαιτούμενων δρομολογίων, αλλά συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των μαθητών.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς, αρκετά παιδιά καλούνται να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις σε δρόμους όπου δεν υπάρχουν επαρκή πεζοδρόμια και ασφαλείς διαβάσεις.

Το 2ο Γυμνάσιο βρίσκεται σε ορεινή περιοχή, ενώ για ορισμένους μαθητές η διαδρομή προς το σχολείο προϋποθέτει ακόμη και τη διάσχιση της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Παράλληλα, η καθημερινή προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών εξαρτάται πλέον σε σημαντικό βαθμό από το εάν οι γονείς μπορούν να τα μεταφέρουν, με τις οικογένειες να πρέπει να προσαρμόζουν τη μετακίνησή τους στα ωράρια εργασίας τους.

Κλείνουν τον δρόμο έξω από το Δημαρχείο

Μπροστά στη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποίηση μαζί με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Μαραθώνα.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 , με γονείς και μαθητές να προχωρούν σε αποκλεισμό του δρόμου έξω από το Δημαρχείο Νέας Μάκρης.

Βασικό αίτημα είναι να αποκατασταθεί άμεσα η μαθητική μεταφορά και να εξασφαλιστούν τα αναγκαία δρομολόγια για τα παιδιά.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε ένα σχολείο

Η Ένωση Γονέων Μαραθώνα έχει ήδη επισημάνει ότι το πρόβλημα αφορά και άλλους μαθητές του δήμου, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρει, η σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησε με δεκάδες παιδιά χωρίς σχολικό λεωφορείο.

Οι γονείς ζητούν να καλυφθούν όλα τα αναγκαία δρομολόγια, ώστε η πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία τους να μην εξαρτάται από τη δυνατότητα των οικογενειών να αναλαμβάνουν καθημερινά τη μεταφορά τους.

«Η παιδεία και η ασφάλεια δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»

Ο Σύλλογος απευθύνει το αίτημά του προς την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Μαραθώνα και το Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός σχολικών λεωφορείων για όλους τους μαθητές που χρειάζονται μεταφορά.

«Η παιδεία και η ασφάλεια των μαθητών δεν είναι υπό διαπραγμάτευση», υπογραμμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι γονείς ξεκαθαρίζουν, παράλληλα, ότι η κινητοποίηση της Παρασκευής αποτελεί την πρώτη τους δυναμική παρέμβαση και προειδοποιούν πως, εφόσον δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.