Στεγαστικά προγράμματα: Ποιές οι προθεσμίες για «Ανακαίνιση Κατοικίας» και «Σπίτι μου ΙΙ»

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Σε καθοριστικό μήνα για δύο από τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής εξελίσσεται ο Αύγουστος, καθώς στις 31 Αυγούστου 2026 εκπνέουν κρίσιμες προθεσμίες τόσο για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» όσο και για το «Σπίτι μου ΙΙ».

Το ενδιαφέρον των πολιτών παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, με χιλιάδες νοικοκυριά και ιδιοκτήτες να επιδιώκουν είτε χρηματοδότηση για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών είτε προνομιακό στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία αποτυπώνουν μεγάλη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, την ώρα που ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επαναφορά των «κλειστών» ακινήτων στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.

«Σπίτι μου ΙΙ»: Πάνω από 15.000 εγκεκριμένα δάνεια

Ιδιαίτερα προχωρημένη είναι η υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ». Έναν μήνα πριν από τη λήξη του είχαν ήδη εγκριθεί περισσότερα από 15.000 στεγαστικά δάνεια, συνολικής αξίας άνω των 1,8 δισ. ευρώ.

Η απορρόφηση του προϋπολογισμού έχει φτάσει στο 95%, με το πρόγραμμα να κινείται κοντά στην εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.

Για τους δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει έγκριση, η 31η Αυγούστου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Εφόσον ολοκληρωθούν οι τελικές υπογραφές, εκτιμάται ότι η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το 98% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Πάνω από 150.000 αιτήσεις για την «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται και στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του ανενεργού στεγαστικού αποθέματος και στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών.

Έως τα τέλη Ιουλίου οι αιτήσεις για ένταξη ακινήτων είχαν ξεπεράσει τις 150.000, ενώ περισσότερα από 77.000 ακίνητα είχαν κριθεί επιλέξιμα.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά καλύπτει ευρύτερες εργασίες ανακαίνισης, όπως πατώματα, κουζίνες, μπάνια και βαψίματα.

Παράταση μόνο για τα «κλειστά» σπίτια

Για τις κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται, η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου. Η παράταση μέσα στον Αύγουστο αφορά αποκλειστικά τα ακίνητα που παρέμεναν κλειστά επί σειρά ετών.

Στόχος είναι οι συγκεκριμένες κατοικίες να επιστρέψουν στην αγορά και να αξιοποιηθούν είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Για τα «κλειστά» ακίνητα, ωστόσο, προβλέπονται αυστηρότερες δεσμεύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πενταετής διάθεση αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση, το «κλειδωμένο» ενοίκιο για τρία χρόνια και η απαγόρευση αξιοποίησής τους για βραχυχρόνια μίσθωση.

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Παρά τους περιορισμούς, η επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να φτάσει τα 36.000 ευρώ ανά ακίνητο και έως το 95% των δαπανών ανακαίνισης, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές για κατοικίες που παρέμεναν κλειστές και επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση.

Ωστόσο, από τα ακίνητα που είχαν κριθεί επιλέξιμα, μόλις ένα στα δέκα αφορούσε «κλειστή» κατοικία.

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των κριτηρίων, το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας για τα συγκεκριμένα ακίνητα μειώθηκε από 50% σε 20%, ενώ αυξήθηκαν και τα όρια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί εάν μία κατοικία ήταν πραγματικά ανενεργή.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας θα εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας anakainisi.gov.gr αποκλειστικά για τα «κλειστά» ακίνητα, με προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Ποιοι αξιοποίησαν το «Σπίτι μου ΙΙ»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εισοδηματικό προφίλ των νοικοκυριών που αξιοποίησαν το «Σπίτι μου ΙΙ».

Σχεδόν το 99% των δανείων κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που, σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό τους, είχαν δηλώσει εισοδήματα έως 44.000 ευρώ.

Παράλληλα, ένας στους τρεις δικαιούχους είχε εισόδημα άνω των 24.000 ευρώ, ενώ μόλις ένας στους δέκα εμφάνιζε εισόδημα χαμηλότερο των 12.000 ευρώ.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμάται ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν την απήχηση του προγράμματος κυρίως σε νοικοκυριά με μεσαία εισοδήματα, της τάξεως των 2.000 έως 3.650 ευρώ τον μήνα.