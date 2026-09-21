Σχολικές εκδρομές: Κίνδυνος για μαζικές ακυρώσεις – Τι φέρνει η νέα απόφαση

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Αλλαγές στο νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές ζητούν οι Διευθυντές, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και ακυρώσεις και καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για λεωφορεία, ελέγχους της Τροχαίας και ημερήσιες επισκέψεις.

Οι σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρά πρακτικά εμπόδια μετά τη νέα υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις εκπαιδευτικές δράσεις και μετακινήσεις.

Η Ένωση απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και ζητά αλλαγές στο νέο πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες, οι έλεγχοι και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται δημιουργούν αυξημένο διοικητικό βάρος και μπορούν να καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη ακόμη και την πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης με λεωφορείο.

Εκδρομές με λεωφορείο: Τι ζητούν να αλλάξει

Ένα από τα βασικά σημεία της πρότασης αφορά τις ημερήσιες εκπαιδευτικές μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση. Αντί να επαναλαμβάνεται η διαδικασία αναζήτησης και επιλογής μεταφορικού φορέα για κάθε επίσκεψη, η Ένωση προτείνει να μπορεί το σχολείο να πραγματοποιεί μία ενιαία διαδικασία στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την πρόταση, θα επιδιώκεται η συγκέντρωση τουλάχιστον τριών συγκρίσιμων οικονομικών προσφορών και θα επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την τιμή αλλά και την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια. Η επιλογή θα μπορεί να καλύπτει όλες τις ημερήσιες μετακινήσεις του σχολικού έτους, χωρίς νέα πρόσκληση και νέο διαγωνισμό κάθε φορά.

Το όριο των 35 χιλιομέτρων και ο έλεγχος της Τροχαίας

Ξεχωριστή αλλαγή ζητείται για τις ημερήσιες μετακινήσεις σε απόσταση έως 35 χιλιόμετρα. Η Ένωση προτείνει σε αυτές τις περιπτώσεις να μην είναι απαραίτητος ο επιτόπιος έλεγχος του λεωφορείου από την Τροχαία στο σημείο αναχώρησης.

Αντί αυτού, προτείνει ο έλεγχος να πραγματοποιείται νωρίτερα, με ηλεκτρονική αποστολή στην αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας των στοιχείων και δικαιολογητικών του λεωφορείου και του οδηγού. Ο επιτόπιος έλεγχος προτείνεται να παραμείνει για αποστάσεις μεγαλύτερες των 35 χιλιομέτρων και όπου απαιτείται από το ισχύον πλαίσιο.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η σημερινή διαδικασία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην αναχώρηση των σχολικών λεωφορείων, οι οποίες, όπως αναφέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τις δύο ώρες. Κατά την ίδια, έχουν υπάρξει και ακυρώσεις εκπαιδευτικών δράσεων εξαιτίας αυτών των προβλημάτων.

Τι λένε οι Διευθυντές για τις ευθύνες των εκπαιδευτικών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον έλεγχο των χώρων που επισκέπτονται τα σχολεία. Η Ένωση θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να επιφορτίζονται με τον έλεγχο αδειών λειτουργίας, τεχνικών πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, καθώς πρόκειται για διαδικασίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.

Προτείνει, επομένως, η ευθύνη του σχολείου να περιορίζεται στην επιλογή κατάλληλου χώρου, στην παιδαγωγική οργάνωση της επίσκεψης και στην ασφαλή συμμετοχή και εποπτεία των μαθητών. Αντίθετα, η ευθύνη για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και για τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιήσεις προτείνεται να βαραίνει τον φορέα που λειτουργεί τον χώρο ή παρέχει την υπηρεσία.

Τι προτείνεται για τις πολυήμερες εκδρομές

Διαφορετική αντιμετώπιση ζητείται για τις μετακινήσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Ένωση προτείνει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το αυξημένο πλαίσιο ελέγχου και να γίνεται ξεχωριστή διαδικασία πρόσκλησης και αξιολόγησης προσφορών για κάθε μετακίνηση.

Η πρόταση αιτιολογείται από τη μεγαλύτερη διάρκεια των ταξιδιών, την επιλογή καταλύματος, το υψηλότερο οικονομικό αντικείμενο, τον μεγαλύτερο αριθμό υπηρεσιών και τη συνολικά αυξημένη οργανωτική πολυπλοκότητα.

Και δεύτερη διδακτική επίσκεψη μέσα στον ίδιο μήνα

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται ακόμη η δυνατότητα πραγματοποίησης δεύτερης διδακτικής επίσκεψης μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα, εφόσον η εκπαιδευτική αναγκαιότητά της τεκμηριώνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Παράλληλα, ζητείται η δημιουργία κεντρικού ή περιφερειακού μητρώου μεταφορικών φορέων και τουριστικών γραφείων, η καθιέρωση τυποποιημένων ηλεκτρονικών εγγράφων και η έκδοση ενιαίων οδηγιών για ακυρώσεις, αλλαγές της τελευταίας στιγμής και περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η Ένωση καλεί τελικά το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και στην έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι στόχος πρέπει να είναι ένα πλαίσιο που θα διατηρεί τους ελέγχους ασφαλείας χωρίς να αποθαρρύνει την πραγματοποίηση σχολικών δράσεων και επισκέψεων.