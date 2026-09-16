ΕΚΠΑ: Ξανά σε λειτουργία το κυλικείο της Ιατρικής Σχολής μετά από 17 χρόνια

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Έπειτα από 17 χρόνια το κυλικείο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ άνοιξε και πάλι τις πόρτες του, επαναφέροντας έναν χώρο καθημερινής συνάντησης για φοιτητές και μέλη ΔΕΠ.

Έπειτα από 17 χρόνια, το κυλικείο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑάνοιξε και πάλι τις πόρτες του, δημιουργώντας έναν νέο χώρο συνάντησης για φοιτητές και μέλη ΔΕΠ.

Η επαναλειτουργία του έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη χώρο στην καθημερινότητα της Σχολής, όχι μόνο για έναν καφέ ή ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά και για την επικοινωνία και την κοινωνική επαφή μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το νέο κυλικείο εγκαινίασε ουσιαστικά τη λειτουργία του την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την πρώτη Τακτική Συνέλευση της Σχολής για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Φοιτητές και μέλη ΔΕΠ συγκεντρώθηκαν στον χώρο, σηματοδοτώντας την επιστροφή του κυλικείου στη ζωή της Ιατρικής Σχολής.

Με τη νέα του λειτουργία, το κυλικείο αναμένεται να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο συνάντησης και καθημερινής παρουσίας για την πανεπιστημιακή κοινότητα, δίνοντας ξανά ζωή σε έναν χώρο που παρέμενε κλειστός για σχεδόν δύο δεκαετίες.