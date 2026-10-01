«Μισθοί πείνας» για τους εκπαιδευτικούς: Ζητούν επίδομα και δωρεάν σίτιση

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Στο προσκήνιο επαναφέρει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου το οξύ πρόβλημα διαβίωσης των εκπαιδευτικών στο νησί, ζητώντας από τον Δήμο Ζακύνθου και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη στέγαση, τη σίτιση και τις μετακινήσεις τους.

Μεταξύ των αιτημάτων που θέτει είναι επίδομα ενοικίου 300 ευρώ, ενοικίαση καταλυμάτων για τη διαμονή εκπαιδευτικών, δωρεάν σίτιση, δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Ζάκυνθο για αναπληρωτές και νεοδιόριστους, αλλά και έκπτωση 50% στα μέσα μεταφοράς.

Η ΕΛΜΕΖ περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα για μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υποστηρίζοντας ότι το αυξημένο κόστος ζωής στο νησί έρχεται να προστεθεί σε αποδοχές που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, ξεκινούν από 820 ευρώ καθαρά για τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.

«Τεράστια» τα προβλήματα διαβίωσης

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου χαρακτηρίζει τεράστια τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο νησί, βάζοντας στο επίκεντρο το κόστος των εισιτηρίων, τις τιμές των ειδών ευρείας κατανάλωσης και κυρίως τη στέγαση.

Όπως επισημαίνει, πολλοί εκπαιδευτικοί είναι αναγκασμένοι να συντηρούν δύο ή ακόμη και τρία σπίτια, ιδιαίτερα όταν έχουν οικογένεια εκτός Ζακύνθου ή παιδιά που σπουδάζουν.

Παράλληλα, οι μετακινήσεις προς τις οικογένειές τους τα Σαββατοκύριακα ή τις περιόδους των διακοπών συνεπάγονται, σύμφωνα με την ΕΛΜΕΖ, δυσβάσταχτες πρόσθετες δαπάνες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους αναπληρωτές, για τους οποίους η Ένωση σημειώνει ότι αναγκάζονται να κάνουν μεγάλες οικονομίες για να συντηρήσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Επισημαίνει ακόμη ότι όσοι προσλαμβάνονται από τον Δεκέμβριο και μετά κινδυνεύουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να μη λάβουν επίδομα ανεργίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι την επαναπρόσληψή τους.

Στο στόχαστρο Κράτος και Τοπική Διοίκηση

Η ΕΛΜΕΖ υποστηρίζει ότι το ζήτημα θα έπρεπε να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα τόσο για το κεντρικό κράτος όσο και για την Τοπική Διοίκηση.

Για την κεντρική διοίκηση αναφέρει ότι δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτάσσοντας μεταξύ άλλων ως αιτήματα την αύξηση των μισθών, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη ευρείας κατανάλωσης και τη χορήγηση επιδόματος στέγασης και σίτισης.

Κριτική ασκεί και στη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, υποστηρίζοντας ότι, παρά την έντονη τουριστική δραστηριότητα και τα έσοδα από διάφορα τέλη, δεν έχει υπάρξει η απαιτούμενη μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς.

Τι γίνεται σε άλλα νησιά

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου επικαλείται δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δήμοι άλλων περιοχών της χώρας έχουν προχωρήσει ήδη σε οικονομικές ή άλλες παροχές προς εκπαιδευτικούς.

Στα παραδείγματα που παραθέτει περιλαμβάνονται η Κύθνος με 300 ευρώ, οι Σπέτσες με επίδομα σίτισης 250 ευρώ, η Ύδρα, ο Πόρος, η Νίσυρος, η Σίφνος και τα Κύθηρα με 200 ευρώ, καθώς και το Αγκίστρι με 250 ευρώ για νεοδιόριστους και 300 ευρώ για αναπληρωτές.

Για τη Μύκονο αναφέρει ότι χορηγείται επίδομα στέγασης και σίτισης σε αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ενώ ο Δήμος μισθώνει δέκα δωμάτια στην περιοχή Μαράθι, τα οποία παραχωρούνται με κοινωνικά κριτήρια.

Για τη Μήλο και την Κίμωλο αναφέρει επίδομα 150 ευρώ σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Επίδομα ενοικίου 300 ευρώ – Τι ζητά η ΕΛΜΕΖ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακύνθου καλεί τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων να συζητήσουν το ζήτημα της διαβίωσης των εκπαιδευτικών στις προσεχείς συνεδριάσεις τους.

Ζητά ενοικίαση καταλυμάτων από τον Δήμο ή την Περιφέρεια για τη διαμονή των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, προτείνει την αξιοποίηση υφιστάμενων δομών αλλά και την κατασκευή δωρεάν κατοικιών για εκπαιδευτικούς από την Περιφέρεια και τον Δήμο, με τη συνδρομή του κράτους, ώστε, όπως αναφέρει, το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί οριστικά σε χρονικό ορίζοντα τριετίας.

Στο μέτωπο των μετακινήσεων ζητά δωρεάν μετακίνηση από και προς τη Ζάκυνθο για αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, διεκδικεί έκπτωση 50% σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς – ΚΤΕΛ, πλοία και αεροπλάνα – για όλο το έτος, ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς που έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Ζακύνθου.

Κεντρικό αίτημα αποτελεί η χορήγηση επιδόματος ενοικίου 300 ευρώ για όλους τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές, οι οποίοι εργάζονται στο νησί και δεν έχουν εκεί τη μόνιμη κατοικία τους.

Η ΕΛΜΕΖ ζητά επίσης να εξασφαλιστεί δωρεάν σίτιση στη φοιτητική λέσχη ή σε άλλο κατάλληλο χώρο.

Η επιστολή προς τον Δήμαρχο Ζακύνθου

Το σωματείο αναφέρει ότι έχει προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε σειρά παρεμβάσεων στο Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο πρόβλημα, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχουν ληφθεί στην πράξη ουσιαστικά μέτρα.

Προσθέτει ότι πρόσφατα απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Δήμαρχο Ζακύνθου, με αριθμό πρωτοκόλλου 22814/16-9-2026, ζητώντας να τεθεί προς ψήφιση σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση για τη χορήγηση σχετικού επιδόματος στους εκπαιδευτικούς κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Τι προβλέπει το άρθρο 529 που επικαλείται η ΕΛΜΕΖ

Για να στηρίξει το αίτημά της, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου παραθέτει στην απόφασή της το άρθρο 529 του νόμου 5314/2026, με τίτλο «Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από δήμους, περιφέρειες και νομικά τους πρόσωπα».

Σύμφωνα με το απόσπασμα του νόμου που παραθέτει η ΕΛΜΕΖ, οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα και οι Περιφέρειες στις οποίες ανήκουν μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έως και για πέντε έτη από την τοποθέτησή τους και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Οι παροχές μπορούν, σύμφωνα με το κείμενο που παραθέτει η ΕΛΜΕΖ, να χορηγούνται είτε σε είδος είτε με τη μορφή χρηματικού επιδόματος για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Για τη χορήγησή τους απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι υπάρχουν οι ανάλογοι πόροι.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος παροχής της σίτισης και του καταλύματος, το ύψος του χρηματικού επιδόματος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα ισχύουν οι παροχές.

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου ζητά, τέλος, να παρίσταται εκπρόσωπος του Διοικητικού της Συμβουλίου στις σχετικές συνεδριάσεις, προκειμένου να ενημερώσει αναλυτικά τα αρμόδια όργανα για τις θέσεις και τα αιτήματα των εκπαιδευτικών.