Εκπαιδευτικοί σε «ομηρία» μετά τις αποσπάσεις: Σε αναμονή πολύτεκνοι, γονείς παιδιών με αναπηρία και εκπαιδευτικοί με σοβαρές ασθένειες

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Σοβαρό ζήτημα με εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη λάβει απόσπαση, αλλά εξακολουθούν να μην μπορούν να μετακινηθούν στη νέα τους θέση, θέτει ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής.

Όπως καταγγέλλει, η συγκεκριμένη κατάσταση αφορά ακόμη και περιπτώσεις εκπαιδευτικών με ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, οι οποίοι παραμένουν στις περιοχές όπου υπηρετούν μέχρι να καλυφθούν τα κενά που αφήνουν πίσω τους.

Στο νέο ενημερωτικό του, ο Νεκτάριος Κορδής, εκλεγμένος με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις, ζητά την άμεση αποδέσμευση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, περιγράφοντας περιπτώσεις πολυτέκνων, γονέων παιδιών με αναπηρία, αλλά και εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το πρόβλημα προέκυψε μετά την υπουργική απόφαση για τις αποσπάσεις της 10ης Σεπτεμβρίου και τη ρήτρα σύμφωνα με την οποία η απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του σχολείου από το οποίο αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

Η φράση στην απόφαση που βρίσκεται στο επίκεντρο

Όπως αναφέρει ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ, στις 10 Σεπτεμβρίου υπογράφηκε η υπουργική απόφαση 11348/Ε2 για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών κατά το τρέχον διδακτικό έτος.

Στο τέλος της απόφασης περιλαμβάνεται η πρόβλεψη:

«Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί».

Ο Νεκτάριος Κορδής επισημαίνει ότι την ίδια ημέρα ανακοινώθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις για αποσπάσεις σε ΠΥΣΠΕ, καθώς και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, στις οποίες, όπως αναφέρει, δεν υπάρχει η συγκεκριμένη διατύπωση.

Κατά τον ίδιο, αποτέλεσμα είναι εκπαιδευτικοί που έχουν πάρει απόσπαση να μην αποδεσμεύονται εάν προηγουμένως δεν καλυφθεί το κενό τους, περιμένοντας ουσιαστικά τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πολύτεκνοι και εκπαιδευτικοί με σοβαρούς λόγους υγείας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο αιρετός στις περιπτώσεις για τις οποίες εγκρίθηκαν αποσπάσεις λόγω σοβαρών κοινωνικών, οικογενειακών ή υγειονομικών συνθηκών.

Όπως υποστηρίζει, η αναμονή αφορά ακόμη και πολύτεκνους, εκπαιδευτικούς με παιδί με αναπηρία 67% και άνω, εκπαιδευτικούς με ασθένεια και ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, καθώς και περιπτώσεις με εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει «παραλογισμό» το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να έχει εγκριθεί για απόσπαση, αλλά να παραμένει στην προηγούμενη περιοχή μέχρι να καλυφθεί η θέση του, παρότι, όπως σημειώνει, μετακινούμενος στη νέα περιοχή θα καλύψει εκεί ένα άλλο κενό.

«Πάνω από 1.000 ευρώ μόνο για διαμονή»

Στο ενημερωτικό περιγράφεται και περίπτωση εκπαιδευτικού ο οποίος, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κορδή, μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει καταβάλει περισσότερα από 1.000 ευρώ μόνο για τη διαμονή του σε νησί, περιμένοντας να αποδεσμευτεί.

Παράλληλα, θέτει το ζήτημα των εκπαιδευτικών που αναγκάζονται να παραμένουν μακριά από τις οικογένειές τους, παρά τους λόγους για τους οποίους εγκρίθηκε η απόσπασή τους.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά σε γονείς παιδιών με σοβαρή αναπηρία, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν μακριά από το παιδί τους, καθώς και σε πολύτεκνους που παραμένουν μακριά από τις οικογένειές τους περιμένοντας εάν και πότε θα αποδεσμευτούν.

Αντίστοιχα, αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς με ποσοστό αναπηρίας των ίδιων ή των συζύγων τους άνω του 75%, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, παραμένουν μακριά από τον τόπο κατοικίας και τους γιατρούς τους.

Τι γίνεται με όσους δεν πήραν απόσπαση

Ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ επαναφέρει παράλληλα το ζήτημα εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν έλαβαν απόσπαση παρά τους εξαιρετικά σοβαρούς λόγους που επικαλέστηκαν.

Παραπέμπει σχετικά στο προηγούμενο ενημερωτικό του, στις 11 Σεπτεμβρίου, όπου είχε αναφερθεί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, θέτοντας το ερώτημα για το ποιες επιλογές απομένουν σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς.

«Παραιτηθείτε; Πάρτε άδεια άνευ αποδοχών;», διερωτάται χαρακτηριστικά.

«Τα εναπομείναντα κενά προσεγγίζουν τις 15.000»

Ο Νεκτάριος Κορδής συνδέει το θέμα των αποσπάσεων με τη συνολικότερη εικόνα των κενών στα σχολεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι περιπτώσεις αποσπάσεων στις οποίες είχε αναφερθεί ανέρχονται σε περίπου 50 εκπαιδευτικούς, ενώ υποστηρίζει ότι τα εναπομείναντα κενά στα σχολεία προσεγγίζουν τις 15.000.

«Τελικά δηλαδή τι να πιστέψουμε; Ότι οι 50 αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που αναφέραμε θα “ανατρέψουν” όλο το σύστημα της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, τη στιγμή που τα εναπομείναντα κενά προσεγγίζουν τις 15.000;», αναφέρει.

Καταλήγοντας, ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ ζητά να επιτραπεί άμεσα η μετακίνηση των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη αποσπαστεί, ώστε, όπως αναφέρει, να τερματιστεί η κατάσταση αναμονής στην οποία βρίσκονται.

Κάνει λόγο για ανάγκη «ευαισθησίας και ενσυναίσθησης» απέναντι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και υποστηρίζει ότι η στήριξη προς τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη.