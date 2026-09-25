Νέα πολιτική αντιπαράθεση για τα σχολεία – ΕΛΑΣ: «Στοιβάζουν ολοένα περισσότερους μαθητές στις τάξεις»

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ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για τα σχολεία: «Εκπτώσεις» στην εκπαίδευση και υποχρεωτικές συγχωνεύσεις - Ποιές οι προτάσεις της

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης φέρνει τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με τον τομέα Παιδείας του κόμματος να καταγγέλλει ότι ενώ η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνονται εντολές προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για υποχρεωτικές συγχωνεύσεις.

Η ΕΛΑΣ συνδέει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με τα κενά εκπαιδευτικών και υποστηρίζει ότι οδηγούν σε πολυπληθέστερες τάξεις και ανατροπή του προγραμματισμού των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, παρουσιάζει τέσσερις συγκεκριμένες θέσεις για τη δημόσια εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων η μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα σε 20 στην Πρωτοβάθμια και 22 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών με μόνιμους διορισμούς.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι πολιτικός φορέας που συγκροτήθηκε το 2026 και διαθέτει οργανωτική παρουσία σε 59 εκλογικές περιφέρειες.

«Υποχρεωτικές συγχωνεύσεις ενώ η χρονιά έχει ξεκινήσει»

Σύμφωνα με τον τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ, οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται κατόπιν «άνωθεν εντολών» προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι αλλαγές γίνονται αφού έχει ήδη αρχίσει η σχολική χρονιά, με συνέπεια να προκαλείται αναστάτωση στις σχολικές κοινότητες και να δημιουργούνται πολυμελή τμήματα.

Η ΕΛΑΣ συνδέει το ζήτημα και με τη δημογραφική συρρίκνωση, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση επειδή, όπως αναφέρει, παρά τη μείωση του αριθμού των παιδιών στη χώρα, επιλέγει να αυξάνει τον αριθμό των μαθητών που συγκεντρώνονται στις σχολικές αίθουσες.

Τι λέει για τις επιπτώσεις μέσα στην τάξη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνέπειες που, κατά την ΕΛΑΣ, έχουν τα μεγαλύτερα τμήματα στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο τομέας Παιδείας υποστηρίζει ότι οι συγχωνεύσεις περιορίζουν τις δυνατότητες εξατομικευμένης διδασκαλίας και δυσχεραίνουν την εφαρμογή συνεργατικών και βιωματικών μεθόδων μάθησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε πολυμελή τμήματα περιορίζεται η συμμετοχή των μαθητών, αυξάνονται οι συνθήκες διάσπασης της προσοχής και γίνεται δυσκολότερη η διαχείριση της σχολικής τάξης.

Η αναφορά στα παιδιά με αναπηρία

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΛΑΣ στρέφει την κριτική της και στον ν. 5224/2025, υποστηρίζοντας ότι με τις σχετικές αλλαγές καταργήθηκε προηγούμενη πρόβλεψη για μείωση του αριθμού των μαθητών σε τμήματα όπου φοιτούν παιδιά με αναπηρία.

Κατά τον τομέα Παιδείας του κόμματος, η συγκεκριμένη εξέλιξη συνέβαλε σε εκατοντάδες συγχωνεύσεις τμημάτων και έχει επιπτώσεις στην ισότιμη συμμετοχή παιδιών με σοβαρές αναπηρίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

«Τα κενά δεν μπορούν να κρυφτούν με συγχωνεύσεις»

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται επίσης στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι, παρά τις εξαγγελίες για προσλήψεις, δεν διαφαίνεται πρόθεση κάλυψης του συνόλου των κενών και κατηγορεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι επιχειρεί να διαχειριστεί τις ελλείψεις μέσω συγχωνεύσεων, μετακινήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών και αλλαγών στον προγραμματισμό των σχολείων.

«Η ανεπαρκής στελέχωση των σχολείων δεν μπορεί να “κρυφτεί” με συγχωνεύσεις τμημάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο τομέας Παιδείας.

Η ΕΛΑΣ είχε και νωρίτερα τον Σεπτέμβριο ασκήσει κριτική σε αλλαγές που, κατά την ίδια, ανατρέπουν τον προγραμματισμό σχολικών μονάδων, με αφορμή την εγκύκλιο για την ανάληψη πρωινών τμημάτων από διευθυντές και προϊσταμένους Νηπιαγωγείων.

Καταγγελίες και για αστυνομική παρουσία σε κινητοποιήσεις

Ο τομέας Παιδείας αναφέρεται και στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εκπαιδευτικοί και γονείς σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε κινητοποιήσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις. Η ΕΛΑΣ επικρίνει την κυβερνητική στάση και αντιπαραθέτει την ανάγκη, όπως υποστηρίζει, για ουσιαστικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τι προτείνει η ΕΛΑΣ για τα σχολεία

Στο τέλος της παρέμβασής της, η ΕΛΑΣ καταθέτει τέσσερις βασικές θέσεις. Ζητά θεσμικά μέτρα για τη διασφάλιση της σχολικής ειρήνης και ενός κλίματος ηρεμίας, μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα στους 20 για την Πρωτοβάθμια και στους 22 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και επαρκή στελέχωση μέσω μόνιμων διορισμών, καθώς και κατά προτεραιότητα κατεύθυνση δημόσιων πόρων στην εκπαίδευση.

Ο τομέας Παιδείας καταλήγει ότι οι ελλείψεις δεν πρέπει να μεταφέρονται ως βάρος σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση στην πρόοδο των παιδιών.