ΠΑΣΟΚ: Να μην γίνει ο Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο πίσω από κλειστές πόρτες

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Κριτική στη διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο ασκεί το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την άμεση κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης και τη συζήτησή της στη Βουλή.

Τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο Εθνικός Διάλογος για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο θέτει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, εκφράζοντας προβληματισμό για τη διαδικασία που ακολουθείται.

Σε επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο κ. Παραστρατίδης αναφέρεται στην πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου, καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη, προς τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για ξεχωριστές συναντήσεις. Αντικείμενο των συναντήσεων είναι η ενημέρωση των κομμάτων για τα βασικά συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στην Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο διάλογος για το μέλλον του Λυκείου, το Εθνικό Απολυτήριο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, μετά από πρωτοβουλία του κόμματος, η οποία, σύμφωνα με την επιστολή, είχε συγκεντρώσει ευρεία διακομματική στήριξη.

Με αφορμή την εξέλιξη της διαδικασίας, στην ίδια επιστρολή επανέρχεται η συζήτηση για τον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου και τη συμμετοχή των πολιτικών δυνάμεων στις επόμενες φάσεις.

Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι: “Από την πρώτη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει ως προϋπόθεση ο διάλογος να είναι ουσιαστικός, ανοιχτός, θεσμικός και δημοκρατικός, με διαφάνεια, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ισότιμη συμμετοχή των πολιτικών δυνάμεων και ενεργό ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Κεντρικό θεσμικό πεδίο αυτού του διαλόγου, σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είναι η Βουλή και ειδικότερα η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ώστε οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετούνται δημόσια, με πλήρη γνώση των δεδομένων και παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας”

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή:

«Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ενώ η Επιτροπή που επέλεξε και όρισε η κυβέρνηση έχει ήδη ολοκληρώσει σημαντικό μέρος των εργασιών της και έχει διαμορφώσει Ενδιάμεση Έκθεση, τα κοινοβουλευτικά κόμματα καλούνται σε διαδοχικές κατ’ ιδίαν συναντήσεις, χωρίς να τους έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί το κείμενο επί του οποίου καλούνται ουσιαστικά να τοποθετηθούν».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η διαδικασία αυτή αντιστρέφει τη λογική ενός πραγματικού εθνικού διαλόγου:

«Δεν πρόκειται για διαφωνία ως προς την ανάγκη του διαλόγου. Το αντίθετο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που εισηγήθηκε την έναρξή του. Το ζήτημα είναι αν ο διάλογος θα είναι πράγματι εθνικός, θεσμικός και δημοκρατικός ή αν θα περιοριστεί σε επιμέρους και αποσπασματικές συναντήσεις».

Στην συνέχεια ο κ. Παραστατίδης διευκρινίζει ότι « Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής με εκπρόσωπο του, χωρίς αυτό να συνιστά αποδοχή της διαδικασίας που έχει επιλεγεί αλλά για να καταθέσει τις θέσεις του για το πώς μπορεί, έστω και τώρα, να επανακαθοριστεί η διαδικασία ώστε να ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα του εγχειρήματος».

Ταυτόχρονα, το ΠΑΣΟΚ ζητά:

την άμεση και πλήρη κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και την εισαγωγή της, χωρίς άλλη καθυστέρηση, προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία της Υπουργού Παιδείας.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι «η Υπουργός Παιδείας έχει ήδη πυρπολήσει μία θεσμική κοινοβουλευτική διαδικασία εθνικού διαλόγου η οποία συμφωνήθηκε σχεδόν από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η οποία αποτέλεσε μία ελπιδοφόρα αφετηρία. Σήμερα, πόσα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανταποκρίνονται και αν όχι, ποιος ευθύνεται; Προφανώς αυτός που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού»

Και η επιστολή του κ. Παραστατίδη καταλήγει τονίζοντας ότι: «Το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να πιστεύει στον Εθνικό Διάλογο όχι ως πρόσχημα, αλλά ως πραγματική διαδικασία διαμόρφωσης των ευρύτερων συναινέσεων που απαιτεί μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση. Θα επιμείνουμε αυτή η συζήτηση να προχωρήσει με την απαιτούμενη θεσμικότητα, αξιοπιστία και σοβαρότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά, με καθαρές θέσεις και υψηλό αίσθημα ευθύνης».