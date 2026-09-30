Εκπαιδευτικοί: Εφάπαξ έως 1.614 ευρώ – Ποιοί το δικαιούνται

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Εφάπαξ χρηματική παροχή που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.614,09 ευρώ προβλέπει παλαιότερη νομοθετική διάταξη για δημοσίους υπαλλήλους που μετατίθενται σε προβληματικές περιοχές, με τη ρύθμιση να αφορά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εκπαιδευτικούς.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ένα επίδομα που καταβάλλεται σε όλους όσοι υπηρετούν σε προβληματικές ή δυσπρόσιτες περιοχές. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο τόπος από τον οποίο έγινε η μετάθεση, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε, η κατηγορία της περιοχής και κυρίως η παραμονή του εκπαιδευτικού σε αυτή για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Η συγκεκριμένη δυνατότητα προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/1998 και αφορά μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, αλλά και εργαζομένους με σχέση ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι μετατίθενται σε υπηρεσία που βρίσκεται σε προβληματική περιοχή.

Η παροχή μπορεί να χορηγηθεί και στην περίπτωση κατά την οποία έχει προηγηθεί απόσπαση του υπαλλήλου στην ίδια προβληματική περιοχή και ακολουθήσει μετάθεση.

Το ποσό, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος ή ασφαλιστική κράτηση.

Η τριετία που αποτελεί βασική προϋπόθεση

Κρίσιμος όρος για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής είναι η παραμονή του υπαλλήλου στη συγκεκριμένη θέση για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι η μετάθεση σε προβληματική περιοχή δεν αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει δικαίωμα καταβολής του ποσού. Απαιτείται να πληρούται και η προϋπόθεση της τριετούς παραμονής.

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τη λάβουν

Για τους εκπαιδευτικούς έχει σημασία από πού και με ποια διαδικασία πραγματοποιείται η μετάθεση. Με βάση τα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που επικαλείται η σχετική ενημέρωση, η παροχή έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη στελέχωση υπηρεσιών σε περιοχές όπου υπάρχουν σχετικές δυσκολίες.

Στο πλαίσιο αυτό, αφορά εκπαιδευτικούς που μετατίθενται από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή, με απόφαση των αρμόδιων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δηλαδή του ΚΥΣΠΕ ή του ΚΥΣΔΕ, και παραμένουν στην περιοχή για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Αντίθετα, η συγκεκριμένη παροχή δεν προβλέπεται για εκπαιδευτικούς που απλώς μετακινούνται από μία σχολική μονάδα σε άλλη εντός της ίδιας προβληματικής περιοχής με αποφάσεις ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

Πόσα χρήματα προβλέπονται

Το ύψος της εφάπαξ παροχής εξαρτάται τόσο από την κατηγορία της προβληματικής περιοχής όσο και από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

Στις προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας, προβλέπονται 1.027,15 ευρώ για άγαμο, 1.173,88 ευρώ για έγγαμο και 1.614,09 ευρώ για έγγαμο με άγαμα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το ανώτατο ποσό αφορά έγγαμο υπάλληλο με άγαμα παιδιά έως 20 ετών ή έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν, καθώς και παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τη σχετική διάταξη.

Για τις προβληματικές περιοχές Β΄ κατηγορίας, τα ποσά είναι 880,41 ευρώ για άγαμο, 1.027,15 ευρώ για έγγαμο και 1.467,35 ευρώ για έγγαμο με άγαμα παιδιά που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Τα ποσά προβλέπονται από την ΚΥΑ 2067978/7450/0022/14-10-1998, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1124/Β/27-10-1998.

Ποιες περιοχές θεωρούνται προβληματικές

Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προβληματικής δεν αποφασίζεται κατά περίπτωση από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι περιοχές καθορίζονται μέσα από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τις τροποποιήσεις τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847.

Επομένως, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός πρέπει πρώτα να διαπιστώσει εάν η περιοχή στην οποία μετατέθηκε βρίσκεται στον ισχύοντα κατάλογο και εάν κατατάσσεται στην Α΄ ή τη Β΄ κατηγορία.

Ακόμη και όταν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, η καταβολή δεν ενεργοποιείται αυτόματα λόγω της μετάθεσης. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου υπηρετεί, ώστε να εξεταστεί εάν εμπίπτει στις προβλεπόμενες διατάξεις. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πρέπει να προκύπτει ότι η μετάθεση έγινε από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή και να ελεγχθούν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην απαιτούμενη τριετή παραμονή.

Δεν αρκεί να υπηρετεί κάποιος σε προβληματική περιοχή

Αυτό είναι και το βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουν οι εκπαιδευτικοί: η υπηρεσία σε μια προβληματική περιοχή δεν συνεπάγεται από μόνη της δικαίωμα στην εφάπαξ παροχή.

Η ρύθμιση συνδέεται με τη μετάθεση από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή και έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη στελέχωση των συγκεκριμένων περιοχών.

Επομένως, ένας εκπαιδευτικός που μετακινείται από σχολείο σε σχολείο μέσα στην ίδια προβληματική περιοχή δεν θεμελιώνει μόνο από αυτή τη μετακίνηση δικαίωμα στην παροχή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η περιοχή μετάθεσής τους εμπίπτει στον προβλεπόμενο κατάλογο, σε ποια κατηγορία ανήκει, εάν η μετάθεση έγινε από μη προβληματική περιοχή και εάν πληρούν την απαίτηση της τριετούς παραμονής, πριν προχωρήσουν στην αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.