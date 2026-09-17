ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα κενά στην παιδική προστασία με φόντο την τραγική υπόθεση της Κυψέλης

Πίνακας περιεχομένων

Ερώτηση στη Βουλή για τις ελλείψεις σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων και την παραμονή παιδιών σε νοσοκομεία κατέθεσαν οι Ράνια Θρασκιά και Κατερίνα Καζάνη, ζητώντας απαντήσεις για τον συντονισμό και την επάρκεια των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σοβαρά ερωτήματα για τις ελλείψεις στο σύστημα παιδικής προστασίας και την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων υπηρεσιών θέτει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την τραγική υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Οι βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Κατερίνα Καζάνη κατέθεσαν κοινή ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας στοιχεία για τα παιδιά που παραμένουν σε νοσοκομεία χωρίς ιατρική ανάγκη, την επάρκεια των δομών φιλοξενίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες περιστατικά που αφορούν ανηλίκους σε κίνδυνο.

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας, και η Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν κοινή ερώτηση στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν προηγηθεί διαδοχικές εισαγγελικές παρεμβάσεις, μεταφορές των τριών παιδιών σε νοσοκομεία και αποχωρήσεις χωρίς άδεια. Ο εντοπισμός τους, περίπου έναν χρόνο αργότερα, στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε η σορός βρέφους εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την παρακολούθηση της οικογένειας και τον συντονισμό των υπηρεσιών. Ειδικότερα, τίθεται το ερώτημα εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί για την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του βρέφους και εάν προχώρησαν σε νέα αξιολόγηση κινδύνου.

Αναδεικνύοντας τον διαχρονικό χαρακτήρα του προβλήματος, οι δύο βουλευτές ζητούν στοιχεία για τον αριθμό των παιδιών που παραμένουν σε νοσοκομεία χωρίς ιατρική ένδειξη, τις μονάδες που τα φιλοξενούν και τη διάρκεια παραμονής τους. Ερωτούν επίσης εάν υπάρχει χρηματοδοτούμενο χρονοδιάγραμμα δημιουργίας επαρκών δομών επείγουσας και μεταβατικής φιλοξενίας.

Απαντήσεις ζητούν και για την αξιοποίηση της πρότασης που κατέθεσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) το 2020 για τη διαχείριση παραπομπών παιδιών από τα νοσοκομεία, καθώς και για τη λειτουργία της πλατφόρμας «Mila», μέσω της οποίας προβλέπεται η καταγραφή και παρακολούθηση αναφορών κακοποίησης ανηλίκων.

Τέλος, καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να διερευνήσουν πλήρως τυχόν πράξεις ή παραλείψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και να διαβιβάσουν τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές για την απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν. Υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσων μέτρων και δεσμευτικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των φορέων, ώστε τα νοσοκομεία να πάψουν να υποκαθιστούν το σύστημα παιδικής προστασίας.