Σχολεία: «20.000 κενά και τμήματα με 25 μαθητές» – Πυρά για εκδρομές, Νηπιαγωγεία και αξιολόγηση

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Για 20.000 κενά στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς κάνει λόγο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη», επισημαίνοντας ότι σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται και σε σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του.

Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο τα πολυπληθή τμήματα, τις σχολικές υποδομές, τις αποδοχές των εκπαιδευτικών και τις τελευταίες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις σχολικές εκδρομές και τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

Με ενημερωτικό του, ο Σύλλογος καλεί τους εκπαιδευτικούς σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στο 2ο Δημοτικό Αθηνών, ενόψει και της Ολομέλειας Προέδρων της ΔΟΕ στις 26 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι εξελίξεις στην εκπαίδευση, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συζητηθεί και η προετοιμασία κλαδικής απεργίας στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«20.000 κενά στα σχολεία»

Ο Σύλλογος «Ρόζα Ιμβριώτη» περιγράφει με ιδιαίτερα μελανά χρώματα την εικόνα με την οποία, κατά την εκτίμησή του, ξεκίνησε η σχολική χρονιά.

Όπως αναφέρει, το πρώτο κουδούνι βρήκε τα σχολεία της χώρας με 20.000 κενά εκπαιδευτικών, πολλά από τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντοπίζονται και σε σχολεία που υπάγονται στον Σύλλογο.

Στην ίδια παρέμβαση γίνεται λόγος για τμήματα με 25 μαθητές, αλλά και για σχολικά κτήρια και υποδομές που, όπως υποστηρίζεται, βρίσκονται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο Σύλλογος συνδέει την κατάσταση αυτή και με τα εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών, αναφερόμενος στις αποδοχές, στην κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και επιδομάτων, καθώς και σε πειθαρχικές διαδικασίες και καθαιρέσεις.

Αντίδραση για σχολικές εκδρομές και Νηπιαγωγεία

Στην ατζέντα των εκπαιδευτικών μπαίνουν και οι πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Σύλλογος στρέφεται κατά του νέου πλαισίου για τις σχολικές εκδρομές, υποστηρίζοντας ότι η σχετική εγκύκλιος «δυναμιτίζει την κατάσταση».

Αντίστοιχα, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην οδηγία που αφορά τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, την οποία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» και υποστηρίζει ότι πλήττει τόσο τη λειτουργία των σχολικών μονάδων όσο και τα δικαιώματα των νηπιαγωγών.

Καταγγελίες για «εκφοβισμό» λόγω αξιολόγησης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, εντείνονται από τη διοίκηση οι προσπάθειες «εκφοβισμού, τρομοκράτησης και καταστολής», με στόχο, όπως υποστηρίζει, την επιβολή της κατηγοριοποίησης και αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση τίθενται ευρύτερα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών, με αναφορές στην ακρίβεια και στις οικονομικές συνθήκες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύλλογος καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στο 2ο Δημοτικό Αθηνών, στη Δαμάρεως 65 στο Παγκράτι.

Η συνέλευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με το ενημερωτικό, καθώς θα πρέπει να υπάρξει απαρτία ενόψει της Ολομέλειας Προέδρων της ΔΟΕ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Στόχος είναι να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση και να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του κλάδου.

Στην ανακοίνωση γίνεται σαφής αναφορά και στην προετοιμασία κλαδικής απεργίας στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τον Σύλλογο να καλεί τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή στις διαδικασίες.

«Σε αυτές τις συνθήκες δε σκύβουμε το κεφάλι, συσπειρωνόμαστε στον Σύλλογό μας, συζητάμε, οργανώνουμε και συντονίζουμε τη δράση μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Σύλλογος επικαλείται παράλληλα ως αποτελέσματα προηγούμενων συλλογικών παρεμβάσεων τη δικαίωση συναδέλφων σε πειθαρχικές υποθέσεις και τη συντήρηση του Ειδικού Δημοτικού «Ρόζα Ιμβριώτη».

Κλείνοντας, χαρακτηρίζει «απαραίτητη και καθοριστική» την παρουσία των μελών του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τόσο για τις αποφάσεις που θα ληφθούν όσο και ενόψει της Ολομέλειας Προέδρων της ΔΟΕ.