Εκπαιδευτικοί: Πώς μια σχολική εκδρομή μετατρέπεται σε σίριαλ με έντεκα πράξεις

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Έντονες αντιδράσεις για τη γραφειοκρατία στις σχολικές εκδρομές, με τους εκπαιδευτικούς να περιγράφουν μία διαδικασία έντεκα σταδίων και να προειδοποιούν ακόμη και για ακύρωση επίσκεψης εάν καθυστερήσει ο έλεγχος της Τροχαίας.

Οι σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των αντιδράσεων για το νέο πλαίσιο, με τη Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να καταγγέλλει ότι μία μετακίνηση μαθητών με λεωφορείο μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη διοικητική διαδικασία.

Με ανακοίνωσή της , η παράταξη περιγράφει βήμα προς βήμα όσα απαιτούνται από ένα σχολείο, παρουσιάζοντάς τα ως ένα «σίριαλ» έντεκα πράξεων. Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, επιλογή συνοδών, αναζήτηση προσφορών, έλεγχος τουριστικού γραφείου, δικαιολογητικά, συμβάσεις και έλεγχος από την Τροχαία συνθέτουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα ιδιαίτερα βαρύ γραφειοκρατικό πλαίσιο.

Από το πρακτικό μέχρι την αναζήτηση λεωφορείου

Η διαδικασία αρχίζει με τη σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύνταξη πρακτικού, ενώ στη συνέχεια πρέπει να οριστούν ο υπεύθυνος της εκπαιδευτικής επίσκεψης και οι εκπαιδευτικοί που θα συνοδεύσουν τους μαθητές.

Ακολουθεί η αναζήτηση του μεταφορικού μέσου, για την οποία, όπως περιγράφεται, απαιτούνται πρόσκληση, προσφορές, καταγραφή και έλεγχός τους, επιλογή και νέο πρακτικό. Η Δημοκρατική Συνεργασία επικρίνει ιδιαίτερα το εύρος αυτής της διαδικασίας για μία σχολική μετακίνηση.

Τι απαιτείται από το τουριστικό γραφείο

Ιδιαίτερα εκτενές είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το στάδιο που αφορά την επιλογή του τουριστικού γραφείου. Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαριθμούνται είναι η ύπαρξη της προβλεπόμενης άδειας, η εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η ασφάλιση επαγγελματικής και αστικής ευθύνης.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης προϋποθέσεις που αφορούν πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλες αντίστοιχες καταστάσεις, καθώς και συγκεκριμένα κωλύματα που συνδέονται με ποινικές καταδίκες του εκπροσώπου ή προσωπικού του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική δράση.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών πριν από την εκδρομή

Η διαδικασία συνεχίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, καθώς ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να καταθέσει σειρά δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πιστοποιητικά σχετικά με πτώχευση ή εκκαθάριση, απόσπασμα ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των συμμετεχόντων.

Γονείς, μαθητές και αναλυτικό πρόγραμμα

Ξεχωριστό στάδιο αφορά την ενημέρωση των γονέων και τη συγκέντρωση των δηλώσεων συναίνεσης, καθώς και την κατάρτιση των καταστάσεων με τους μαθητές που θα συμμετάσχουν και εκείνους που θα παραμείνουν στο σχολείο.

Παράλληλα απαιτείται αναλυτικός σχεδιασμός της μετακίνησης, στον οποίο καταγράφονται στοιχεία όπως η ώρα αναχώρησης και άφιξης, η διαδρομή και η επιστροφή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα περιγράφει η Δημοκρατική Συνεργασία, συγκεντρώνεται ο φάκελος των δικαιολογητικών και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Τροχαία και ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη

Ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται περισσότερο η ανακοίνωση αφορά τον έλεγχο του λεωφορείου από την Τροχαία. Προηγείται η αποστολή εγγράφων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, την άδεια και την επαγγελματική ικανότητα του οδηγού, το ασφαλιστήριο, το ΚΤΕΟ και τον ταχογράφο.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική Συνεργασία, ακολουθεί αναμονή για τον επιτόπιο τροχονομικό έλεγχο του λεωφορείου. Η παράταξη φτάνει μάλιστα στην «ενδέκατη πράξη» της περιγραφής της, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη μπορεί να ακυρωθεί εάν η Τροχαία δεν φτάσει εγκαίρως για τον έλεγχο.

«Ο εκπαιδευτικός είναι δάσκαλος»

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται τελικά ο ρόλος που καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Η Δημοκρατική Συνεργασία υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες τούς επιβαρύνουν με καθήκοντα που ξεπερνούν το παιδαγωγικό τους έργο και παραπέμπουν σε διοικητικό και ελεγκτικό μηχανισμό.

Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο θεωρεί ότι αυτή δεν μπορεί να διασφαλίζεται μέσω μιας υπερβολικής γραφειοκρατικής επιβάρυνσης των εκπαιδευτικών. Ζητά ουσιαστικά η εκπαιδευτική επίσκεψη να παραμείνει πρωτίστως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να μην εξελίσσεται σε μία μακρά αλληλουχία διοικητικών ενεργειών.