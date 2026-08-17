Σχολεία: Η στεγαστική κρίση «διώχνει» τους εκπαιδευτικούς

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Στεγαστική κρίση εκπαιδευτικών: Ειδικό επίδομα και κάλυψη μετακινήσεων ζητά το ΠΑΣΟΚ

Το οξύ στεγαστικό και οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη χώρα αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ζητώντας τη δημιουργία ενός μόνιμου και θεσμοθετημένου πλαισίου στήριξης για όσους καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Με κοινή δήλωσή τους, ο επικεφαλής του ΚΤΕ Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης, και η αναπληρώτρια γραμματέας Ειδικής Αγωγής του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Σοφία Πουλοπούλου, επισημαίνουν ότι πίσω από τους αριθμούς των προσλήψεων και των τοποθετήσεων επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μια δύσκολη πραγματικότητα, την οποία, όπως υποστηρίζουν, η Πολιτεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ως ατομικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών.

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Χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να μετακινηθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους και, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να αναζητήσουν σπίτι σε περιοχές όπου η προσφορά είναι περιορισμένη και τα ενοίκια ιδιαίτερα υψηλά. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, αναγκάζονται να συντηρούν δύο νοικοκυριά: ένα στον τόπο όπου βρίσκεται η οικογένεια ή η μόνιμη κατοικία τους και ένα δεύτερο στην περιοχή όπου τοποθετούνται για να εργαστούν.

Σε αδιέξοδο αναπληρωτές και νεοδιόριστοι

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μια προσωρινή δυσκολία, αλλά ως ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης και πραγματικής δυνατότητας άσκησης του εκπαιδευτικού λειτουργήματος.

Το αυξημένο κόστος ζωής έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Ενοίκια, λογαριασμοί, καύσιμα, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και οι καθημερινές ανάγκες μπορούν να απορροφήσουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου η εξεύρεση κατοικίας εξελίσσεται συχνά σε ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς η βραχυχρόνια και τουριστική μίσθωση περιορίζει τα διαθέσιμα σπίτια ή οδηγεί τις τιμές σε επίπεδα που είναι δύσκολο να καλυφθούν από έναν εκπαιδευτικό.

Όπως επισημαίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ένας αναπληρωτής μπορεί να κληθεί να παρουσιαστεί άμεσα στην περιοχή πρόσληψής του, έχοντας πολλές φορές ως μοναδικό οικονομικό απόθεμα το επίδομα ανεργίας. Μέσα σε λίγες ημέρες πρέπει να καλύψει εγγυήσεις, ενοίκια, έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης, με το συνολικό κόστος να μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 2.000 ή 3.000 ευρώ.

«Καμπανάκι» οι 180 ακάλυπτες θέσεις στην Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν κατά τους μόνιμους διορισμούς, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει «καμπανάκι» τις 180 ακάλυπτες θέσεις στην Ειδική Αγωγή.

Οι συγκεκριμένες θέσεις έρχονται, όπως σημειώνεται, να προστεθούν στις 1.417 περσινές παραιτήσεις ή περιπτώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών, αλλά και στην καταγραφή περίπου 20.000 λιγότερων υποψηφίων στους νέους πίνακες εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Από τις συνολικά 215 οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν, οι 180 αφορούν την Ειδική Εκπαίδευση, δηλαδή σχεδόν το 84% του συνόλου. Μόνο στον κλάδο των Μαθηματικών Ειδικής Εκπαίδευσης έμειναν ακάλυπτες 117 θέσεις.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η Πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει όχι μόνο τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται, αλλά και τους λόγους για τους οποίους ορισμένες από αυτές τελικά δεν καλύπτονται.

Ειδικά στην Ειδική Εκπαίδευση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σταθερότητα του προσωπικού, η συνέχεια της παιδαγωγικής σχέσης και η έγκαιρη στελέχωση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Γραφειοκρατία και υποχρηματοδότηση

Η στεγαστική και οικονομική ανασφάλεια, πάντως, δεν αποτελεί το μοναδικό ζήτημα που θέτει το ΠΑΣΟΚ για τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών.

Στην κοινή δήλωση γίνεται αναφορά στον μεγάλο όγκο γραφειοκρατίας, στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και στην υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, με ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την καθημερινή λειτουργία να μεταφέρεται, όπως υποστηρίζεται, στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και στις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για παρεμβάσεις μερίδας γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και σε αβάσιμες καταγγελίες, επιβαρύνοντας ψυχολογικά και οικονομικά τους εκπαιδευτικούς.

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Κατά το ΠΑΣΟΚ, η συσσώρευση αυτών των προβλημάτων εντείνει την επαγγελματική εξουθένωση, απαξιώνει το εκπαιδευτικό λειτούργημα και αρχίζει να μετατρέπεται σε ουσιαστικό πρόβλημα στελέχωσης του δημόσιου σχολείου, με τις συνέπειες να μεταφέρονται τελικά στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

Τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το ΠΑΣΟΚ ζητά τη δημιουργία μόνιμου και θεσμοθετημένου πλαισίου στήριξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει περιλαμβάνονται:

ειδικό στεγαστικό επίδομα, με εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια, για όσους είναι αναγκασμένοι να συντηρούν δεύτερη κατοικία εξαιτίας της υπηρεσίας τους,

σημαντικά ενισχυμένη οικονομική στήριξη για όσους υπηρετούν σε νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες και τουριστικές περιοχές,

αξιοποίηση διαθέσιμων δημόσιων και δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση εκπαιδευτικών,

θεσμικά κίνητρα για τη μακροχρόνια διάθεση κατοικιών με προσιτά μισθώματα,

πλήρη κάλυψη του κόστους μετακίνησης από και προς τον τόπο υπηρεσίας,

έγκαιρη πραγματοποίηση των προσλήψεων και των τοποθετήσεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να οργανώσουν τη μετακίνησή τους.

«Η στέγη του εκπαιδευτικού δεν είναι παροχή πολυτελείας»

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση δεν στηρίζεται μόνο στα Προγράμματα Σπουδών, στις ψηφιακές πλατφόρμες και στις εξαγγελίες μεταρρυθμίσεων, αλλά πρωτίστως στους ανθρώπους που υπηρετούν το δημόσιο σχολείο.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «η στέγη του εκπαιδευτικού δεν είναι “παροχή πολυτελείας”. Είναι προϋπόθεση για να μπορεί να υπηρετήσει», ενώ η αξιοπρεπής διαβίωσή του δεν μπορεί να θεωρείται αποκλειστικά προσωπική του υπόθεση.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, εάν ζητούμε να υπάρχουν εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολείο, σε κάθε νησί και σε κάθε ορεινή ή απομακρυσμένη περιοχή, θα πρέπει παράλληλα να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται εκεί με αξιοπρέπεια.