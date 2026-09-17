Νέα spin-off εταιρεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Πίνακας περιεχομένων
Την ίδρυση της OLONPHOS, νέου τεχνοβλαστού που αξιοποιεί ερευνητικά αποτελέσματα στη φωτονική νανοτεχνολογία, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών, με εφαρμογές στη διάγνωση και ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον και τη βιοϊατρική τεχνολογία
Στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και στη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε καινοτόμες εφαρμογές προχωρά το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την ίδρυση της OLONPHOS. Ο νέος τεχνοβλαστός επικεντρώνεται στην ανάπτυξη φωτονικών αισθητήρων υψηλής ευαισθησίας, με εφαρμογές στη διάγνωση και ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον και τη βιοϊατρική τεχνολογία.
Η ίδρυση της εταιρείας προέκυψε από την ανάγκη αξιοποίησης και εμπορικής ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλής επιστημονικής αξίας στις τεχνολογίες φωτονικής νανοτεχνολογίας για τη διάγνωση και την ασφάλεια των τροφίμων.
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή υπερευαίσθητων αισθητήρων που λειτουργούν με φως, προσφέροντας εργαστηριακή ακρίβεια σε φορητές και εύχρηστες συσκευές.
Η ίδρυση της OLONPHOS εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, αξιοποιώντας την επιστημονική αριστεία μέσω της προώθησης και της δημιουργίας λύσεων με ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.
Τα ιδρυτικά μέλη του τεχνοβλαστού αποτελούν o Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, ο Ομότιμος Καθηγητής Οργανικής Χημείας κ. Δ. Παπαϊωάννου, και η ερευνήτρια του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών κα Κωνσταντίνα Παπαχριστοπούλου.
Η δημιουργία της εταιρείας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της ενίσχυσης του οικοσυστήματος καινοτομίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Πανεπιστήμιο Πατρών ως πυλώνα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στον χώρο της υγείας.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr