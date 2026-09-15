ΔΟΕ κατά της απόφασης για τις σχολικές εκδρομές – Γιατί αντιδράει στις μετακινήσεις με λεωφορεία

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Την απόσυρση της νέας υπουργικής απόφασης για τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολείου ζητά η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, καταγγέλλοντας ότι το νέο πλαίσιο αυξάνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και μεταφέρει στους εκπαιδευτικούς ευθύνες που, όπως υποστηρίζει, ανήκουν σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Μάλιστα, μέχρι να υπάρξει αλλαγή του πλαισίου και ικανοποίηση των αιτημάτων της, η ΔΟΕ καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να περιοριστούν σε περιπάτους, εκπαιδευτικές επισκέψεις και παιδαγωγικές δράσεις που δεν απαιτούν μεταφορά με λεωφορείο.

Η παρέμβαση αφορά την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31 Αυγούστου 2026 και ρυθμίζει τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

ΔΟΕ: Το πλαίσιο θεσμοθετήθηκε «μονομερώς»

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι, παρά τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για ουσιαστικό διάλογο σχετικά με την υπουργική απόφαση, το τελικό πλαίσιο θεσμοθετήθηκε χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία που η ίδια ζητούσε.

Η ΔΟΕ ξεκαθαρίζει ότι αναγνωρίζει τη μεγάλη παιδαγωγική αξία των σχολικών επισκέψεων και των δράσεων εκτός σχολικής αίθουσας, καθώς θεωρεί ότι συμβάλλουν τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στον στόχο για ένα «ανοιχτό, εξωστρεφές σχολείο» και στις διαδικασίες που εισάγει η νέα απόφαση, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή διοικητικό και γραφειοκρατικό κυκεώνα».

Τριμελείς Επιτροπές, mySchool και εκθέσεις αξιολόγησης

Στο επίκεντρο της κριτικής της ΔΟΕ βρίσκονται οι νέες διοικητικές διαδικασίες που συνοδεύουν την πραγματοποίηση των σχολικών δράσεων.

Η Ομοσπονδία αναφέρεται ειδικότερα στη σύσταση Τριμελών Επιτροπών, στις υποχρεωτικές εκθέσεις αξιολόγησης, στις καταχωρίσεις στο mySchool και στις προθεσμίες για τις εγκρίσεις, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τους εκπαιδευτικούς.

Για τον λόγο αυτό ζητά την απόσυρση της υπουργικής απόφασης και την έναρξη νέου διαλόγου με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ώστε στο νέο πλαίσιο να μην περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Τριμελής Επιτροπή αλλά και όσα σημεία, κατά τη ΔΟΕ, αναθέτουν στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητες ξένες προς το έργο τους.

Αντίδραση για τις ευθύνες των συνοδών εκπαιδευτικών

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αντίδραση της Ομοσπονδίας για τις ευθύνες που, όπως υποστηρίζει, μεταφέρονται στους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν τους μαθητές.

Η ΔΟΕ αναφέρεται στην καταλληλότητα των οχημάτων, στην τήρηση των ορίων ταχύτητας και στην καταλληλότητα των εγκαταστάσεων που επισκέπτονται οι μαθητές, επισημαίνοντας ότι οι σχετικοί έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την Τροχαία και τις υπόλοιπες αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Ζητά, ως εκ τούτου, πλήρη νομική κάλυψη των συνοδών εκπαιδευτικών και σαφή οριοθέτηση της ευθύνης τους αποκλειστικά στο πλαίσιο των διδακτικών και παιδαγωγικών καθηκόντων τους.

Στις προτάσεις της περιλαμβάνεται και η δημιουργία κεντρικού μητρώου πιστοποιημένων μεταφορέων, ώστε οι έλεγχοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των μετακινήσεων να πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και όχι να επιβαρύνουν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Η Ομοσπονδία ζητά παράλληλα απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων.

Η ΔΟΕ θέτει και το οικονομικό ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο δεν προβλέπει την απαιτούμενη μέριμνα για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ζητά από το κράτος να καλύπτει το κόστος, ώστε η συμμετοχή όλων των μαθητών στις εκπαιδευτικές δράσεις να είναι απολύτως δωρεάν και κανένα παιδί να μην αποκλείεται για οικονομικούς λόγους.

Η ΔΟΕ καταλήγει καλώντας το Υπουργείο Παιδείας να επανέλθει σε διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και να προχωρήσει σε νέα υπουργική απόφαση.

Μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, απευθύνει συγκεκριμένο κάλεσμα προς τους Συλλόγους Διδασκόντων: να περιοριστούν σε περιπάτους και γενικότερα σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και παιδαγωγικές δράσεις που δεν απαιτούν μετακίνηση με λεωφορείο.

Με τον τρόπο αυτό, η Ομοσπονδία κλιμακώνει την αντίδρασή της στο νέο θεσμικό πλαίσιο, ζητώντας από το Υπουργείο να αφαιρέσει τον πρόσθετο γραφειοκρατικό φόρτο, να ξεκαθαρίσει τα όρια ευθύνης των εκπαιδευτικών και να αναλάβει το κράτος τόσο τους ελέγχους ασφαλείας όσο και την οικονομική κάλυψη των μαθητικών μετακινήσεων.