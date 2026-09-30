Εκπαιδευτικοί: Τέλος το αυτόφωρο – Νέα διάταξη βάζει τέλος στις συλλήψεις εντός σχολείων

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Αλλαγές στη διαδικασία αντιμετώπισης ποινικών υποθέσεων που αφορούν εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, με βασική πρόβλεψη τη μη εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Χωρίς την απειλή της άμεσης σύλληψης μέσα στις σχολικές αίθουσες -και κυρίως μπροστά στα μάτια των μαθητών τους- αναμένεται να βρίσκονται πλέον οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι και όπως όλα δείχνουν το σύνολο των εκπαιδευτικών. καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί την κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για υπηρεσιακά αδικήματα.

Η διάταξη αυτή θα έρθει στη Βουλή και θα κατατεθεί προς ψήφιση -μετά από αίτημα που έχει προωθήσει το υπουργείο Παιδείας- σε ένα ευρύτερο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων και την αυστηροποίηση του πλαισίου με τη μετατροπή σε κακούργημα της απάτης εις βάρος ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr η νέα διάταξη αφορά σε ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, το οποίο διατυπώθηκε κατά την πρόσφατη συνάντησή τους με την ηγεσία του υπουργείου.

Το πνεύμα της ρύθμισης επικεντρώνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με πλημμελήματα τα οποία φέρεται να έχουν τελεστεί αποκλειστικά κατά την άσκηση και εξαιτίας των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, είτε αυτά αφορούν διοικητικές αποφάσεις είτε το περιεχόμενο της διδασκαλίας.

Με βάση τον σχεδιασμό, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν θα εφαρμόζεται η διαδικασία της σύλληψης και του αυτοφώρου, με στόχο να περιοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αστυνομία καλείται να παρέμβει μέσα στο σχολικό περιβάλλον για περιστατικά και διαφωνίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της καθημερινής σχολικής ζωής.

Η μη εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι σχετικές πράξεις μένουν χωρίς ποινική διερεύνηση. Κάθε καταγγελία ή μήνυση θα εξακολουθεί να εξετάζεται από τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, με τη διαφορά ότι η υπόθεση θα ακολουθεί την τακτική δικαστική διαδικασία και όχι την άμεση διαδικασία του αυτοφώρου.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε ανακύψει εκ νέου στο παρελθόν και συγκεκριμένα την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Ο τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Πλιώτας, είχε εκδώσει ειδική εγκύκλιο με την οποία είχε ουσιαστικά “κόψει” την αυτόφωρη διαδικασία για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, οι οποίοι γίνονταν αποδέκτες μηνύσεων από αντιεμβολιαστές με σαφή πρόθεση να παρεμποδίσουν την εφαρμογή των θεσμοθετημένων μέτρων δημόσιας υγείας.

Παράλληλα με το ζήτημα της μη ενεργοποίησης του αυτοφώρου, οι εκπαιδευτικοί επαναφέρουν στο προσκήνιο και το ζήτημα της άμεσης θεσμικής και νομικής συμπαράστασης όταν καλούνται να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στα δικαστήρια για πράξεις που σχετίζονται με την υπηρεσία τους. Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση αξιοποίησης θεσμών όπως η νομική βοήθεια, προκειμένου να απαλυνθεί το οικονομικό και ψυχολογικό βάρος που επωμίζονται λειτουργοί της εκπαίδευσης όταν υπηρετούν το καθήκον τους.