Γεννήσεις: Στα ίδια επίπεδα το 2026 – Μόλις 4 περισσότερα μωρά σε σχέση με πέρυσι

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Οριακή αύξηση στις γεννήσεις καταγράφηκε στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο του 2026, καθώς γεννήθηκαν μόλις τέσσερα περισσότερα ζώντα βρέφη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Μόλις τέσσερις περισσότερες γεννήσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με τον αριθμό των γεννήσεων ζώντων βρεφών να φτάνει τις 31.390. Η οριακή αυτή μεταβολή, που στατιστικά αντιστοιχεί σε αύξηση μόλις 0%, δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της δημογραφικής υποχώρησης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά της ΕΛΣΤΑΤ, το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις γεννήσεων καταγράφηκαν τους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο, κατά 2,6% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο, κατά 2,9% και 2,4% αντίστοιχα.

Η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,2 προς 1 το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026, έναντι 9,1 προς 1 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας, παρατηρείται αύξηση γεννήσεων σε επτά από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Θεσσαλίας, κατά 72, 50 και 48 γεννήσεις αντίστοιχα. Ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Βορείου Αιγαίου, κατά 103, 85 και 60 γεννήσεις αντίστοιχα.