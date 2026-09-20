Welcome to UP 2026: Πέντε ημέρες εκδηλώσεων για τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε τρεις πόλεις

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Από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου επιστρέφει το Welcome to UP, με εκδηλώσεις σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, συνδέοντας τη φοιτητική ζωή με τον πολιτισμό, τη μουσική και την τοπική κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας.

Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι μεταφέρεται φέτος το Welcome to UP, η διοργάνωση του Πανεπιστημίου Πατρών που πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου και απευθύνεται στη φοιτητική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα εκτείνεται πέρα από την έδρα του Πανεπιστημίου, στην Πάτρα, και περιλαμβάνει δράσεις και στις δύο πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας, όπου λειτουργούν πανεπιστημιακές δομές. Με αυτόν τον τρόπο, η διοργάνωση συνδέει τις διαφορετικές περιοχές στις οποίες αναπτύσσει δραστηριότητα το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μουσική και πολιτιστικές δράσεις, ξεναγήσεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δράσεις γνωριμίας με τις πόλεις και την τοπική τους ιστορία και φυσιογνωμία.

Μέσα από το πενθήμερο πρόγραμμα, φοιτητές και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα ενισχύεται η σύνδεση του ακαδημαϊκού ιδρύματος με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας.

Η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει έτσι τον περιφερειακό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Πατρών, δημιουργώντας ένα κοινό πρόγραμμα εκδηλώσεων που εκτείνεται από την Αχαΐα έως την Αιτωλοακαρνανία.

Το Welcome to UP λειτουργεί έτσι και ως μια μεγάλη «γέφυρα» ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια στην οποία αναπτύσσεται. Οι νέοι που φτάνουν για να σπουδάσουν δεν καλούνται απλώς να γνωρίσουν τη σχολή και το campus τους, αλλά έναν ολόκληρο τόπο: τις πόλεις, την ιστορία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους της Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος είναι η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα καλωσόρισμα στο Πανεπιστήμιο: μια πρώτη γνωριμία με τον τόπο στον οποίο οι φοιτητές θα ζήσουν, θα δημιουργήσουν και θα αποκτήσουν εμπειρίες τα επόμενα χρόνια.

Στο Αγρίνιο, από το campus μέχρι την Τριχωνίδα

Στο Αγρίνιο, οι δράσεις συνδυάζουν την υποδοχή των νέων φοιτητών με τη γνωριμία με την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 20.00, ο αύλειος χώρος του campus Αγρινίου φιλοξενεί πάρτι με DJ, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται το καλωσόρισμα των πρωτοετών από την πανεπιστημιακή κοινότητα και προβολή ταινίας στον πανεπιστημιακό χώρο.

Το Welcome to UP βγαίνει όμως και έξω από το campus. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν την περιοχή μέσα από ξενάγηση που πραγματοποιείται από τη «Δρω» – Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη λίμνη Τριχωνίδα, όπου προβλέπεται και γεύμα.

Συγκεκριμένα:

6–9 Οκτωβρίου 2026 | Πανεπιστημιακός Χώρος Αγρινίου

Το Welcome to UP 2026 ταξιδεύει στο Αγρίνιο με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζει την υποδοχή των νέων φοιτητών με τον πολιτισμό, τη γνωριμία με την τοπική κοινωνία και την ψυχαγωγία.

Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο Σεφέρη 2, με επίσημο καλωσόρισμα από τους Προέδρους των Τμημάτων και υποψήφιους διδάκτορες και τελειόφοιτους φοιτητές, οι οποίοι θα υποδεχθούν τους πρωτοετείς και θα τους εισαγάγουν στη νέα ακαδημαϊκή τους εμπειρία. Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί στις 20:00 με ένα μεγάλο πάρτι στον εξωτερικό χώρο του campus, με μουσική από DJ, φωτισμό και ηχητική κάλυψη.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μεταβούν στο Μεσολόγγι για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Welcome to UP 2026, με αναχώρηση λεωφορείου από τον Πανεπιστημιακό χώρο Αγρινίου.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ξενάγηση στην πόλη του Αγρινίου και στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας, σε συνεργασία με τη «Δρω» – Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν σημαντικά σημεία της περιοχής, θα έρθουν σε επαφή με τη φυσική και πολιτιστική της κληρονομιά και θα απολαύσουν γεύμα στη λίμνη Τριχωνίδα, στον χώρο Πιθάρι Lake. Η αναχώρηση θα γίνει με λεωφορείο από τον Πανεπιστημιακό χώρο Αγρινίου.

Οι δράσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 20:00, με προβολή ταινίας στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού χώρου Αγρινίου, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία συνάντησης και ψυχαγωγίας για τη φοιτητική κοινότητα.

Στο Μεσολόγγι, η φοιτητική ζωή συναντά την ιστορία

Στο Μεσολόγγι, η παρουσία του Welcome to UP 2026 αποκτά έντονο πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 20.30, οι The 5MATES δίνουν συναυλία με ροκ και έντεχνη μουσική στον αύλειο χώρο του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου.

Παράλληλα, οι νέοι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της Ιερής Πόλης, με ξενάγηση στον Κήπο των Ηρώων και επίσκεψη στην έκθεση «Το Μεσολόγγι της Ελευθερίας και της Οικουμένης».

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ακόμη δράσεις που φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή με την πολιτιστική ζωή και τη γαστρονομική παράδοση του Μεσολογγίου.

Συγκεκριμένα:

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 | Ιερά Πόλη Μεσολογγίου

Στο πλαίσιο του Welcome to UP 2026, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών με μια ημέρα αφιερωμένη στην ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη μουσική. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με οργανωμένη ξενάγηση στον Κήπο των Ηρώων και στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, στις 7 το απόγευμα, δίνοντας στους φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στο Μεσολόγγι, αλλά και στους φοιτητές των Τμημάτων του Αγρινίου, την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Ιερής Πόλης.

Στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθούν οι κεντρικές εκδηλώσεις, τοπικοί πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς θα παρουσιάσουν, εθελοντικές και τουριστικές δραστηριότητες, ενθαρρύνοντας τους νέους φοιτητές να γνωρίσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην τοπική ζωή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά τοπικά εδέσματα μέσα από έναν μπουφέ αφιερωμένο στη μεσολογγίτικη γαστρονομία, γνωρίζοντας αυθεντικές γεύσεις και προϊόντα της περιοχής.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με συναυλία του μουσικού σχήματος THE FIVE MAPES, το οποίο θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με αγαπημένες ροκ και έντεχνες μουσικές επιλογές, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα καλωσορίσματος για τη νέα φοιτητική κοινότητα.

Το πρόγραμμα:

19.00

Ξενάγηση των φοιτητών στον Κήπο των Ηρώων

19.45

Ξενάγηση στην έκθεση «Το Μεσολόγγι της Ελευθερίας και της Οικουμένης» / Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

20.10

Οι φοιτητές γνωρίζουν την πολιτιστική ζωή και τη γευσιγνωσία της Ι.Π. Μεσολογγίου / Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

20.30

Μουσική συναυλία με ροκ και έντεχνη μουσική από το μουσικό σχήμα The 5MATES / Αύλειος χώρος Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου

Το Welcome to UP 2026 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων και Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Ίδρυμα Τοπάλη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/

Το Welcome to UP 2026 καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στην πόλη που θα γίνει το νέο τους σπίτι για τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο του μεγάλου Φεστιβάλ Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Magic Bus Patras Tour επιστρέφει, προσκαλώντας τους φοιτητές να ανακαλύψουν την Πάτρα μέσα από μια διαφορετική διαδρομή γνωριμίας με την πόλη.

Τo χαρακτηριστικό διώροφο ανοιχτό λεωφορείο Hop on Hop off μετατρέπεται για τις ημέρες του Welcome to UP 2026 σε Magic Bus και κινείται στην Πάτρα, προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα της πόλης από ψηλά και να γνωρίσουν χαρακτηριστικά σημεία και τοπόσημά της.

Η διαδρομή γίνεται έτσι μέρος της πρώτης φοιτητικής εμπειρίας, μια ευκαιρία για τους πρωτοετείς να προσανατολιστούν στη νέα τους πόλη, να ανακαλύψουν πλευρές της ιστορίας και της σύγχρονης ταυτότητάς της και να εξοικειωθούν με έναν τόπο στον οποίο θα περάσουν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους.

Το Magic Bus Patras Tour αποτυπώνει μία από τις βασικές ιδέες του Welcome to UP: ότι η υποδοχή των πρωτοετών δεν τελειώνει στις αίθουσες, στα αμφιθέατρα και στο campus.

Μέσα από τις διαδρομές, οι πρωτοετείς έχουν την ευκαιρία να δουν την Πάτρα με διαφορετικό μάτι, να γνωρίσουν σημεία αναφοράς της και να πάρουν μια πρώτη γεύση από την πόλη που σύντομα θα αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους.

Ωράριο διαδρομών:

-Τετάρτη 7 Οκτωβρίου: 10.00 – 18.15

-Πέμπτη 8 Οκτωβρίου: 10.00 – 18.15

-Παρασκευή 9 Οκτωβρίου: 10.00 – 18.15

Αφετηρία των διαδρομών θα είναι το σιντριβάνι μπροστά από το κτίριο της Πρυτανείας. Οι στάσεις θα γίνονται στις καθιερωμένες στάσεις των αστικών συγκοινωνιών της Πάτρας. Δεν απαιτείται κράτηση θέσεων.

Το Welcome to UP 2026 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων και Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Ίδρυμα Τοπάλη.

«Mediterranean Voices»: Η Μεσόγειος συναντιέται στην Πάτρα στο Welcome to UP 2026- Έξι χώρες, 25 νέοι και μία κοινή γλώσσα: η τέχνη

Μια μεγάλη διεθνής συνάντηση νέων με επίκεντρο την τέχνη, τον πολιτισμό και τον διάλογο μεταξύ των λαών της Μεσογείου θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 2026 στη Βίλα Κόλλα, στο πλαίσιο του WELCOME UP 2026.

Η δράση με τίτλο «Mediterranean Voices: My country, my Art, our Connection» – Διεθνής Συνάντηση Τέχνης Νέων της Μεσογείου διοργανώνεται από το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών και την ερευνητική φοιτητική ομάδα «Θεωρείο».

Τη δράση υποστηρίζουν το Μαύρο Θέατρο Πάτρας και το Il Faro, ενώ συμμετέχουν φορείς, πανεπιστημιακοί και καλλιτέχνες από χώρες της Μεσογείου, όπως η Αίγυπτος, η Ιταλία, η Ισπανία, η Τυνησία, η Γαλλία και ο Λίβανος.

Στους διεθνείς συνεργάτες περιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο Χελουάν και ο Δρ. Nabil Baghat (Αίγυπτος), ο καλλιτέχνης Γιώργος Καρακάντζας (Γαλλία–Λίβανος), ο Maurizio Stammati (Ιταλία), ο Mourad Ammara (Υπουργείο Πολιτισμού Τυνησίας), καθώς και το Πανεπιστήμιο Valencia (Ισπανία).

Η τετραήμερη συνάντηση θα φέρει κοντά 25 νέους ηλικίας 18–30 ετών από διαφορετικές χώρες της Μεσογείου, οι οποίοι, μέσα από εργαστήρια και καλλιτεχνικές δράσεις, θα συνεργαστούν στη δημιουργία κοινών έργων στους τομείς του θεάτρου, της μουσικής, του κινηματογράφου, του θεάτρου σκιών και της γαστρονομίας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και δημιουργικού χώρου ανταλλαγής εμπειριών, όπου οι νέοι θα γνωρίσουν διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες, θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και θα συνδιαμορφώσουν μια κοινή καλλιτεχνική έκφραση με σημείο αναφοράς τη Μεσόγειο.

Η μεθοδολογία της δράσης βασίζεται στη μη τυπική μάθηση (non-formal education), την art-based learning προσέγγιση και τη συνεργατική δημιουργία (co-creation). Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε μικτές διεθνείς ομάδες και θα δημιουργήσουν:

-μια κοινή θεατρική, μουσική και κινησιολογική performance,

-μια ταινία μικρού μήκους,

-μια γαστρονομική εμπειρία αφήγησης, όπου το φαγητό λειτουργεί ως φορέας μνήμης και πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια θεάτρου και σκηνικής έκφρασης, μουσικές συναντήσεις με μεσογειακούς ήχους και τραγούδια, κινηματογραφικά εργαστήρια, δράσεις γαστρονομικής αφήγησης και διαπολιτισμικές βραδιές.

Η κορύφωση της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί με μια δημόσια πολιτιστική εκδήλωση, ανοιχτή στην τοπική κοινωνία, όπου θα παρουσιαστούν τα καλλιτεχνικά έργα των νέων συμμετεχόντων.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει την τέχνη ως εργαλείο επικοινωνίας, κοινωνικής συνοχής και ενεργού συμμετοχής των νέων. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας μεταξύ οργανισμών και καλλιτεχνικών ομάδων της Μεσογείου, ενισχύοντας την ανταλλαγή πρακτικών και τη συνέχιση μελλοντικών κοινών δράσεων.

Η «Mediterranean Voices» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο όπου οι διαφορετικές φωνές της Μεσογείου συναντώνται, δημιουργούν και ανακαλύπτουν όσα τις ενώνουν μέσα από τη δύναμη της τέχνης.

Το Welcome to UP 2026 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων και Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Ίδρυμα Τοπάλη.