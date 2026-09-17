Νέα spin-off εταιρεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από 17 χρόνια το κυλικείο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ άνοιξε και πάλι τις πόρτες του, επαναφέροντας έναν χώρο καθημερινής συνάντησης για φοιτητές και μέλη ΔΕΠ.

Οι φοιτητές ζητούν ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστημιακά κτίρια, εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, ουσιαστικό έλεγχο της πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους και, όπου απαιτείται, στα αμφιθέατρα

Σχολεία: Αλλάζει το πρόγραμμα στις 25 Σεπτεμβρίου – Χωρίς τα συνηθισμένα μαθήματα οι μαθητές

Πότε αναμένεται η Α2 φάση προσλήψεων αναπληρωτών - Ποιά κενά θα καλυφθούν και ο προβληματισμός με τα ΖΕΠ.

Εκπαιδευτικοί: Έως 1.600 ευρώ επιστροφή ενοικίου – Ποιοι παίρνουν δύο ενοίκια πίσω

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση για τη συγκρότηση τμημάτων Ηθικής στα σχολεία, με αιχμή την πρόβλεψη που αφορά την ανασυγκρότηση των υφιστάμενων τμημάτων όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών

Οι διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες μπορούν από τις 17 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Νέα δυνατότητα υποβολής αίτησης για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 δίνεται έως τις 22 Σεπτεμβρίου στους δικαιούχους που έχασαν την πρώτη προθεσμία.

Εκπαιδευτικά κενά, ειδικά σχολεία, προσεισμικοί έλεγχοι, σχολικές υποδομές και καθαριότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της παρέμβασης της Ένωσης Γονέων Αιγάλεω για τη νέα σχολική χρονιά.

Στα 90.250 ευρώ ανέρχονται οι πιστώσεις που κατανέμονται για την προμήθεια βιβλίων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των τμημάτων δημόσιων ΓΕΛ για την απόκτηση του International Baccalaureate, με έναρξη το σχολικό έτος 2026-2027.

Η προτεινόμενη EU KIDS Act προβλέπει αποκλεισμό των παιδιών κάτω των 13 ετών από τα social media, αυτόνομους λογαριασμούς από τα 15 και νέους κανόνες ασφαλείας για τις διαδικτυακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ανήλικοι.

Ερώτηση στη Βουλή για τις ελλείψεις σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων και την παραμονή παιδιών σε νοσοκομεία κατέθεσαν οι Ράνια Θρασκιά και Κατερίνα Καζάνη, ζητώντας απαντήσεις για τον συντονισμό και την επάρκεια των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η ΟΙΕΛΕ ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για την καλοκαιρινή επιδότηση ανεργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο αύξησης των απαιτούμενων ενσήμων από 125 σε 175.

Στο επίκεντρο η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τους γυναικολογικούς καρκίνους στο 1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες – Γυναίκες αντιμέτωπες με τους σιωπηλούς καρκίνους», που πραγματοποιείται στις 19 Σεπτεμβρίου στο UNIC Athens.

Περίπου 150.000 πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν φέτος στα προγράμματα «Άθληση για Όλους», που θα υλοποιηθούν σε 115 δήμους με τη συμμετοχή 830 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.

Δύο παιδιά 4-5 ετών φέρονται να έμειναν επί περίπου πέντε ώρες κλειδωμένα σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά, με το περιστατικό να αποκαλύπτεται όταν μητέρα αναζήτησε το παιδί της στο σχολείο.

Τι ανέφερε η Υπουργός Παιδείας για τον θάνατο της μαθήτριας στην Κοζάνη

Την ίδρυση της OLONPHOS, νέου τεχνοβλαστού που αξιοποιεί ερευνητικά αποτελέσματα στη φωτονική νανοτεχνολογία, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών, με εφαρμογές στη διάγνωση και ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον και τη βιοϊατρική τεχνολογία

Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο για τη Μετεγκατάσταση, καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της προσχολικής φροντίδας και τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», παρουσίασε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Νέα spin-off εταιρεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών

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Την ίδρυση της OLONPHOS, νέου τεχνοβλαστού που αξιοποιεί ερευνητικά αποτελέσματα στη φωτονική νανοτεχνολογία, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών, με εφαρμογές στη διάγνωση και ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον και τη βιοϊατρική τεχνολογία